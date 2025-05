AI-Media Menampilkan Inovasi Terjemahan dengan LEXI Voice di KOBA dan Broadcast Asia 2025

SYDNEY, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), pemimpin global dalam solusi bahasa yang didukung AI, akan membuat dampak besar di seluruh Asia pada bulan Mei ini dengan partisipasinya pada dua acara terdepan di industri: KOBA 2025 di Seoul, Korea, dan Broadcast Asia 2025, bagian dari Asia Tech x Singapore.

"Asia adalah pasar pertumbuhan yang penting bagi AI-Media," ujar Tony Abrahams, Chief Executive Officer di AI-Media. "Kami sangat senang bisa membawa inovasi terbaru kami, termasuk LEXI Voice, ke KOBA dan Broadcast Asia, untuk menunjukkan bagaimana solusi kami mewujudkan aksesibilitas global dan keterlibatan multibahasa bagi penyiar, produser acara, dan perusahaan."

Memberdayakan Penyiar dan Pembuat Konten Di Seluruh Asia

Di KOBA 2025, AI-Media akan bergabung dengan mitra Korea mereka, BS Systems, untuk menunjukkan kemajuan terkininya dalam pembuatan takarir dengan AI dan teknologi terjemahan multibahasa. Peserta dapat mengunjungi stan BS Solutions [Stan #D326] untuk melihat demonstrasi langsung pembuatan takarir LEXI, terjemahan waktu nyata, dan teknologi encoder terdepan di dunia dari AI-Media yang dirancang untuk integrasi siaran dan streaming yang lancar.

Di Broadcast Asia 2025, AI-Media dengan bangga dinobatkan sebagai Mitra Pembuatan Takarir Resmi bagi keseluruhan program konferensi Asia Tech x Singapore. Teknologi AI-Media akan mendukung takarir langsung di seluruh panggung konferensi utama, memastikan setiap sesi dapat diakses sepenuhnya dan inklusif untuk audiens global.

Rasakan Langsung Inovasi AI-Media

Di KOBA dan Broadcast Asia, pengunjung akan berkesempatan untuk merasakan:

LEXI Voice - Terjemahan suara langsung didukung AI yang inovatif, mengubah takarir menjadi audio yang terdengar alami dalam beberapa bahasa.

LEXI - Solusi pembuatan takarir langsung yang didukung AI terdepan di dunia, memberikan akurasi dan skalabilitas yang tidak tertandingi.

LEXI Translate - Pembuatan takarir multibahasa waktu nyata untuk peningkatan aksesibilitas global.

Alta dan Encoder Pro - Encoder SDI dan IP terdepan di industri untuk integrasi pembuatan takarir dan terjemahan yang lancar.

LEXI Voice: Masa Depan Penyampaian Multibahasa Langsung Telah Hadir

Mengikuti keberhasilan peluncurannya pada NAB Show 2025, LEXI Voice sekarang tersedia serta akan mengubah cara penyiar dan produser acara berinteraksi dengan beragam audiens. LEXI Voice menggunakan AI canggih untuk memberikan trek suara bahasa alternatif dalam waktu nyata - tanpa memerlukan interpretasi manusia yang mahal atau perangkat keras tambahan. Menawarkan terjemahan ke dalam lebih dari 100 bahasa dengan latensi sangat rendah dan suara AI yang dapat disesuaikan, LEXI Voice membuka pasar baru, mendorong keterlibatan global, dan memotong biaya terjemahan hingga 90%.

"Bagi banyak pelanggan, ini adalah saat penyampaian multibahasa akhirnya menjadi menguntungkan secara komersial," kata Abrahams. "LEXI Voice memberikan tepat apa yang dibutuhkan oleh industri: skala, kesederhanaan, dan keterjangkauan, tanpa mengorbankan kualitas tingkat siaran."

Kunjungi Kami di:

KOBA 2025: 20 – 23 Mei 2025 | Bersama dengan BS Systems | COEX Convention & Exhibition Center, Seoul | Stan #D326

20 – 23 Mei 2025 | Bersama dengan BS Systems | COEX Convention & Exhibition Center, Seoul | Stan #D326 Broadcast Asia 2025: Asia Tech x Singapore 27-29 Mei 2025 | Singapore Expo | Stan #5I3-8. Pesan pertemuan DI SINI

Pelajari lebih lanjut tentang solusi inovatif dari AI-Media dengan mengunjungi situs web AI-Media.

Tetap terhubung dan ikuti kami di LinkedIn untuk mengetahui kabar terbaru di KOBA dan Broadcast Asia!

Tentang AI-Media

Didirikan di Australia pada tahun 2003, AI-Media (ASX: AIM) adalah pemimpin global dalam terjemahan suara langsung, pembuatan takarir, dan solusi aksesibilitas bahasa yang didukung AI.

Inovasi terbaru AI-Media, LEXI Voice, mengubah cara audiens global berinteraksi dengan konten siaran langsung - memberikan terjemahan suara multibahasa secara langsung, yang didukung oleh akurasi terdepan di industri dari takarir LEXI-nya. Dirancang untuk penyiar, perusahaan, dan produser acara, LEXI Voice membuka peluang pendapatan baru dan memperluas jangkauan audiens dengan membuat konten siaran langsung dapat diakses secara instan dalam berbagai bahasa.

Dipercaya di lebih dari 25+ negara, ekosistem menyeluruh AI-Media - termasuk iCap, LEXI, Alta, Encoder Pro, dan LEXI Toolkit - memberikan otomatisasi, presisi, dan skalabilitas yang tidak tertandingi. Dengan rekam jejak yang terbukti dalam menggantikan alur kerja manusia tradisional, AI-Media memberdayakan organisasi-organisasi terkemuka di dunia untuk menghadirkan pengalaman yang dapat diakses dan inklusif dalam skala besar.

Kontak Media:

Fiona Habben

Head of Global Marketing

Fiona.habben@ai-media.tv



