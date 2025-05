Bitcoin News Today : ZA Miner, la meilleure plateforme de minage de Bitcoin, enregistre une forte hausse du nombre de nouveaux utilisateurs grâce à la hausse du prix du Bitcoin.

London, UK, 13 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --



Le marché mondial des cryptomonnaies a enregistré une hausse à deux chiffres la semaine dernière. Le Bitcoin est resté au-dessus de la barre des 100 000 $ le 10 mai , atteignant 103 938 $, selon CoinGecko. Le blog de Changelly prévoit que le BTC pourrait dépasser les 130 000 $ d'ici le 15 mai et poursuivre sa hausse tout au long du mois.

Pendant ce temps, le minage de Bitcoins est en plein essor, les investisseurs se tournant vers des solutions de minage cloud accessibles comme ZA Miner pour accroître leurs avoirs en Bitcoins. ZA Miner enregistre un nombre important de nouveaux utilisateurs chaque jour : ses contrats de minage flexibles et à haut rendement s'envolent. Rejoignez ZA Miner dès maintenant pour bénéficier de récompenses élevées en matière de minage de Bitcoins.

ZA Miner accompagne les investisseurs vers l'autonomisation financière

ZA Miner n'est pas une plateforme de cloud mining classique : c'est un écosystème dynamique conçu pour autonomiser financièrement les utilisateurs. Sa capacité à générer des profits dépasse celle de la plupart des plateformes de son calibre. Des récompenses de minage quotidiennes ininterrompues aux récompenses de parrainage multi-niveaux illimitées, la plateforme est conçue pour générer des revenus passifs en toute simplicité.

Les débutants ont du mal à rester calmes : ZA Miner offre aux nouveaux comptes un bonus de 100 $ qui génère de véritables récompenses lors de l'essai gratuit de minage. Participez à cette expérience passionnante !

Célébrez l'amour inconditionnel avec les contrats exclusifs de la fête des mères de ZA Miner

Vous avez entendu ? Les contrats à durée limitée de ZA Miner pour la fête des Mères s'envolent ! Du 10 mai à 12h au 11 mai à minuit , les investisseurs célèbrent l'amour maternel avec des contrats miniers exclusifs. Ces offres s'accompagnent de bonus inégalés et de récompenses en espèces pouvant atteindre 5 000 $ ! De plus, les investisseurs bénéficient d'un bonus de recharge de 3 % s'ils approvisionnent leur compte de 10 000 $ ou plus pendant l'événement.





Contract

Price Contract

duration Fixed

Income Daily

Rate $100 1day $100+$2 2% $200 2days $200+$14 3.5% $500 3days $500+$27 1.8% 1200 5days $1200+$111 1.85% $2500 10days $2500+$475 1.9% $5000 14days $5000+$1365 1.95% $10000 16days $10000+$3200 2%





Gagnez jusqu'à 100 000 $ de récompenses sur le programme de primes exaltant de ZA Miner.

ZA Miner a lancé le programme de primes multi-dollars en 2025 pour récompenser les utilisateurs qui contribuent activement à l'expansion mondiale de la plateforme. Les utilisateurs peuvent désormais générer des revenus passifs, qu'ils achètent ou non des contrats de minage. Les participants gagnent des primes exceptionnelles : chaque effort promotionnel vous rapproche de récompenses élevées. Les paiements de récompenses sont crédités quotidiennement, et les promoteurs ZA Miner les plus actifs peuvent gagner jusqu'à 100 000 $ de revenus passifs réguliers.

Le programme de parrainage à plusieurs niveaux récompense la communauté ZA Miner avec des bonus de 7 % pour les invitations directes menant à des achats contractuels réussis. De plus, les deuxième et troisième niveaux de parrainage génèrent respectivement 3 % et 1 % de commission.

Démarrez en quelques clics et gagnez des profits élevés grâce au minage de cryptomonnaies avec ZA Miner

En quelques minutes, vous pouvez créer un compte minier et commencer à gagner de l'argent instantanément en trois étapes faciles :

Créez un compte de minage sur le site web de ZA Miner. Lancez-vous rapidement grâce au bonus de 100 $, qui génère 2 $ par jour avec l'abonnement DOGE Experience Miner. Choisissez un contrat minier. La plateforme propose différents plans adaptés à différentes stratégies d'investissement. ZA Miner vous permet de créditer votre compte en BTC, USDT, ETH, USDC, entre autres cryptomonnaies. Gagnez des récompenses grâce à l'exploitation minière les crypto-monnaies les plus populaires , notamment DOGE, LTC, ETH et BTC.

Conclusion

ZA Miner démocratise le minage de cryptomonnaies en éliminant le besoin d'équipement coûteux. Les utilisateurs accèdent gratuitement à des services de cloud mining rentables : les débutants acquièrent une expérience cruciale et de véritables bénéfices grâce à l'essai gratuit.

Opérant sous le nom de ZA FUNDING LTD depuis 2020, ZA Miner offre des services de minage cloud durables, sécurisés et transparents à plus de 10 millions d'utilisateurs. Ses services s'étendent au-delà du minage de Bitcoin : les investisseurs peuvent miner du Dogecoin, de l'Ethereum et du Litecoin depuis chez eux.

Foncez fêter la fête des mères avec ZA Miner : il reste moins de 24 heures avant la clôture des offres de contrats tendance !

Site officiel : https://zaminer.com/

Courriel officiel : info@zaminer.com

Avertissement : Les informations fournies dans ce communiqué de presse ne constituent pas une sollicitation d'investissement et ne constituent pas des conseils d'investissement, financiers ou de trading. Le minage et le jalonnement de cryptomonnaies comportent des risques. Il existe un risque de perte de fonds. Il est fortement recommandé de faire preuve de diligence raisonnable, notamment de consulter un conseiller financier professionnel, avant d'investir ou de négocier des cryptomonnaies et des titres.





info(at)zaminer.com

