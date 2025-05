L’Association nationale des centres d’amitié exprime ses félicitations au nouveau gouvernement fédéral

OTTAWA, Ontario, 16 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) exprime ses félicitations au nouveau gouvernement fédéral. Nous reconnaissons le rôle important qui incombe à chaque ministre dans l’élaboration des politiques et des priorités de ce gouvernement, et nous comptons œuvrer de concert avec eux pour faire progresser la prospérité, le bien-être et l’autodétermination des populations autochtones urbaines partout au pays.

Nous sommes notamment ravis que plusieurs ministres aient été nommés à des portefeuilles ayant un impact direct sur les communautés autochtones, et sommes profondément marqués par la nomination historique de deux femmes autochtones au conseil des ministres : l’honorable Rebecca Chartrand, à titre de ministre des Affaires du Nord et de l’Arctique et ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord, et l’honorable Mandy Gull-Masty, à titre de ministre des Services aux Autochtones. Elles disposent de connaissances, d’expérience vécue et de liens profonds avec leurs communautés autochtones, qu’elles mettront au profit de l’élaboration de politiques et programmes fédéraux qui répondent aux principales préoccupations des populations autochtones et qui tiennent compte des réalités propres à ceux et celles qu’ils sont censés servir.

Nous saluons également la nomination de l’honorable Rebecca Alty au poste de ministre des Relations Couronne-Autochtones. Son expérience et son leadership dans les communautés du Nord lui confèrent une perspective précieuse dans un portefeuille qui est au cœur de la réconciliation et du renouvellement des relations avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

« Ces nominations témoignent d’un changement important en direction d’une gouvernance inclusive et d’un leadership autochtone dans des secteurs qui ont un impact direct sur nos communautés », a commenté Jocelyn Formsma, PDG de l’ANCA. « Nous sommes prêts à collaborer avec le nouveau gouvernement pour consolider les partenariats existants, multiplier les services autochtones urbains adaptés à la culture et travailler de concert avec eux pour assurer un meilleur avenir pour tous les peuples autochtones. »

L’ANCA est toujours résolue à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral pour veiller à ce que les centres d’amitié — qui sont des carrefours communautaires et culturels desservant plus d’un million de communautés autochtones urbaines — demeurent un maillon essentiel de la prestation de services efficaces, équitables et culturellement adaptés, et ce, dans l’ensemble du pays.

Nous sommes encouragés par la volonté du Parti libéral, dans son programme électoral, de soutenir davantage les initiatives de santé mentale autochtones, d’investir dans les centres de guérison et de bien-être, et de solidifier le réseau canadien des centres d’amitié. Cet engagement est une excellente occasion de développer la collaboration et de faire progresser les priorités communes grâce à un partenariat durable et constructif.

Alors que nous tournons notre regard vers l’avenir, il est essentiel que le gouvernement fédéral respecte son partenariat avec les organisations autochtones telles que l’ANCA, et fournisse les ressources et le soutien nécessaires à l’épanouissement des centres d’amitié. Nous sommes convaincus qu’en entretenant des relations solides avec le nouveau cabinet, nous pourrons réaliser des avancées significatives pour satisfaire aux besoins des communautés autochtones en milieu urbain et assurer un avenir qui honore nos droits, nos cultures et nos ambitions.

L’ANCA représente plus de 100 centres d’amitié locaux et associations provinciales/territoriales de partout au pays (sauf l’Île-du-Prince-Édouard). Les centres d’amitié sont des carrefours communautaires autochtones urbains qui offrent un large éventail de programmes et de services aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis vivant dans des communautés urbaines, rurales et nordiques. Collectivement, les centres d’amitié forment le plus important réseau de prestation de services autochtones urbains au Canada.

