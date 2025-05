Tendersontime.com Lancia la Sua Piattaforma in Italia: Una Nuova Era per l’Accesso alle Gare d’Appalto Globali

ROME, ITALY, May 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Global Tenders Services Pvt Ltd, azienda leader nella fornitura di informazioni su gare d’appalto internazionali, annuncia con entusiasmo l’espansione della sua piattaforma all’avanguardia – www.tendersontime.com – nel mercato italiano. Questo sviluppo strategico mira a supportare imprese italiane, enti pubblici, consulenti e PMI nel reperire opportunità di gara in oltre 250 paesi, verticali industriali e settori merceologici.Negli ultimi anni, la crescente globalizzazione dei mercati ha reso sempre più essenziale per le aziende italiane partecipare a gare internazionali e diversificare i propri mercati. Tendersontime si propone come punto di riferimento unico per chi desidera monitorare, analizzare e partecipare a gare pubbliche e private in ogni parte del mondo.Una piattaforma globale, ora localizzata per l’ItaliaTendersontime aggrega, analizza e pubblica in tempo reale milioni di bandi di gara provenienti da enti governativi, organizzazioni multilaterali, organizzazioni non governative (ONG), organismi di cooperazione e aziende private. Con oltre 1 milione di opportunità attive, la piattaforma rappresenta un archivio dinamico e costantemente aggiornato di gare suddivise per:• Settore (costruzioni, IT, sanità, energia, trasporti, ecc.)• Paese (copertura globale, incluso ogni stato dell’UE)• Fonte (istituzioni pubbliche, Banche di Sviluppo, ONU, NATO, ecc.)“L’Italia è una nazione con una straordinaria tradizione manifatturiera e imprenditoriale. Le aziende italiane, in particolare le PMI, hanno un potenziale enorme nei mercati pubblici internazionali. Il nostro obiettivo è facilitare il loro accesso a queste opportunità,” afferma il signor Sanjay Vyas, Direttore Operativo di Global Tenders Pvt Ltd.I principali vantaggi per gli utenti italianiCon la localizzazione dei contenuti e dei filtri per il mercato italiano, Tendersontime offre agli utenti strumenti avanzati per:• Monitorare opportunità di gara in lingua inglese e originale• Ricevere notifiche giornaliere personalizzate via e-mail• Accedere a informazioni su aggiudicazioni, gare future e proroghe• Ottenere documentazione relativa ai bandi, quando disponibile• Usufruire di servizi di traduzione professionale e supporto alla candidaturaLa piattaforma è progettata per garantire un’esperienza utente fluida sia per aziende con esperienza internazionale, sia per chi si affaccia per la prima volta al mondo delle gare internazionali.Casi d’uso e impatto Tendersontime.com ha già aiutato migliaia di aziende a individuare opportunità strategiche nei settori delle infrastrutture, delle energie rinnovabili, delle tecnologie emergenti e dell’healthcare. Alcuni clienti hanno raddoppiato il loro portafoglio ordini grazie all’accesso tempestivo a gare transfrontaliere.In Italia, la piattaforma potrà rappresentare uno strumento fondamentale per:• Società di ingegneria e costruzioni che desiderano partecipare a progetti infrastrutturali internazionali• Software house e imprese ICT interessate a bandi digitali finanziati dall’UE e da governi stranieri• Enti pubblici e studi di consulenza per attività di benchmark e intelligence competitiva• Export Manager e consulenti aziendali che supportano la crescita sui mercati esteriCollaborazioni e trasparenzaGlobal Tenders Pvt Ltd promuove la trasparenza, la concorrenza leale e l’efficienza amministrativa, in linea con i principi della Banca Mondiale e delle istituzioni dell’Unione Europea. L’azienda collabora con autorità pubbliche, camere di commercio e agenzie di sviluppo economico per promuovere una cultura dell’internazionalizzazione.Un servizio per ogni esigenzaTendersontime è disponibile in versione gratuita limitata o in abbonamento premium, con diverse opzioni di personalizzazione:• Pacchetti per singolo settore/paese• Accesso multi-utente per grandi organizzazioni• Dashboard analitiche con filtri personalizzati• Supporto clienti dedicato in più linguePer garantire la massima efficacia, la piattaforma offre anche sessioni di onboarding, formazione online e consulenza per la preparazione delle offerte.

