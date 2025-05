AI-Media Mempamerkan Inovasi Terjemahan dengan LEXI Voice di KOBA dan Broadcast Asia 2025

SYDNEY, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), peneraju global dalam penyelesaian bahasa dikuasakan AI, bersedia untuk memberi kesan yang besar di seluruh Asia pada bulan Mei ini dengan penyertaannya dalam dua acara industri terkemuka: KOBA 2025 di Seoul, Korea dan Broadcast Asia 2025, sebahagian daripada Asia Tech x Singapore.

"Asia merupakan pasaran pertumbuhan yang penting bagi AI-Media," kata Tony Abrahams, Ketua Pegawai Eksekutif di AI-Media. "Kami teruja untuk memperkenalkan inovasi terbaru kami, termasuk LEXI Voice, di KOBA dan Broadcast Asia, serta menunjukkan cara penyelesaian kami menjadikan akses global dan interaksi berbilang bahasa satu realiti bagi penyiar, penerbit acara dan perusahaan."

Memperkasa Penyiar dan Pencipta Kandungan di Seluruh Asia

Di KOBA 2025, AI-Media akan bekerjasama dengan rakan kongsinya di Korea, iaitu BS Systems, untuk memperlihatkan kemajuan terkini dalam teknologi kapsyen AI dan terjemahan berbilang bahasa. Para hadirin boleh mengunjungi reruai BS Solutions [Reruai #D326] untuk menyaksikan demonstrasi langsung kapsyen LEXI AI-Media yang terkemuka di dunia, terjemahan masa nyata dan teknologi pengekod yang direka untuk penyepaduan penyiaran serta penstriman yang lancar.

Di Broadcast Asia 2025, AI-Media berbangga dinamakan sebagai Rakan Rasmi Kapsyen bagi keseluruhan program persidangan Asia Tech x Singapore. Teknologi AI-Media akan menyediakan kapsyen secara langsung di semua pentas utama persidangan, memastikan setiap sesi dapat diakses sepenuhnya dan inklusif untuk audiens global.

Alami Inovasi AI-Media Secara Langsung

Di KOBA dan Broadcast Asia, para pengunjung berpeluang untuk merasai sendiri:

LEXI Voice – Terjemahan suara langsung dipacu AI yang revolusioner, menukar kapsyen kepada audio yang kedengaran asli dalam pelbagai bahasa.

LEXI – Penyelesaian kapsyen secara langsung dikuasakan AI terkemuka di dunia, menawarkan ketepatan dan kebolehskalaan yang tiada tandingannya.

LEXI Translate – Kapsyen berbilang bahasa masa nyata untuk mempertingkatkan kebolehaksesan global.

Alta dan Encoder Pro – Pengekod SDI dan IP terkemuka industri untuk penyepaduan kapsyen dan terjemahan yang lancar.

LEXI Voice: Masa Depan Penyampaian Berbilang Bahasa Secara Langsung sudah Tiba

Selepas kejayaan pelancaran di NAB Show 2025, LEXI Voice kini tersedia dan bersedia untuk mengubah cara penyiar dan penerbit acara berinteraksi dengan audiens yang pelbagai. LEXI Voice menggunakan AI canggih untuk menyampaikan trek suara dalam bahasa alternatif secara masa nyata tanpa memerlukan tafsiran manusia yang mahal atau perkakasan tambahan. Dengan terjemahan ke lebih 100 bahasa, kependaman ultra rendah dan suara AI yang boleh disesuaikan, LEXI Voice membuka pasaran baharu, mendorong keterlibatan global dan mengurangkan kos terjemahan langsung sehingga 90%.

"Bagi banyak pelanggan, inilah saat yang mana penyampaian berbilang bahasa akhirnya menjadi berdaya maju secara komersial," kata Abrahams. "LEXI Voice menyediakan apa yang benar-benar diperlukan oleh industri: skala, kesederhanaan dan kebolehmilikan tanpa mengorbankan kualiti taraf penyiaran."

Lawati Kami di:

KOBA 2025: 20 – 23 Mei 2025 | Pameran bersama BS Systems | COEX Convention & Exhibition Center, Seoul | Reruai #D326

20 – 23 Mei 2025 | Pameran bersama BS Systems | COEX Convention & Exhibition Center, Seoul | Reruai #D326 Broadcast Asia 2025: Asia Tech x Singapore 27-29 Mei 2025 | Singapore Expo | Reruai #5I3-8. Tempah pertemuan DI SINI

Ketahui lebih lanjut tentang penyelesaian inovatif AI-Media dengan melayari laman web AI-Media.

Kekal berhubung dan ikuti kami di LinkedIn untuk kemas kini KOBA dan Broadcast Asia!

Perihal AI-Media

Ditubuhkan di Australia pada tahun 2003, AI-Media (ASX: AIM) merupakan peneraju global dalam terjemahan suara secara langsung dikuasakan AI, kapsyen dan penyelesaian kebolehaksesan bahasa.

Inovasi terkini AI-Media, LEXI Voice, mengubah cara audiens global terlibat dengan kandungan siaran langsung - menyediakan terjemahan suara berbilang bahasa masa nyata yang dibina berdasarkan ketepatan peneraju industri kapsyen LEXInya. Direka bentuk untuk penyiar, perusahaan dan penerbit acara, LEXI Voice membuka aliran pendapatan baharu serta memperluaskan capaian audiens dengan menjadikan kandungan siaran langsung boleh diakses serta-merta dalam pelbagai bahasa.

Dipercayai di lebih 25 negara, ekosistem menyeluruh AI-Media—termasuk iCap, LEXI, Alta, Encoder Pro dan LEXI Toolkit menawarkan automasi, ketepatan dan kebolehskalaan yang tiada tandingannya. Dengan rekod prestasi yang terbukti dalam menggantikan aliran kerja manusia tradisional, AI-Media memperkasakan organisasi terkemuka dunia untuk menyampaikan pengalaman yang boleh diakses dan inklusif secara besar-besaran.

Hubungan Media:

Fiona Habben

Ketua Pemasaran Global

Fiona.habben@ai-media.tv



