Trackinsight publie son enquête mondiale sur les ETF 2025 : ETF Industry on Overdrive: Shifting Gears, Breaking New Barriers

Paris, le 13 mai 2025 – Trackinsight, leader mondial de l’analyse et de la recherche sur les ETF, annonce aujourd’hui, en partenariat avec J.P. Morgan Asset Management et S&P Dow Jones Indices, la publication de la sixième édition de son rapport annuel mondial : ETF Industry on Overdrive: Shifting Gears, Breaking New Barriers.

Le marché des ETF ne cesse d'accélèrer – et cette nouvelle édition documente chaque virage pris, chaque changement de vitesse et chaque nouvelle étape franchie.

Basé sur les réponses de plus de 600 investisseurs professionnels gérant collectivement plus de 1 100 milliards de dollars d’actifs en ETF, et adossé à la base de données de Trackinsight couvrant plus de 12 000 ETF le rapport propose une analyse complète du paysage mondial des ETF.

Ce que vous trouverez dans le rapport :

Une analyse régionale approfondie des principales dynamiques en Europe, en Asie et en Amérique du Nord

Les grandes tendances du marché : gestion active, obligations, investissements thématiques, stratégies ESG, crypto-actifs, et la montée en puissance des ETF à revenus et à options

Plus de 80 prévisions de leaders du secteur sur l’avenir du marché des ETF

Philippe Malaise, PDG de Trackinsight, déclare :

« Les ETF n’ont pas seulement simplifié l’investissement – ils ont déclenché une révolution mondiale. Aujourd’hui, ils ouvrent la voie à une nouvelle ère de transparence, d’innovation et d’opportunités pour les investisseurs. Les résultats de notre enquête illustrent cette accélération remarquable et donnent un aperçu de l’avenir de notre industrie. »

Résultats clés de l’enquête :

Recours aux ETF : Les répondants citent la diversification, la réduction des coûts et la facilité de négociation comme principaux atouts. Dans leur sélection, ils privilégient la performance, les frais, la liquidité et la réputation de l’émetteur, tandis que les critères ESG restent secondaires.

: Les répondants citent la diversification, la réduction des coûts et la facilité de négociation comme principaux atouts. Dans leur sélection, ils privilégient la performance, les frais, la liquidité et la réputation de l’émetteur, tandis que les critères ESG restent secondaires. Gestion active : L’utilisation des ETF actifs est en hausse, portée par des frais plus faibles que ceux des fonds traditionnels, une meilleure transparence et un potentiel de surperformance, notamment dans les actions et les obligations. Près de 70 % des répondants prévoient d’augmenter leur exposition aux ETF actifs dans les six mois à venir, malgré des réserves concernant la performance historique.

: L’utilisation des ETF actifs est en hausse, portée par des frais plus faibles que ceux des fonds traditionnels, une meilleure transparence et un potentiel de surperformance, notamment dans les actions et les obligations. Près de 70 % des répondants prévoient d’augmenter leur exposition aux ETF actifs dans les six mois à venir, malgré des réserves concernant la performance historique. Obligations : Les ETF exposés aux obligations d’entreprises et d’États restent la norme, partagés entre stratégies actives et passives. 80 % des répondants envisagent d’augmenter leur exposition aux ETF obligataires actifs dans les mois à venir.

: Les ETF exposés aux obligations d’entreprises et d’États restent la norme, partagés entre stratégies actives et passives. 80 % des répondants envisagent d’augmenter leur exposition aux ETF obligataires actifs dans les mois à venir. ETF thématiques : Utilisés principalement pour diversifier et investir à long terme dans des domaines comme la technologie disruptive ou les infrastructures numériques. Les critères décisifs sont la liquidité, les coûts et le profil rendement/risque. Plus de la moitié des répondants prévoient d’augmenter leurs allocations.

: Utilisés principalement pour diversifier et investir à long terme dans des domaines comme la technologie disruptive ou les infrastructures numériques. Les critères décisifs sont la liquidité, les coûts et le profil rendement/risque. Plus de la moitié des répondants prévoient d’augmenter leurs allocations. ESG : Les investissements dans les ETF ESG sont souvent motivés par des convictions personnelles et des priorités environnementales. Le greenwashing et le manque de transparence restent toutefois des freins. Les investisseurs européens privilégient les approches actives, avec une majorité d’entre eux souhaitant renforcer leurs positions ESG.

: Les investissements dans les ETF ESG sont souvent motivés par des convictions personnelles et des priorités environnementales. Le greenwashing et le manque de transparence restent toutefois des freins. Les investisseurs européens privilégient les approches actives, avec une majorité d’entre eux souhaitant renforcer leurs positions ESG. Cryptomonnaies : Les ETF crypto représentent une faible part des portefeuilles, utilisés pour la diversification et la valorisation à long terme. Les répondants citent la facilité d’accès, la protection réglementaire et la sécurité comme raisons principales de préférer les ETF à la détention directe. Près de 60 % envisagent une hausse de leur allocation.

: Les ETF crypto représentent une faible part des portefeuilles, utilisés pour la diversification et la valorisation à long terme. Les répondants citent la facilité d’accès, la protection réglementaire et la sécurité comme raisons principales de préférer les ETF à la détention directe. Près de 60 % envisagent une hausse de leur allocation. Revenu et options : Les ETF obligataires et à dividendes restent les principaux vecteurs de revenu, mais l’intérêt croissant pour les stratégies à base d’options – notamment les covered calls et produits tampon – est notable. Environ 60 % prévoient d’augmenter leurs investissements dans ces produits.

Travis Spence, Directeur mondial des ETF chez J.P. Morgan Asset Management, ajoute :

« 2025 est l’année des ETF actifs. Dans un contexte marqué par l’incertitude, notre enquête Trackinsight révèle une transition nette vers les stratégies actives. Les investisseurs cherchent plus de précision, de réactivité et une meilleure gestion des risques – et les ETF actifs répondent à ces attentes, tant en actions qu’en obligations. Plus de 90 % des répondants prévoient de maintenir ou d’augmenter leurs allocations. »

« Le rôle des indices financiers dans l’industrie des ETF continue d’évoluer et ils sont de plus en plus utilisés comme un puissant outil d’innovation par les investisseurs institutionnels », a déclaré Robert Ross, directeur commercial chez S&P Dow Jones Indices.

En complément du rapport complet, Trackinsight propose également une version condensée résumant les principales conclusions de l’étude 2025, disponible sur trackinsight.com.

