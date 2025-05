AI-Media präsentiert mit LEXI Voice auf der KOBA und der Broadcast Asia 2025 innovative Übersetzungslösungen

SYDNEY, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Sprachlösungen, wird im Mai dieses Jahres mit seiner Teilnahme an zwei führenden Branchen-Events in Asien für Aufsehen sorgen: der KOBA 2025 in Seoul, Korea, und der Broadcast Asia 2025, die Teil der Asia Tech x Singapore ist.

„Asien ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für AI-Media“, so Tony Abrahams, Chief Executive Officer bei AI-Media. Wir freuen uns sehr, unsere neuesten Innovationen, darunter LEXI Voice, auf der KOBA und der Broadcast Asia vorstellen zu können und zu demonstrieren, wie unsere Lösungen globale Barrierefreiheit und mehrsprachige Interaktion für Rundfunkveranstalter, Event-Produzenten und Unternehmen ermöglichen.

Unterstützung von Rundfunkveranstaltern und Content-Erstellern in ganz Asien

Auf der KOBA 2025 wird AI-Media gemeinsam mit seinem koreanischen Partner BS Systems seine neuesten Fortschritte im Bereich der KI-Untertitelung und mehrsprachigen Übersetzungstechnologie vorstellen. Besucher können am Stand von BS Solutions [Stand Nr. D326] Live-Demonstrationen der weltweit führenden LEXI-Untertitelungs-, Echtzeitübersetzungs- und Encoder-Technologien von AI-Media erleben, die für die nahtlose Integration in Rundfunk und Streaming entwickelt wurden.

Auf der Broadcast Asia 2025 ist AI-Media stolz darauf, als offizieller Untertitelungspartner für das gesamte Konferenzprogramm von Asia Tech x Singapore benannt worden zu sein. Die Technologie von AI-Media wird Live-Untertitel auf allen Hauptbühnen der Konferenz bereitstellen und so sicherstellen, dass jede Session für ein globales Publikum vollständig zugänglich und inklusiv ist.

Erleben Sie die Innovationen von AI-Media aus erster Hand

Bei der KOBA und der Broadcast Asia haben die Besucher die Möglichkeit, diese zu erleben:

LEXI Voice – Eine innovative, KI-gesteuerte Live-Sprachübersetzung, die Untertitel in natürlich klingendes Audio in mehreren Sprachen umwandelt.

LEXI – Die weltweit führende KI-gestützte Lösung für Live-Untertitel mit unübertroffener Genauigkeit und Skalierbarkeit.

LEXI Translate – Mehrsprachige Untertitel in Echtzeit für bessere globale Zugänglichkeit.

Alta und Encoder Pro – Branchenführende SDI- und IP-Encoder für die nahtlose Integration von Untertiteln und Übersetzungen.

LEXI Voice: Die Zukunft der mehrsprachigen Live-Übertragung hat begonnen

Nach seiner erfolgreichen Einführung auf der NAB Show 2025 ist LEXI Voice nun verfügbar und wird die Art und Weise verändern, wie Rundfunkveranstalter und Eventproduzenten mit unterschiedlichen Zielgruppen interagieren. LEXI Voice nutzt modernste KI, um Sprachaufnahmen in anderen Sprachen in Echtzeit bereitzustellen – ohne teure menschliche Dolmetscher oder zusätzliche Geräte. Mit Übersetzungen in über 100 Sprachen, extrem geringer Latenz und anpassbaren KI-Stimmen erschließt LEXI Voice neue Märkte, fördert die globale Interaktion und senkt die Kosten für Live-Übersetzungen um bis zu 90 %.

„Für viele Kunden ist dies der Moment, in dem die mehrsprachige Zustellung endlich rentabel wird“, so Abrahams. „LEXI Voice bietet genau das, was die Branche braucht: Skalierbarkeit, Einfachheit und Erschwinglichkeit, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen.“

Besuchen Sie uns:

KOBA 2025: 20.–23. Mai 2025 | Gemeinschaftsausstellung mit BS Systems | COEX Convention & Exhibition Center, Seoul | Stand #D326

20.–23. Mai 2025 | Gemeinschaftsausstellung mit BS Systems | COEX Convention & Exhibition Center, Seoul | Stand #D326 Broadcast Asia 2025: Asia Tech x Singapore 27.–29. Mai 2025 | Singapore Expo | Stand #5I3-8. Buchen Sie HIER einen Termin

Weitere Informationen zu den innovativen Lösungen von AI-Media finden Sie auf der AI-Media-Website.

Über AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Live-Sprachübersetzung, Untertitelung und Sprachbarrierefreiheit.

Die neueste Innovation von AI-Media, LEXI Voice,, verändert die Art und Weise, wie ein globales Publikum mit Live-Inhalten interagiert. Sie bietet mehrsprachige Sprachübersetzungen in Echtzeit, die auf der branchenführenden Genauigkeit der LEXI-Untertitel basieren. LEXI Voice wurde für Rundfunkveranstalter, Unternehmen und Event-Produzenten entwickelt und eröffnet neue Einnahmequellen und Zielgruppen, indem Live-Inhalte sofort in mehreren Sprachen verfügbar gemacht werden.

Das End-to-End-Ökosystem von AI-Media, dem mehr als 25 Länder vertrauen, umfasst iCap, LEXI, Alta, Encoder Pro und das LEXI Toolkit und bietet unübertroffene Automatisierung, Präzision und Skalierbarkeit. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Ablösung traditioneller menschlicher Arbeitsabläufe ermöglicht AI-Media weltweit führenden Unternehmen, barrierefreie und integrative Erlebnisse in großem Maßstab zu bieten.

Medienkontakt:

Fiona Habben

Head of Global Marketing

Fiona.habben@ai-media.tv



Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63aa1cbe-dd18-4ef4-bfa8-e4e97f64605e

