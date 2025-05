Zraox erhält US-SEC-Lizenz – Weitere Dynamik für regulierte Private-Finanzierungsrunden

GREENWOOD VILLAGE, Colo., May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale Digital-Asset-Börse Zraox hat bekannt gegeben, dass ihre Betriebsgesellschaft Zraox Blockchain Trading LTD erfolgreich eine Genehmigung nach Regulation D der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) erhalten hat. Diese Lizenz erlaubt es dem Unternehmen, unter bestimmten Bedingungen Wertpapiere im Rahmen privater Platzierungen an qualifizierte Investoren zu emittieren – ein bedeutender Schritt zur vertieften Integration des Zraox-Ökosystems in regulierte Kapitalmärkte.

Regulation D ist ein zentrales Regelwerk im US-amerikanischen Wertpapierrecht, das es Unternehmen erlaubt, ohne vollständige Registrierung Kapital von ausgewählten Investoren – insbesondere von „accredited investors“ – einzuwerben. Mit dieser Genehmigung kann Zraox Blockchain Trading LTD sowohl unter Rule 504 (bis zu 5 Millionen USD in 12 Monaten) als auch unter Rule 506 (für größere Kapitalvolumina) private Finanzierungsrunden durchführen.

Diese Registrierung schafft eine neue Grundlage für die Zusammenarbeit mit qualifizierten Investoren, Private-Equity-Fonds und Family Offices. Dank der durch Regulation D gewährten Ausnahmeregelungen kann Zraox künftig private Fundraising-Aktivitäten in den USA effizienter und vielfältiger gestalten – von der Ausgabe digitaler Token über grenzüberschreitende Asset-Allokation bis hin zu institutionellen Abwicklungsprozessen.

Anne Wagner, Chief Compliance Officer (CCO) von Zraox, erklärte: „Die Zulassung nach Regulation D ist ein bedeutender Meilenstein für unsere Aktivitäten im Bereich Private Placements und tokenisierte Wertpapieremissionen. Wir werden den engen Austausch mit US-Regulierungsbehörden fortsetzen und unser Angebot an regelkonformen Produkten und Dienstleistungen für institutionelle Investoren, Hedgefonds und Family Offices weiter ausbauen.“

Mit dieser SEC-Registrierung kann Zraox nun flexibel auf die Bedürfnisse vermögender Privatkunden und professioneller Marktteilnehmer in den USA eingehen. Gleichzeitig stärkt sie die strategische Ausrichtung der Plattform in den Bereichen grenzüberschreitende Vermögensstrukturierung, institutionelle Abwicklung und konforme Tokenisierung.

Ein Blick in die Zukunft: Zraox plant, diese neue regulatorische Zulassung mit den bereits bestehenden Lizenzen der Plattform zu bündeln, um die Entwicklung institutioneller Dienstleistungen und grenzüberschreitender Abwicklungsfunktionen zu beschleunigen. Gleichzeitig wird das Unternehmen die praktische Anwendung von Stablecoins und digitalen Token in Zahlungs-, Clearing- und Handelsszenarien erforschen. Durch die kontinuierliche Optimierung der Schnittstelle zwischen Blockchain-Vermögenswerten und traditionellen Kapitalmärkten strebt Zraox an, ein umfassenderes und innovativeres Finanzierungs- und Handelssystem für qualifizierte globale Investoren und digitale Finanzprojekte zu schaffen.

Contact Person: Paul Richter Email:support@zraox.org Website:https://www.zraox.org

