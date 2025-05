eXp Realty incorpora al principal equipo de ventas inmobiliarias de Ecuador

Klever Guanoluisa Torres

BELLINGHAM, WA, UNITED STATES, May 16, 2025 / EINPresswire.com / -- La incorporación de Klever trae al equipo más exitoso de Ecuador bajo la marca eXp, acelerando la expansión en LATAM y marcando el inicio de una nueva era en los Bienes Raíces para los agentes con oportunidades transfronterizas.eXp Realty, la agencia inmobiliaria independiente más grande del mundo y filial principal de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), ha anunciado hoy oficialmente el lanzamiento de sus operaciones en Ecuador, reforzando así su rápida expansión por Latinoamérica. La iniciativa está liderada por Klever Guanoluisa Torres, uno de los profesionales inmobiliarios más influyentes del país, que anteriormente dirigió al equipo más destacado de Ecuador en RE/MAX.Kléver aporta casi 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, coaching y desarrollo empresarial. Ha formado a más de 2.000 agentes en toda Latinoamérica y es ampliamente reconocido por su enfoque de liderazgo basado en el crecimiento personal, el rendimiento profesional y el éxito sostenible de los agentes.“La reputación de Klever habla por sí sola. Es un líder consolidado y una figura de confianza en la comunidad inmobiliaria ecuatoriana,” señaló Félix Bravo, Director General Internacional de eXp Realty. “Su decisión de unirse a eXp refleja el cambio creciente entre los líderes del sector que buscan un modelo que potencie a los agentes mediante la propiedad, la innovación y las oportunidades sin fronteras.”Kléver afirmó que su incorporación a eXp representa un nuevo capítulo, no solo en su carrera, sino para la nueva generación de profesionales inmobiliarios en Ecuador.“eXp reúne todo lo que creo que los agentes necesitan para prosperar: la libertad de liderar, las herramientas para escalar y la comunidad para crecer,” declaró Klever. “Esto es más que un cambio profesional. Es un compromiso con un futuro mejor para los agentes de todo el país.”Con esta expansión, los agentes en Ecuador podrán acceder al modelo de agencia en la nube de eXp. Los beneficios clave incluyen una estructura de comisiones competitiva adaptada al mercado local, oportunidades de participación accionaria y reparto de ingresos (sujetas a la normativa local), y una red global de más de 81.000 agentes en 27 países.Para más información sobre cómo construir con eXp en Ecuador, visita: exprealty.international

