Vươn tầm toàn cầu với "d’Alba Trip tại Como Ý"

SEOUL, South Korea, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thương hiệu mỹ phẩm thuần chay cao cấp Hàn Quốc – d’Alba– tiếp tục tổ chức sự kiện "d’Alba Trip" tại Ý. Hành trình được tổ chức tại Como nhằm tôn vinh giá trị cốt lõi & di sản thương hiệu thông qua các hoạt động với sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi bật trong ngành làm đẹp.

Tại khung cảnh tuyệt đẹp của hồ Como, event trong hai ngày chào đón hơn 80 khách mời : Celebs, Influencers, Truyền thông quốc tế.

Khách mời nổi bật như Jeon Somi, Irina Shayk, Ayaka Miyoshi, Nikita Willy – tất cả đều có cơ hội trải nghiệm sự tinh tế & đột phá trong sản phẩm chăm sóc da của d’Alba.

Ngày đầu tiên, khách mời tham gia Beauty Class nhằm hiểu rõ hơn về triết lý "làm đẹp sạch"- mà d’Alba luôn theo đuổi- dẫn dắt bởi Makeup Artist hàng đầu Hàn Quốc kiêm Beauty creator RisaBae. Cô đã chia sẻ những mẹo làm đẹp chuyên nghiệp và hai dòng sản phẩm mới: dòng Vita Toning & KCN Green ToneUp nhận được phản hồi tích cực.

Tại hồ Como, tất cả khách mời đã cùng nhau tận hưởng hoàng hôn trên du thuyền riêng , trải nghiệm đậm chất thanh lịch &sang trọng.

Ngày thứ hai khép lại bằng Gala Dinner lộng lẫy, khách mời được thưởng thức ẩm thực cao cấp cùng màn trình diễn pháo hoa đặc sắc .Sự kiện là dịp để d’Alba thể hiện sự phát triển mạnh mẽ & cam kết không ngừng qua các sản phẩm của hãng

“Thông qua sự kiện này, d’Alba không chỉ tôn vinh nguồn gốc thương hiệu mà còn chia sẻ tầm nhìn cho tương lai của ngành làm đẹp,” đại diện thương hiệu chia sẻ. “Chúng tôi tự hào dẫn đầu ngành công nghiệp làm đẹp bằng nỗ lực đổi mới không ngừng, sự chỉnh chu & kết nối”

Vị thế ngày càng vững chắc trong làng mỹ phẩm thuần chay cao cấp, d’Alba đã tận dụng event mang tính dấu mốc này khẳng định mình trên trường quốc tế, cùng cam kết nhất quán về chất lượng, & làn da rạng rỡ cho người tiêu dùng toàn cầu.

