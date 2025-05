El Reto de Lectura de Verano de las Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, May 15 - Los invitados del programa de esta semana En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Febe Huezo, especialista en alcance comunitario de las Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery (MCPL); Paula Ross, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Gaithersburg-Germantown; Lucia Lumbreras, gerente de comunicaciones de la Cámara de Comercio de Gaithersburg-Germantown; y Joana Clonkin, gerente del desarrollo del Sistema de Tránsito Rápido en el Departamento de Transporte del Condado de Montgomery (MCDOT). El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 16 de mayo a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. La edición de esta semana de En Sintonía destacará el Desafío Anual de Lectura de Verano de las Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery (MCPL), que comenzará el sábado, 14 de junio. Este año, el tema “Colorea Nuestro Mundo” invita a niños, adolescentes y adultos a explorar libros, música, teatro y arte como formas de expresión creativa e imaginación. El programa se extenderá hasta el domingo, 31 de agosto, ofreciendo actividades enriquecedoras para todas las edades. “Colorea Nuestro Mundo” resalta el poder transformador de las artes y la narración de historias. Con una programación dinámica y sólidas alianzas comunitarias, el Desafío de Lectura de verano 2025 es más que una iniciativa de lectura: es una celebración a nivel del condado de la cultura, la creatividad y la conexión. La inscripción anticipada comienza el jueves, 15 de mayo, tanto en línea como en todas las sucursales de MCPL. El segundo segmento concluirá con una entrevista con la Cámara de Comercio de Gaithersburg-Germantown, destacando la iniciativa "Germantown Town Center: Tu Voz Da Forma a Nuestra Comunidad". La Sra. Ross, presidenta y directora ejecutiva de la cámara, compartirá detalles sobre el proceso de visión para el Germantown Town Center, un centro vital donde residentes, negocios y visitantes se reúnen para celebrar lo que hace de Germantown una comunidad única y vibrante. De cara al futuro, la Cámara de Comercio de Gaithersburg-Germantown busca asegurar que el Town Center refleje las necesidades, aspiraciones y valores de todas las personas que consideran a Germantown su hogar. En el 2024, el Condado otorgó a la Cámara de Comercio una subvención para explorar la viabilidad de establecer un Distrito de Mejoramiento Comercial (BID, por sus siglas en inglés) o un Distrito Urbano (UD) en el Germantown Town Center. Con estos fondos, la cámara tiene la responsabilidad de: Colaborar con los negocios locales para identificar servicios que apoyen un entorno empresarial próspero; Involucrar a negocios para conocer la visión de la comunidad sobre el futuro del Town Center; Trabajar en conjunto con el gobierno del Condado para definir los límites geográficos y evaluar posibles modelos de financiamiento para la zona. El programa de radio concluirá destacando al Departamento de Transportación del Condado de Montgomery y el anuncio realizado por el Ejecutivo del Condado de Montgomery Marc Elrich y el Ejecutivo del Condado de Howard Calvin Ball sobre una nueva asociación para expandir el servicio de autobuses rápidos (BRT, por sus siglas en inglés) Flash de la Ruta 29 hacia el Condado de Howard para el año 2026. El proyecto se basa en el primer corredor BRT del Condado de Montgomery, conocido como Flash, y extenderá la línea hacia el norte para incluir cuatro paradas propuestas en el Condado de Howard. Una vez completado, esto marcará la introducción del servicio BRT en el Condado de Howard, ofreciendo un transporte de alta frecuencia que conectará a los pasajeros con los principales centros de empleo y actividad en ambos condados. La expansión del servicio mejorará la accesibilidad regional y proporcionará conexiones clave con Metrorail, el tren MARC y la futura Línea Púrpura. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.

En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas.

