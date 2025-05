BOLD Technologies et My Aion Inc. partenariat stratégique et une initiative d'infrastructure urbaine alimentée par l'IA

Thani Al Thani Al Falasi, CEO of BOLD Technologies Daniele Marinelli, CEO of My Aion Inc. BOLD Technologies and My Aion Inc. Conference CEO of BOLD Technologies, Thani Al Thani Al Falasi CEO of My Aion Inc., Daniele Marinelli

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, May 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- BOLD Technologies, une filiale de BOLD Holding, et My Aion Inc. ont officiellement annoncé leur partenariat stratégique pour développer AION SENTIA Cognitive City, une plateforme d'IA de nouvelle génération conçue pour gérer et optimiser des systèmes urbains complexes. L'initiative, structurée selon un modèle Build-Operate-Transfer (BOT) de 2,5 milliards de dollars, exploitera MAIA, le moteur central d'IA propriétaire de My Aion Inc., pour intégrer et soutenir des secteurs clés tels que la mobilité, l'énergie, l'éducation, la santé et les services numériques. Actuellement en développement actif, la plateforme vise à fournir des solutions évolutives d'infrastructure intelligente à l'échelle mondiale, en commençant par un déploiement aux ÉAU.

Pour marquer la collaboration, BOLD Technologies et My Aion Inc. ont organisé un événement de lancement à l'Emirates Palace Hotel à Abu Dhabi, auquel ont assisté plus de 100 leaders éminents du monde des affaires et de la technologie.

La liste des invités comprenait des représentants d'institutions de premier plan et d'entreprises mondiales telles que Sequoia Capital, ADNOC, G42, Leonardo, Amazon, TikTok, Fincantieri, Stellantis, l'Ambassadeur du Mexique, l'Ambassade d'Italie aux ÉAU, Abu Dhabi Capital Group, US Capital Group, AV Investor S.A., Horizon Capital et Netmore, ainsi que des acteurs stratégiques de la technologie, notamment Negg, Sitep Italia, Techera Watergy et Motuse.

Des représentants du bureau privé du président de Bold Holding étaient également présents, ainsi que des hauts représentants du gouvernement et des institutions publiques d'Abu Dhabi, soulignant encore davantage l'alignement stratégique de l'initiative avec les agendas nationaux d'innovation et de développement.

L'événement a présenté la vision et le cadre d'AION SENTIA, mettant en avant ses applications prévues et la manière dont il utilisera l'intelligence artificielle avancée, les réseaux de capteurs et l'analyse de données pour soutenir les opérations urbaines intelligentes.

Abu Dhabi a été choisie comme siège mondial de l'initiative en raison de son environnement réglementaire progressiste, de ses normes robustes en matière de cybersécurité et de son écosystème numérique bien établi. Cette décision s'aligne sur la stratégie de transformation numérique des ÉAU et positionne la plateforme pour une adoption internationale.

"Cette initiative soutiendra la création d'emplois pour les citoyens des ÉAU, favorisera l'innovation locale et contribuera de manière significative à l'écosystème national de l'IA", a déclaré Thani Al Thani Al Falasi, PDG de BOLD Technologies. "Nous sommes ravis de collaborer avec My Aion Inc. pour concrétiser cette vision ambitieuse."

"Relocaliser nos opérations mondiales à Abu Dhabi marque un nouveau chapitre pour notre équipe", a ajouté Daniele Marinelli, PDG de My Aion Inc. "Les ÉAU offrent l'infrastructure et le soutien institutionnel nécessaires pour évoluer de manière responsable et stratégique."

Le partenariat comprend également des plans de collaboration avec des universités des ÉAU pour lancer des programmes de formation et de perfectionnement, soutenant ainsi davantage le développement de la main-d'œuvre nationale dans l'IA et les technologies numériques.

Fondée en mars 2023, BOLD Technologies mène des initiatives de transformation numérique dans toute la région et est l'une des huit filiales de BOLD Holding, qui opère dans des secteurs tels que l'IA, l'énergie, la construction, le pétrole et le gaz, et le commerce.

My Aion Inc., développeur de la plateforme AION SENTIA, fait partie d'un groupe établi en 2020 et maintient une présence aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en Lettonie et à Monaco. Dans le cadre de cette collaboration, les 63 employés et les opérations mondiales seront consolidés à Abu Dhabi—une relocalisation stratégique renforçant la position des ÉAU en tant que centre mondial de technologie intelligente.

