Exabytes lancia soluzioni di marketing Web3 complete per stimolare la crescita nativa della blockchain

ROME, LAZIO, ITALY, May 15, 2025 / EINPresswire.com / -- In risposta allo sviluppo rapido dell’economia digitale e alla crescente domanda di strategie di crescita native per la blockchain, Exabytes ha lanciato un pacchetto completo di servizi di marketing premium pensati per il Web3, le criptovalute, l’emissione di token (inclusi progetti come JGZSTO ) e le campagne NFT—aiutando i progetti a ottenere visibilità su piattaforme di primo piano come Binance, Coinbase e OKX.Grazie alla sua esperienza operativa in Medio Oriente, Sud-est asiatico e Nord America, Exabytes si sta affermando come partner di crescita fondamentale per le iniziative blockchain. L’azienda offre un supporto scalabile e ottimizzato, focalizzato sullo sviluppo del brand, la vendita di token e la conversione delle community.“Il Web3 è il cuore della prossima generazione di Internet. Comprendiamo sia la sua complessità che il suo potenziale e abbiamo costruito un framework globale orientato ai risultati,” ha dichiarato il fondatore di Exabytes.Servizi principali offerti da Exabytes:Posizionamento del brand crypto: analisi competitiva, perfezionamento del whitepaper e strategie di listing su exchange (es. Binance, OKX)Marketing per Token & Progetti (es. JGZSTO): marketing end-to-end dal pre-lancio al post-lancio su tutti i canali, con copertura completa su Telegram, X (ex Twitter) e RedditPromozione NFT: listing su marketplace (es. OpenSea), campagne di lancio NFT e collaborazioni con creatorCrescita della community & programmi bounty: espansione di community su Telegram/Discord, organizzazione di AMA, esecuzione di airdrop e sistemi di ricompensaPR & content marketing: visibilità sui media come CoinTelegraph, Bitcoin.com, CoinDesk e altriPubblicità performance-based: campagne su Coinzilla, Adshares, Brave Ads con targeting a livello wallet e copertura multilingueSEO Web3 & strategia contenutistica: pianificazione keyword, backlink di alta autorità e gestione di contenuti educativiVisione globale, esecuzione localeCon una forte competenza nelle strategie regionali—dal marketing in lingua araba alle collaborazioni con KOL vietnamiti—Exabytes garantisce un’esecuzione rapida e localizzata. L’azienda sta inoltre espandendo la propria presenza in mercati europei come l’Italia, aiutando i progetti a navigare gli ambienti normativi locali e a comunicare efficacemente con i pubblici regionali.Focus orientato al ROIExabytes progetta KPI basati su CPTS, installazioni di wallet, engagement NFT e performance sugli exchange. La reportistica in tempo reale garantisce trasparenza, agilità e risultati misurabili.Exabytes sta accelerando l’accesso ai mercati globali per i pionieri del Web3—incluso JGZSTO—attraverso un marketing ad alto impatto. La sua struttura di reportistica agile offre insight in tempo reale e strumenti di ottimizzazione, garantendo responsabilità e monitoraggio chiaro del ROI.

