Fatboy met en vedette sa collection de poufs d'extérieur

MONTRÉAL, 13 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec le printemps qui bat son plein, Fatboy met en vedette sa collection emblématique de poufs d'extérieur, conçus pour les longues journées de farniente au soleil. Ces sièges décontractés et surdimensionnés sont offerts dans une gamme de tailles et de styles, tous recouverts d'un tissu oléfine durable et résistant aux intempéries qui peut tout supporter, des réunions entre amis dans la cour arrière à la détente au bord de la piscine.

Le confort ultime en plein air : Original, Slim, Buggle-up et Point

Les poufs d'extérieur Fatboy sont un incontournable de la vie en plein air. Les modèles Original Olefin et Slim Olefin offrent un soutien généreux et moelleux dans la forme emblématique de la marque, avec le modèle Slim présentant un profil plus épuré, idéal pour les petits espaces. Le modèle Buggle-up Olefin est doté de sangles réglables qui le transforment en une causeuse, parfaite pour deux personnes. Pour se détendre en toute flexibilité ou comme repose-pieds, le Point Olefin ajoute une touche de confort et de couleur aux patios et terrasses.

Tous les poufs Olefin sont fabriqués dans un tissu résistant aux UV et hydrofuge, facile à nettoyer et conçu pour une utilisation en extérieur. Disponibles dans une palette de tons neutres et de teintes vives, ils vous permettent de créer un espace détente qui correspond à votre style.

Floatzac : le pouf de piscine qui flotte

Prenez le large avec le Floatzac, le pouf pour piscine de Fatboy. Conçu pour flotter tout en soutenant confortablement votre corps, le Floatzac est rempli de billes à séchage rapide et enveloppé dans un tissu en maille et en oléfine qui résiste au chlore, à l'eau salée et aux rayons UV. Ses sangles intégrées permettent de le soulever facilement pour le mettre dans l'eau ou le sortir, et il est aussi efficace au bord de la piscine qu'à flotter.

Tous les poufs d'extérieur Fatboy sont conçus pour durer plusieurs saisons, que ce soit dans votre jardin, sur une terrasse sur le toit ou au chalet.

Au-delà des poufs : des meubles d'extérieur pour tous les espaces

En plus des poufs, Fatboy propose une gamme complète de meubles d'extérieur pour embellir votre espace de vie extérieur. Les collections Toni et Fred comprennent des ensembles à manger d'extérieur modernes et durables, avec des tables et des chaises parfaites pour les repas en plein air ou pour se détendre. Pour ceux qui recherchent un confort modulaire, la collection Paletti propose des canapés et des modulaires d'extérieur qui s'adaptent à tous les espaces, des patios compacts aux grands espaces. Avec des matériaux résistants aux intempéries et une esthétique ludique et intemporelle, les meubles d'extérieur Fatboy sont conçus pour être mélangés, assortis et appréciés saison après saison.

À propos de Fatboy

Fatboy est une marque de design néerlandaise de renommée mondiale, connue pour ses poufs emblématiques, ses meubles d'extérieur, ses luminaires et ses accessoires lifestyle qui allient un design ludique à une qualité durable. Au Canada, tous les produits Fatboy sont expédiés depuis notre entrepôt basé à Montréal, ce qui garantit une livraison rapide et fiable dans tout le pays.

Pour les demandes des médias, les images haute résolution ou les entrevues, veuillez contacter :

Fatboy Canada

courriel : hello@fatboycanada.com

site Web : fatboycanada.com

