Quadient et Nuvei signent un nouveau partenariat pour renforcer les capacités de paiement dans le cloud à l’échelle mondiale

Ce partenariat garantit des paiements fluides et sécurisés via les solutions comptes clients et fournisseurs de Quadient en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, Quadient et Nuvei, entreprise internationale de premier plan dans le domaine des paiements, annoncent avoir conclu un partenariat technologique stratégique visant à renforcer les capacités de paiement cloud des entreprises à l’échelle mondiale. Grâce à ce partenariat, la technologie avancée de traitement des paiements de Nuvei est intégrée aux solutions cloud d’automatisation de la gestion des comptes clients (AR) et fournisseurs (AP) de Quadient, offrant aux entreprises de toutes tailles en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe une plateforme unifiée pour gérer les paiements B2B de façon plus efficace, sécurisée et à grande échelle.

Grâce à l’intégration de capacités avancées en matière de paiements internationaux, Quadient répond à un enjeu majeur dans l’écosystème B2B mondial, en pleine mutation, estimé à 120 000 milliards de dollars. Plus de la moitié des petites et moyennes entreprises s’appuient encore sur des systèmes fragmentés pour gérer leurs transactions financières1. Quadient propose désormais une plateforme cloud unifiée et évolutive qui automatise les processus AR et AP quel que soit le pays, la devise ou le mode de paiement.

En combinant des fonctionnalités clés telles que l’intégration des clients, les encaissements, les décaissements et la gestion des risques, Quadient permet aux entreprises de mieux piloter leur trésorerie, d’harmoniser leurs conditions de paiement et de passer de processus manuels et fragmentés à des workflows numériques rationalisés.

« Nous sommes ravis de proposer à nos clients, partout dans le monde, une solution qui va bien au-delà de la simple automatisation des paiements. Nous leur donnons les moyens de moderniser et de reprendre le contrôle de leurs processus financiers », déclare Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Digitale chez Quadient. « Grâce à notre plateforme cloud, nous aidons les entreprises à fluidifier leurs opérations, à obtenir une meilleure visibilité financière et à renforcer leurs relations avec clients et fournisseurs, des leviers essentiels pour gagner en efficacité et assurer une croissance durable dans un environnement toujours plus digitalisé et réglementé ».

Philip Fayer, Président et Directeur Général de Nuvei, ajoute : « Les partenaires technologiques B2B de Nuvei, tels que Quadient, offrent à leurs clients une solution complète, conçue pour répondre aux exigences des grandes organisations, en optimisant les paiements et en garantissant une expérience utilisateur optimale. Grâce à l’intégration de notre technologie avancée de traitement des paiements à la plateforme cloud de Quadient, les entreprises peuvent gérer leurs transactions de manière fluide, quel que soit le mode de paiement ou la devise, au sein d’une solution unifiée. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner Quadient dans sa mission de proposer à ses clients des solutions personnalisées pour accélérer leur croissance ».

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

À propos de Nuvei

Nuvei est un leader mondial des paiements B2B. L’entreprise propose une technologie moderne et pérenne qui permet à ses clients d’accepter des méthodes de paiement fluides, de débloquer de nouvelles opportunités de revenus et d’optimiser la valeur de leurs logiciels existants — le tout dans une solution intégrée. Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com.

