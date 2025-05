AI-Media מציגה חדשנות בתרגום עם LEXI Voice ב-KOBA וב-Broadcast Asia 2025

סידני, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

AI-Media (ASX: AIM), מובילה עולמית בטכנולוגיית כתוביות ושפה מועצמות בינה מלאכותית, צפויה להשפיע באופן משמעותי על המרחב של אסיה במהלך חודש מאי הנוכחי עם השתתפות בשני אירועי תעשייה מובילים: KOBA 2025 בסיאול, קוריאה, ו-Broadcast Asia 2025, כחלק מכנס Asia Tech x Singapore.

"אסיה מהווה שוק צמיחה קריטי עבור AI-Media", אמר טוני אברהמס (Tony Abrahams), מנכ"ל AI-Media. "אנו נרגשים להביא את החידושים האחרונים שלנו, כולל LEXI Voice, ל-KOBA ול-Broadcast Asia, ולהדגים כיצד הפתרונות שלנו הופכים את נגישות גלובלית ומעורבות רב-לשונית למציאות עבור גופי שידור, מפיקי אירועים וארגונים".

העצמת גופי שידור ויוצרי תוכן ברחבי אסיה

ב-KOBA 2025 , AI-Media תאחד כוחות עם שותפתה הקוריאנית, BS Systems, כדי להציג את ההתקדמות האחרונה שלה בתחום יצירת הכתוביות המבוססת על בינה מלאכותית, וטכנולוגיית תרגום רב-לשונית. המשתתפים יכולים לבקר בביתן של BS Solutions [ביתן מספר D326] כדי לחוות הדגמות חיות של טכנולוגיות יצירת הכתוביות, התרגום בזמן אמת והקידוד מבית AI-Media, המובילות בעולם, שנבנו לשילוב חלק של שידורים והזרמת מדיה.

ב-Broadcast Asia 2025, חברת AI-Media גאה להיות שותפת הכתוביות הרשמית לכל תוכנית הכנסים Asia Tech x Singapore. באמצעות הטכנולוגיה של AI-Media יופעלו כתוביות חיות בכל במות הכנס העיקריות, ויובטח שכל מפגש יהיה נגיש ומכיל לחלוטין לקהלים גלובליים.

לחוות את החידושים של AI-Media ממקור ראשון

ב-KOBA, כמו גם ב-Broadcast Asia, למבקרים תהיה הזדמנות להתנסות בכלים:

* LEXI Voice - תרגום קולי חי מונע בינה מלאכותית משנה משחק, שהופך כתוביות לאודיו טבעי במספר שפות.

* LEXI - פתרון הכתוביות החי המוביל בעולם המבוסס על בינה מלאכותית, ומספק דיוק וגמישות ללא תחרות.

* LEXI Translate - יצירת כתוביות רב-לשוניות בזמן אמת לשיפור הנגישות העולמית.

* Alta ו- Encoder Pro - מקודדי SDI ו-IP מובילים בתעשייה לשילוב חלק של כתוביות ותרגום.

LEXI Voice: העתיד של האספקה הרב-לשונית בשידור חי כבר כאן

לאחר ההשקה המוצלחת ב-NAB Show 2025, הפתרון LEXI Voice זמין כעת ומוכן לשנות את האופן שבו גופי שידור ומפיקי אירועים מקיימים אינטראקציה עם קהלים מגוונים. LEXI Voice משתמש בבינה מלאכותית עדכנית כדי לספק קטעי קול בשפות חלופיות בזמן אמת - ללא צורך בתרגום אנושי יקר או בחומרה נוספת. LEXI Voice מציע תרגום ליותר מ-100 שפות עם זמן שיהוי קצר במיוחד ושימוש בקולות מבוססי בינה מלאכותית הניתנים להתאמה אישית. הוא פותח שווקים חדשים, מקדם מעורבות עולמית ומקצץ את עלויות התרגום החי ברמה של עד 90%.

"עבור לקוחות רבים, זה הרגע שבו האספקה הרב-לשונית הופכת סוף סוף לכדאית מבחינה מסחרית", אמר אברהמס. "LEXI Voice מספקת בדיוק את מה שהתעשייה צריכה: קנה מידה, פשטות ומחיר סביר, מבלי לוותר על איכות ברמת שידור".

בקרו אותנו ב:

* KOBA 2025: 20-23 במאי 2025 | תערוכה משותפת עם BS Systems | מרכז הכנסים והתערוכות COEX, סיאול | ביתן #D326

* Broadcast Asia 2025: אסיה טק x סינגפור Asia Tech x Singapore 27-29 במאי 2025 | אקספו סינגפור | ביתן #5I3-8. קבעו פגישה כאן

למידע נוסף על הפתרונות החדשניים של AI-Media על ידי ביקור באתר AI-Media.

הישארו מחוברים ועקבו אחרינו בלינקדאין לעדכוני KOBA ו-Broadcast Asia!

אודות AI-Media

AI-Media(ASX: AIM), שנוסדה באוסטרליה בשנת 2003, היא מובילה עולמית בתרגום קולי חי, כתוביות ופתרונות נגישות שפה המופעלים על ידי בינה מלאכותית.

LEXI Voice, החידוש האחרון של AI-Media, משנה את האופן שבו קהלים גלובליים מתקשרים עם תוכן חי - ומספק תרגומים קוליים רב-לשוניים בזמן אמת הבנויים על הדיוק המוביל בתעשייה של כתוביות ה-LEXI שלה. LEXI Voice, המיועד לגופי שידור, ארגונים ומפיקי אירועים, פותח זרמי הכנסה חדשים והגעה לקהל על ידי הפיכת תוכן חי לנגיש באופן מיידי במספר שפות.

האקו סיסטם מקצה לקצה של AI-Media, שזוכה לאימון כבר ביותר מ-25 מדינות - כולל iCap , LEXI , Alta , Encoder Pro ו- LEXI Toolkit - מספקת אוטומציה, דיוק וגמישות ללא תחרות. עם רקורד מוכח של החלפת תזרימי עבודה מהדור הקודם, המבוססים על בני אנוש, AI-Media מעצימה את הארגונים המובילים בעולם לספק חוויות נגישות ומכילות בקנה מידה גדול.

למידע נוסף – מדיה:

Fiona Habben

Head of Global Marketing

Fiona.habben@ai-media.tv

