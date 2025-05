Galapagos kondigt een strategische update aan over de geplande splitsing, de transitie van het uitvoerend leiderschap, en wijzigingen in de Raad van Bestuur

Galapagos heroverweegt uitvoering van eerder aangekondigde splitsing naar aanleiding van ontwikkelingen in regelgeving en de markt

Galapagos onderzoekt alle strategische alternatieven voor haar bestaande activiteiten, waaronder celtherapie, met de nadruk op het maximaliseren van de beschikbare middelen voor transformatieve business development transacties

De heer Henry Gosebruch is door de Raad van Bestuur van Galapagos benoemd tot CEO van Galapagos met onmiddellijke ingang, als opvolger van Dr. Paul Stoffels, die in april 2025 zijn pensioen aankondigde

De heer Jérôme Contamine, voorheen Lead Non-Executive Director, is benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos, ter vervanging van Dr. Paul Stoffels

Mechelen, België; 13 mei 2025, 07:30 CET; gereglementeerde informatie - voorwetenschap - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op het transformeren van patiëntresultaten door middel van levensveranderende wetenschap en innovatie, geeft vandaag een strategische update over de geplande splitsing, de transitie van het uitvoerend leiderschap en wijzigingen in de Raad van Bestuur.

Op 8 januari 2025 kondigde Galapagos haar voornemen aan om te splitsen in twee beursgenoteerde entiteiten, Galapagos, voor de ontwikkeling van nieuwe celtherapieën, en SpinCo, een nieuw biotechnologiebedrijf dat zich richt op het opbouwen van een pijplijn van innovatieve geneesmiddelen door middel van transformerende transacties. Deze geplande splitsing, afhankelijk van de goedkeuring van de aandeelhouders en andere gebruikelijke voorwaarden, werd tegen medio 2025 verwacht.

Sinds deze eerste aankondiging heeft Galapagos aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de reorganisatie van haar activiteiten met het oog op de splitsing. Als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en de markt, heeft de Raad van Bestuur van Galapagos echter besloten om de eerder voorgestelde splitsing opnieuw te evalueren en alle strategische alternatieven voor haar bestaande activiteiten, waaronder celtherapie, te onderzoeken, met de nadruk op het maximaliseren van de beschikbare middelen voor transformatieve business development transacties.

Als onderdeel van deze strategische update heeft de Raad van Bestuur de heer Henry Gosebruch benoemd tot Chief Executive Officer van Galapagos en Uitvoerend Bestuurder van de Raad van Bestuur door middel van coöptatie, ter vervanging van Dr. Paul Stoffels1, met onmiddellijke ingang. Op 21 april 2025 kondigde Galapagos aan dat haar Raad van Bestuur Henry Gosebruch had benoemd tot oprichtend CEO van SpinCo, evenals het pensioen van Dr. Paul Stoffels als CEO van Galapagos. In deze uitgebreide functie zal de heer Gosebruch nu leiding geven aan het strategisch evalueren van Galapagos’ huidige activiteiten, terwijl hij tegelijk focust op het opbouwen van een pijplijn van innovatieve geneesmiddelen via transformatieve business development transacties, waarbij hij gebruik zal maken van de sterke balans en kasmiddelen van het bedrijf.

De heer Jérôme Contamine, lid van de Raad van Bestuur van Galapagos sinds 26 april 2022, en Voorzitter van het Auditcomité en Lead Non-Executive Director, is benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos.

Dr. Paul Stoffels blijft bij Galapagos in een adviserende rol en zal helpen bij de evaluatie van strategische opties voor de celtherapie programma’s in ontwikkeling bij Galapagos, met inbegrip van haar flagship programma, GLPG5101, en haar innovatieve gedecentraliseerde celtherapie productieplatform.

De heer Jérôme Contamine, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos: “Ik ben vereerd dat ik ben benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos. Paul heeft doelgericht en integer leiding gegeven en het Bestuur en ik zijn hem zeer dankbaar voor zijn leiderschap tijdens een cruciale periode voor ons bedrijf. De Raad van Bestuur en ik zijn volledig toegewijd aan het ondersteunen van Henry bij zijn inspanningen om manieren te onderzoeken om de opbouw van een innovatieve portefeuille te versnellen, gebruikmakend van de sterke balans van het bedrijf, en tegelijkertijd de beste optie te vinden, zowel voor patiënten als voor onze aandeelhouders, voor de toekomst van onze celtherapie-activiteiten.”



“Ik ben erg blij dat ik mij als CEO bij het getalenteerde team van Galapagos kan voegen. Samen met de Raad van Bestuur zullen we onze inspanningen intensiveren om waarde te creëren voor al onze stakeholders”, aldus Henry Gosebruch, CEO van Galapagos. “We evalueren momenteel strategische opties met betrekking tot onze klinische programma's en andere assets. Ik kijk ernaar uit om met Paul samen te werken bij het vinden van een waarde-maximaliserend alternatief voor de celtherapie business, inclusief het onderzoeken van fusies, desinvesteringen en licenties. Tegelijkertijd zullen we transformatieve mogelijkheden voor business development nastreven om een innovatieve pijplijn op te bouwen met het potentieel om gedifferentieerde geneesmiddelen voor patiënten te leveren.”

In verband met deze benoeming zal Galapagos nieuwe restricted stock units (RSU's) en inschrijvingsrechten uitgeven.

Over Galapagos

Galapagos is een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa, de VS, en Azië, dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een brede pijplijn te creëren van best-in-class geneesmiddelen. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerde celtherapieproductieplatform, zetten we ons in om de status-quo uit te dagen en resultaten te leveren voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ons doel is om te voldoen aan de huidige medische behoeften en om te anticiperen op de toekomst van de gezondheidszorg en deze vorm te geven, zodat onze innovaties bij diegenen terechtkomen die ze het hardst nodig hebben. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

Voor meer informatie, neem contact op met:

Media:

Srikant Ramaswami

+1 412 699 0359







media@glpg.com Investeerders:

Srikant Ramaswami

+1 412 699 0359







Glenn Schulman

+1 412 522 6239

ir@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door middel van woorden of uitdrukkingen zoals “anticiperen”, “verwachten”, “plannen”, “schatten”, “zullen”, “voortzetten”, “streven”, “voornemen”, “toekomst”, “potentieel”, “zouden kunnen”, 'indiceren', 'vooruit', en soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot mogelijke alternatieve transacties en strategische opties. Toekomstgerichte verklaringen houden bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Galapagos wezenlijk verschillen van die welke in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, de mogelijkheid dat dergelijke alternatieve transacties en strategische opties niet worden gerealiseerd of niet de gewenste resultaten opleveren, evenals de risico's en onzekerheden die zijn geïdentificeerd in het jaarverslag van Galapagos op Form 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2024, dat is ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) en haar latere deponeringen bij de SEC. Alle uitspraken anders dan uitspraken over historische feiten zijn uitspraken die zouden kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte uitspraken. De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum hiervan. Galapagos verplicht zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of wijzigingen in verwachtingen weer te geven.

1 In dit persbericht moet 'Dr. Paul Stoffels' worden gelezen als 'Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV'.

