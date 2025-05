AI-Media présente LEXI Voice, une innovation majeure dans le domaine de la traduction, aux salons KOBA et Broadcast Asia 2025

SYDNEY, 16 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX : AIM), leader mondial des solutions linguistiques alimentées par l’IA, s’apprête à marquer les esprits en Asie ce mois-ci avec sa participation à deux événements majeurs du secteur : KOBA 2025 à Séoul, en Corée, et Broadcast Asia 2025, dans le cadre de l’Asia Tech x Singapore.

« L’Asie est un marché clé pour la croissance d’AI-Media », a déclaré Tony Abrahams, PDG d’AI-Media. « Nous sommes ravis de présenter nos dernières innovations, notamment LEXI Voice, lors des salons KOBA et Broadcast Asia, et de démontrer comment nos solutions rendent l’accessibilité mondiale et l’engagement multilingue possibles pour les diffuseurs, producteurs d’événements et entreprises. »

Accompagner les diffuseurs et créateurs de contenu à travers l’Asie

Lors du salon KOBA 2025, AI-Media s’associera à son partenaire coréen, BS Systems, pour mettre en avant ses avancées les plus récentes en matière de sous-titrage automatique et de traduction multilingue. Les visiteurs pourront se rendre sur le stand de BS Solutions [Stand n° D326] pour assister à des démonstrations en direct des technologies de sous-titrage LEXI, de traduction en temps réel et des encodeurs d’AI-Media, conçus pour une intégration fluide à la diffusion télévisée et en streaming.

Au Broadcast Asia 2025, la société AI-Media est fière d’être nommée Partenaire Officiel de Sous-Titrage pour l’ensemble du programme de conférences d’Asia Tech x Singapore. La technologie d’AI-Media assurera la retranscription en direct sur toutes les scènes principales, garantissant ainsi une accessibilité totale et inclusive à un public international.

Découvrez les innovations d’AI-Media en direct

Lors des salons KOBA et Broadcast Asia, les visiteurs pourront découvrir :

LEXI Voice - Une technologie révolutionnaire de traduction vocale en direct alimentée par l’IA, convertissant les sous-titres en audio naturel dans plusieurs langues.

LEXI - La solution de sous-titrage en direct la plus performante du marché, offrant une précision et une évolutivité inégalées.

LEXI Translate - Le sous-titrage multilingue en temps réel pour une accessibilité mondiale.

Alta and Encoder Pro - Des encodeurs SDI et IP de pointe pour une intégration fluide du sous-titrage et de la traduction.

LEXI Voice : l’avenir de la diffusion multilingue en direct est arrivé

Après un lancement remarqué au NAB Show 2025, LEXI Voice est désormais disponible et promet de transformer la manière dont les diffuseurs et organisateurs d’événements interagissent avec des publics variés. LEXI Voice utilise une intelligence artificielle de pointe pour générer en temps réel des pistes audio dans d’autres langues – sans recourir à une interprétation humaine coûteuse ni à du matériel supplémentaire. Avec plus de 100 langues disponibles, une latence ultra-faible et des voix IA personnalisables, LEXI Voice permet d’ouvrir de nouveaux marchés, de renforcer l’engagement mondial et de réduire jusqu’à 90 % les coûts de traduction en direct.

« Pour de nombreux clients, la diffusion multilingue devient enfin commercialement viable », a affirmé M. Abrahams. « LEXI Voice apporte exactement ce dont l’industrie a besoin : évolutivité, simplicité et accessibilité, sans compromis sur la qualité professionnelle. »

Retrouvez-nous :

KOBA 2025 : du 20 au 23 mai 2025 | En co-exposition avec BS Systems | COEX Convention & Exhibition Center, Séoul | Stand n° D326

du 20 au 23 mai 2025 | En co-exposition avec BS Systems | COEX Convention & Exhibition Center, Séoul | Stand n° D326 Broadcast Asia 2025 : Asia Tech x Singapore du 27 au 29 mai 2025 | Singapore Expo | Stand n° 5I3-8. Prenez rendez-vous pour un entretien ICI

Pour en savoir plus sur les solutions innovantes d’AI-Media, visitez le site Web d’AI-Media.

Restez connectés et suivez-nous sur LinkedIn pour des mises à jour sur les salons KOBA et Broadcast Asia !

À propos d’AI-Media

Fondée en Australie en 2003, AI-Media (ASX : AIM) est un leader mondial des solutions de traduction vocale en direct, de sous-titrage et d’accessibilité linguistique alimentées par l’IA.

Sa dernière innovation, LEXI Voice, révolutionne la façon dont les publics internationaux interagissent avec les contenus en direct – en offrant des traductions vocales multilingues en temps réel, reposant sur la précision reconnue des sous-titres LEXI. Conçue pour les diffuseurs, les entreprises et les organisateurs d’événements, la solution LEXI Voice permet d’élargir les audiences et les sources de revenus en rendant les contenus instantanément accessibles dans de multiples langues.

Présente dans plus de 25 pays, la suite de solutions d’AI-Media – incluant iCap, LEXI, Alta, Encoder Pro et LEXI Toolkit – offre une automatisation, une précision et une évolutivité inégalées. Remplaçant efficacement les processus humains traditionnels, AI-Media aide les plus grandes organisations mondiales à créer des expériences accessibles et inclusives à grande échelle.

Contact presse :

Fiona Habben

responsable du marketing mondial

Fiona.habben@ai-media.tv



