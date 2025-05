ZA Miner simplifie les revenus passifs grâce à un cloud mining sécurisé et durable

Le nouveau service de cloud mining de ZA Miner propose aux investisseurs des revenus en cryptomonnaies faciles et un avenir plus vert



LONDRES, 17 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse à l’intérêt mondial croissant pour les revenus passifs et les cryptomonnaies, ZA Miner a officiellement lancé sa plateforme de cloud mining avancée, conçue pour rendre les revenus en cryptomonnaies accessibles, durables et sécurisés pour les utilisateurs de tous niveaux d’expérience.

Fondée en 2020, ZA Miner allie une technologie de mining avancée et des sources d’énergie renouvelables comme le solaire et l’éolien. Le système entièrement automatisé de sa plateforme permet aux utilisateurs de commencer à gagner de l’argent en trois étapes simples : créer un compte, choisir un contrat et recevoir des paiements quotidiens. Les résultats du mining sont traités toutes les 24 heures afin de générer des revenus réellement passifs.

« Nous avons conçu ZA Miner pour rendre le minage de cryptomonnaies simple, rentable et respectueux de l’environnement », a déclaré un porte-parole de ZA Miner. « En éliminant les obstacles tels que le matériel coûteux et les installations techniques, et en alimentant nos opérations en énergies solaires et éoliennes, nous avons créé une solution tournée vers l’avenir pour les personnes qui cherchent à accroître leurs revenus de manière durable. »

Cloud mining sûr et respectueux de l’environnement

L’atout de ZA Miner ? Des opérations entièrement alimentées par des énergies renouvelables, notamment des panneaux solaires et des éoliennes à grande échelle. En plus de réduire considérablement l’empreinte carbone de la plateforme, cela participe aussi à la dynamique mondiale en faveur d’une blockchain plus verte.

Outre la durabilité environnementale, la sécurité est une priorité absolue. La plateforme utilise des portefeuilles hors ligne pour protéger les fonds des utilisateurs, ainsi que des protections McAfee® SECURE et Cloudflare® SECURE pour se défendre des cybermenaces. Cette approche de sécurité à plusieurs niveaux permet aux utilisateurs de miner en toute sérénité.

Options d’investissement flexibles

ZA Miner propose plusieurs formules de contrat adaptées à différents budgets et objectifs financiers. Qu’ils recherchent un petit investissement ou prévoient de passer au niveau supérieur, les utilisateurs peuvent choisir une formule qui correspond à leurs besoins et commencer à générer des revenus passifs immédiatement.

Principales caractéristiques :

Paiements quotidiens : récompenses minières automatisées 24h/24.

Minage à énergie propre : entièrement alimenté par l’énergie solaire et éolienne.

Sécurité renforcée : stockage dans des portefeuilles hors ligne et protection en ligne avancée.

Équipe d’experts : dirigée par des professionnels expérimentés des blockchains et de l’informatique.

Démarrage facile : aucun matériel ou compétence technique requis.



À propos de ZA Miner

ZA Miner est une plateforme de cloud mining basée au Royaume-Uni fondée en 2020. Elle fournit des services miniers sécurisés et automatisés alimentés par des énergies renouvelables. La plateforme propose des formules flexibles, des gains quotidiens et des fonctionnalités de sécurité renforcées, rendant les revenus passifs en cryptomonnaies accessibles à tous.

Contact médias :

SHEIKH, Anisah Fatema

ZA FUNDINGS LTD

info@zaminer.com

https://www.zaminer.com/

