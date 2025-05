AI-Media presenta innovaciones en traducción con LEXI Voice en KOBA y Broadcast Asia 2025

SÍDNEY, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), líder mundial en soluciones lingüísticas impulsadas por inteligencia artificial (IA), se prepara para causar un gran impacto en toda Asia este mes de mayo con su participación en dos eventos líderes del sector: KOBA 2025 en Seúl, Corea, y Broadcast Asia 2025, parte de Asia Tech x Singapore.

"Asia es un mercado de crecimiento crítico para AI-Media", dijo Tony Abrahams, director ejecutivo de AI-Media. "Estamos muy contentos de presentar nuestras últimas innovaciones, incluyendo LEXI Voice, a KOBA y Broadcast Asia, y de demostrar cómo nuestras soluciones están haciendo realidad la accesibilidad global y el compromiso multilingüe para difusoras, productores de eventos y empresas".

Empoderar a las difusoras y creadores de contenido de toda Asia

En KOBA 2025, AI-Media unirá fuerzas con su socio coreano, BS Systems, para presentar sus últimos avances en tecnología de subtitulado y traducción multilingüe con inteligencia artificial. Los asistentes pueden visitar el stand de BS Solutions [Stand #D326] para experimentar demostraciones en vivo de las tecnologías de subtítulos, traducción en tiempo real y codificadores LEXI de AI-Media, líderes en el mundo, creadas para una integración fluida en transmisiones y plataformas de streaming.

En Broadcast Asia 2025, AI-Media se enorgullece de ser nombrada socio oficial de subtítulos para todo el programa de conferencias Asia Tech x Singapore. La tecnología de AI-Media potenciará los subtítulos en vivo en todas las etapas principales de la conferencia, asegurando que cada sesión sea totalmente accesible e inclusiva para el público global.

Experimenta de forma directa las innovaciones de AI-Media

En KOBA como en Broadcast Asia, los visitantes tendrán la oportunidad de experimentar:

LEXI Voice: traducción de voz en vivo impulsada por IA que cambia el juego, convirtiendo los subtítulos en audio de sonido natural en varios idiomas.

LEXI: la solución líder mundial de subtítulos en vivo impulsada por IA, que ofrece precisión y escalabilidad inigualables.

LEXI Translate: subtítulos multilingües en tiempo real para una accesibilidad global.

Alta y Encoder Pro: codificadores SDI e IP líderes en el sector para una integración perfecta de subtítulos y traducción.

LEXI Voice: El futuro de transmisión multilingüe en vivo ya está aquí

Tras su exitoso lanzamiento en Nab Show 2025, LEXI Voice ya está disponible y está lista para transformar la forma en que los medios y los productores de eventos conectan con audiencias diversas. LEXI Voice utiliza inteligencia artificial de vanguardia para ofrecer pistas de audio en idiomas alternativos en tiempo real, sin necesidad de costosas interpretaciones humanas ni hardware adicional. Al ofrecer traducción a más de 100 idiomas con latencia ultrabaja y voces de IA personalizables, LEXI Voice está abriendo nuevos mercados, impulsando el compromiso global y reduciendo los costos de traducción en vivo hasta en un 90%.

"Para muchos clientes, este es el momento en que la entrega multilingüe finalmente se vuelve comercialmente viable", dijo Abrahams. "LEXI Voice ofrece exactamente lo que el sector necesita: escala, simplicidad y asequibilidad, sin sacrificar la calidad de calidad de transmisión".

Visítenos en:

KOBA 2025: 20 – 23 de mayo de 2025 | Co-exposición con BS Systems | COEX Convention & Exhibition Center, Seúl | Stand #D326

20 – 23 de mayo de 2025 | Co-exposición con BS Systems | COEX Convention & Exhibition Center, Seúl | Stand #D326 Broadcast Asia 2025: Asia Tech x Singapore 27-29 de mayo de 2025 | Singapore Expo | Stand #5I3-8. Reserve una reunión AQUÍ

Learn more about AI-Media’s innovative solutions by visiting the AI-Media website.

¡Manténgase conectado y síganos en LinkedIn para recibir actualizaciones de KOBA and Broadcast Asia!

Acerca de AI-Media

Fundada en Australia en 2003, AI-Media (ASX: AIM) es un líder mundial en soluciones de traducción de voz en vivo, subtítulos y accesibilidad lingüística impulsadas por IA.

La última innovación de AI-Media, LEXI Voice, transforma la forma en que las audiencias globales interactúan con el contenido en vivo, proporcionando traducciones de voz multilingües en tiempo real basadas en la precisión líder de la industria de sus subtítulos LEXI. Diseñado para difusoras, empresas y productores de eventos, LEXI Voice abre nuevas fuentes de ingresos y alcance de audiencia al hacer que el contenido en vivo sea accesible instantáneamente en varios idiomas.

Con presencia en más de 25 países, el ecosistema de extremo a extremo de AI-Media, incluyendo iCap, LEXI, Alta, Encoder Pro y el LEXI Toolkit - ofrece automatización, precisión y escalabilidad inigualables. Con una trayectoria comprobada reemplazando procesos tradicionales realizados por humanos, AI-Media empodera a las principales organizaciones del mundo para ofrecer experiencias accesibles e inclusivas a escala.

Contacto de Medios:

Fiona Habben

Directora de Marketing Global

Fiona.habben@ai-media.tv



