AI-Media Demonstra Inovação em Tradução com o LEXI Voice nos eventos KOBA e Broadcast Asia 2025

SYDNEY, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media (ASX: AIM), líder global em soluções de linguagem baseadas em IA, está para causar um grande impacto em toda a Ásia em maio, com sua participação em dois eventos líderes do setor: KOBA 2025 em Seul, Coreia, e Broadcast Asia 2025, parte da Asia Tech x Singapore.

"A Ásia é um mercado de crescimento vital para a AI-Media", disse Tony Abrahams, Diretor Executivo da AI-Media. "Estamos empolgados em apresentar nossas mais recentes inovações, incluindo LEXI Voice, no KOBA e no Broadcast Asia, e demonstrar como nossas soluções estão tornando a acessibilidade e o envolvimento multilíngue globais uma realidade para emissoras, produtores de eventos e empresas."

Capacitação de Emissoras e Criadores de Conteúdo em Toda a Ásia

No KOBA 2025, a AI-Media unirá forças com seu parceiro coreano, a BS Systems, para demonstrar seus mais recentes avanços em legendas de IA e tecnologia de tradução multilíngue. Os participantes podem visitar o estande da BS Solutions [Estande # D326] para ver demonstrações ao vivo das tecnologias de legendagem LEXI, tradução em tempo real e codificadores líderes mundiais da AI-Media, criadas para uma integração perfeita de transmissão e streaming.

A AI-Media tem muito orgulho de ter sido nomeada no Broadcast Asia 2025, a Parceira Oficial de Legendas para todo o programa da conferência Asia Tech x Singapore. A tecnologia da AI-Media fornecerá legendas ao vivo para todas as principais etapas da conferência, garantindo que cada sessão seja totalmente acessível e inclusiva para o público global.

Demonstrações ao Vivo das Inovações da AI-Media

Nos eventos KOBA e Broadcast Asia, os visitantes terão a oportunidade de ver:

LEXI Voice - Tradução de voz ao vivo baseada em IA que transforma legendas em áudio com som natural em vários idiomas.

LEXI - A solução de legendagem ao vivo com IA líder mundial que oferece precisão e escalabilidade incomparáveis.

LEXI Translate – Legendas em tempo real para aprimorada acessibilidade global.

Alta e Encoder Pro - Codificadores SDI e IP líderes do setor para legendas perfeitas e integração de tradução.

LEXI Voice: O Futuro da Entrega Multilíngue ao Vivo Agora

Após o sucesso do seu lançamento no NAB Show 2025, o LEXI Voice agora está disponível e pronto para transformar a forma como as emissoras e os produtores de eventos se envolvem com diversos públicos. O LEXI Voice usa IA de ponta para fornecer faixas de voz em idiomas alternativos em tempo real - sem a necessidade de interpretação humana cara ou hardware adicional. Oferecendo tradução de mais de 100 idiomas com latência ultrabaixa e vozes de IA personalizáveis, o LEXI Voice está revelando novos mercados, impulsionando o engajamento global e reduzindo os custos da tradução ao vivo em até 90%.

"Para muitos clientes, este é o momento em que a entrega multilíngue finalmente se torna comercialmente viável", disse Abrahams. "O LEXI Voice oferece exatamente o que a indústria precisa: escala, simplicidade e acessibilidade, sem sacrificar a qualidade da transmissão."

Visite-nos em:

KOBA 2025: 20 – 23 de maio de 2025 | Coexposição com a BS Systems | COEX Convention & Exhibition Center, Seul | Estande #D326

20 – 23 de maio de 2025 | Coexposição com a BS Systems | COEX Convention & Exhibition Center, Seul | Estande #D326 Broadcast Asia 2025: Asia Tech x Singapore 27-29 de maio de 2025 | Singapore Expo | Estande #5I3-8. Marque uma reunião HERE

Saiba mais sobre as soluções inovadoras da AI-Media no site da AI-Media.

Mantenha-se ligado e siga-nos no LinkedIn para atualizações dos eventos KOBA e Broadcast Asia!

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a AI-Media (ASX: AIM) é líder global em soluções de tradução de voz ao vivo, legendagem e acessibilidade de idiomas baseadas em IA.

A mais recente inovação da AI-Media, o LEXI Voice, transforma a forma como o público global se envolve com o conteúdo ao vivo - fornecendo traduções de voz multilíngues em tempo real, baseadas na precisão líder do setor das suas legendas LEXI. Projetado para emissoras, empresas e produtores de eventos, o LEXI Voice abre novos fluxos de receita e alcance do público, tornando o conteúdo ao vivo instantaneamente acessível em vários idiomas.

Utilizado em mais de 25 países, o ecossistema completo da AI-Media - incluindo LEXI iCap, Alta, Encoder Pro e o LEXI Toolkit - oferece automação, precisão e escalabilidade incomparáveis. Com um histórico comprovado de substituição de fluxos de trabalho humanos legados, a AI-Media capacita as principais organizações do mundo a oferecer experiências acessíveis e inclusivas em escala.

Contato com a Mídia:

Fiona Habben

Dirigente de Marketing Global

Fiona.habben@ai-media.tv



Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63aa1cbe-dd18-4ef4-bfa8-e4e97f64605e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.