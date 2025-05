TigerConnect Fortalece Presencia Global con Nueva Oficina en Ciudad de México

Expansión regional estratégica busca atraer talento local y mejorar la entrega de las soluciones unificadas de comunicaciones para el cuidado de la salud de la empresa

CIUDAD DE MÉXICO, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TigerConnect , la principal plataforma unificada de comunicaciones para el cuidado de la salud anunció hoy la apertura de su nueva oficina regional en Ciudad de México. Ubicada en el corazón de Reforma, el espacio ampliado refleja el compromiso de la empresa con fomentar un ambiente colaborativo para sus empleados mientras fortalece su presencia global para apoyar la innovación de calidad para una base de clientes en crecimiento.

La nueva oficina sirve como un centro regional para TigerConnect, apoyando funciones empresariales clave, como desarrollo de productos, soporte al cliente y excelencia operativa. Con un espacio de trabajo flexible para hasta 140 empleados, la inversión ampliada en Ciudad de México refuerza el acceso de TigerConnect a talento de primer nivel y apoyará los esfuerzos de la empresa para escalar sus equipos de ingeniería, producto y mercado.

“Ampliar nuestra presencia en Ciudad de México es una inversión estratégica que expande las capacidades técnicas y de ventas de TigerConnect y respalda el crecimiento general del negocio,” dijo Julián Cabrera , Director Senior de Ingeniería en TigerConnect. “Nuestras soluciones premiadas de comunicaciones para el cuidado de la salud son un testimonio de nuestros dedicados empleados, y espero ser testigo de chispas de innovación en nuestra nueva oficina.”

Además de las estaciones de trabajo contemporáneas, la nueva ubicación de TigerConnect cuenta con una sala de entrenamiento de última generación para la incorporación de nuevos empleados, el desarrollo de equipos y el liderazgo en todos los niveles y funciones de la organización. Las comodidades adicionales de la oficina incluyen múltiples cabinas telefónicas privadas, cuatro salas de reuniones privadas, espacios compartidos para la colaboración en equipo y una sala de lactancia para las nuevas madres.

“Esta expansión es un hito significativo para TigerConnect en Ciudad de México y muestra nuestro compromiso con el desarrollo de una fuerza laboral global y talentosa,” dijo Carlos Ávila Ramírez , Socio Senior de Recursos Humanos en TigerConnect. “Nuestro nuevo espacio de trabajo personalizado y dedicado fue construido con la colaboración en mente, apoyando la capacidad de nuestros empleados para innovar y ofrecer soluciones de clase mundial para miles de organizaciones líderes en el cuidado de la salud.”

La oficina de TigerConnect en Ciudad de México está contratando actualmente para varios puestos dentro de sus equipos de Éxito del Cliente e Ingeniería de Productos. Para más información sobre los puestos disponibles, visite nuestra página de carreras.

Acerca de TigerConnect

TigerConnect unifica las comunicaciones en el cuidado de la salud para conectar a todos, desde equipos de atención hasta pacientes, dentro y fuera de las instalaciones hospitalarias. Confiado por más de 7,000 entidades de atención médica, la plataforma TigerConnect incluye soluciones para comunicación clínica y prehospitalaria, programación, gestión de alarmas, sistema de llamadas a enfermería e interacción con el cliente.

Para más información sobre TigerConnect y sus soluciones líderes en la industria, visite www.tigerconnect.com .

