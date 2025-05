Bitget oznamuje strategické partnerství s ekosystémem SWEAT s cílem posílit pohybovou ekonomiku v prostředí Web3

DUBAJ, Spojené Arabské Emiráty, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, oznámila strategické partnerství s průkopnickým ekosystémem pohybové ekonomiky SWEAT, který snižuje vstupní bariéry pro uživatele Web2 a zároveň je jednoduše propojuje s Web3. Spolupráce byla představena na festivalu Dubai Esports Festival 2025 (DEF), kde si účastníci na vlastní kůži mohli vyzkoušet budoucnost prostřednictvím interaktivních aktivit, které proměňují fyzickou aktivitu v kryptoměnové odměny.

Bilboardy ve městě, od dubajského letiště až po ulici Sheikh Zayed Road, nyní nesou výrazné poselství: Own Your Movement. Power Your Wallet. „Transformujeme fyzickou aktivitu ve finanční sílu,“ prohlašuje spoluzakladatel a generální ředitel platformy SWEAT Oleg Fomenko. „Smyslem je odměňovat nejpřirozenější lidské chování, pohyb, digitálními aktivy.“

Provozní ředitel společnosti Bitget Vugar Usi Zade k tomu dodává: „Naším posláním vždy bylo propojovat Web2 a Web3, a jak jinak než prostřednictvím něčeho tak univerzálního, jako je pohyb? Toto partnerství zpřístupňuje kryptoměny tím nejlidštějším možným způsobem – prostřednictvím přirozeného pohybu, který děláme každý den,“ doplňuje.

Spolupráce představuje špičkové inovace, včetně pohybového kouče SWEAT s umělou inteligencí jménem Mia a rozšířených možností multi-chain peněženky. Pro Bitget toto partnerství zároveň představuje další strategický krok v rámci vize bezproblémového propojení tradičních a decentralizovaných digitálních ekonomik. „Stavíme mosty, ne zdi,“ zdůrazňuje Vugar. „Tím, že oslovujeme uživatele tam, kde už jsou, v tomto případě prostřednictvím jejich každodenního pohybu, vytváříme nejpřirozenější vstupní brány do světa Web3. Ať už jste fitness nadšenec, nebo se zajímáte o krypto, díky tomuto partnerství je pro vás přechod bezproblémový a přínosný.“

Nejedná se jen o další spolupráci v oboru – je to hnutí, které se snoubí s fitness a financemi a které mění způsob, jakým lidé pracují s digitálními aktivy. SWEAT a Bitget píší další kapitolu mainstreamového přijetí kryptoměn transformací rutinních aktivit na finanční příležitosti. Když dubajské panorama osvětlují billboardy SWEAT x Bitget, jedna věc je jasná: budoucnost Web3 není jen o sezení a sledování grafů. Někdy se prostě musíš hýbat, abys něco dokázal.

O SWEAT

SWEAT je platforma Web3, která podporuje fyzickou aktivitu odměňováním uživatelů za pohyb. Využívá token $SWEAT, který lze získat za uskutečněné kroky a který mění pohyb na hodnotu, kterou lze používat, zvyšovat, obchodovat s ní a utrácet ji v pohybové ekonomice. Token je uložen v mobilní aplikaci SWEAT Wallet, kterou si stáhlo více než 20 milionů uživatelů a která má měsíčně přes 3 miliony aktivních uživatelů. Stažením bezplatné peněženky SWEAT Wallet mohou uživatelé po celém světě začít vydělávat $SWEAT a zapojit se do pohybové ekonomiky, kde se každý krok počítá.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3 založená v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodovacím řešením a zároveň nabízí v reálném čase přístup k ceně Bitcoinu , Etherea a dalších kryptoměn. Bitget Wallet , dříve známá pod názvem BitKeep, je prvotřídní multichainová kryptopeněženka, která nabízí celou řadu komplexních řešení a funkcí Web3, včetně funkcí peněženky, směny tokenů, NFT Marketplace, prohlížeče DApp a dalších.

Platforma Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoğlu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a İlkin Aydın (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání .

