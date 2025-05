Dynamic Concept et DTE annoncent un partenariat stratégique pour offrir des solutions intégrées de gestion et d’analyse du métal en fusion

SAGUENAY, Québec, 12 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dynamic Concept, fournisseur mondial de technologies avancées de et DTE, entreprise islandaise spécialisée dans l’analyse métallurgique, annoncent la signature d’un partenariat stratégique. Cette collaboration vise à offrir aux producteurs d’aluminium, une solution intégrée combinant le système d’analyse du métal en fusion de DTE avec les technologies automatisées de Dynamic Concept.

Une solution intégrée, de l’analyse à l’automatisation

Grâce à sa technologie exclusive LPLIBS™, DTE permet une analyse chimique du métal en fusion en temps réel. En combinant cette analyse à une intelligence artificielle avancée, les opérateurs obtiennent une vision instantanée du processus, leur permettant d’optimiser la qualité, de corriger les écarts rapidement et de réduire les coûts liés à l’énergie et aux matières premières. Intégrée à l’expertise de Dynamic Concept en automatisation, robotique et intégration d’équipements, cette solution devient un outil clé en main pour les producteurs souhaitant moderniser leurs opérations, améliorer leur efficacité et répondre aux objectifs environnementaux.

Une vision commune de la performance durable

« Les producteurs d’aluminium cherchent à optimiser leurs procédés de production afin de gagner en efficacité et en durabilité, dans un contexte de demande croissante et de conditions de marché exigeantes. Grâce à notre partenariat avec Dynamic Concept, nous permettons aux fabricants d’apporter des ajustements éclairés en temps réel à leurs opérations. Cela permet non seulement une réaction rapide face aux anomalies de production, mais favorise aussi une réduction significative de la consommation d’énergie, contribuant ainsi à la performance opérationnelle et environnementale. »

- Ásdís Virk Sigtryggsdóttir, CCO chez DTE



« Ce partenariat avec DTE s’inscrit parfaitement dans notre mission de fournir aux producteurs d’aluminium des technologies de pointe, alliant automatisation, robotique et solutions intelligentes basées sur les données. En intégrant l’analyse en temps réel de DTE à nos systèmes avancés de manipulation du métal, nous permettons aux clients d’optimiser leurs opérations, de réduire leurs émissions et de prendre des décisions plus rapidement que jamais. Nous sommes fiers de participer activement à cette transformation numérique de l’industrie de l’aluminium. »

- Patrice Côté, président de Dynamic Concept



À propos de Dynamic Concept

Fondée en 2005, Dynamic Concept est un fournisseur mondial d’équipements de pointe et de solutions clés en main pour les procédés de métal en fusion dans l’industrie de l’aluminium. Spécialisée en automatisation, robotique et contrôle avancé des procédés, l’entreprise conçoit des systèmes complets destinés à améliorer la productivité, la sécurité et la performance environnementale. Dynamic Concept possède des sièges sociaux au Canada, aux États-Unis et en Europe.

À propos de DTE

Fondée en 2013, DTE est un leader de la transformation numérique de l’industrie de l’aluminium. Sa technologie exclusive LPLIBS™ (Liquid-Phase Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) permet une analyse en ligne, rapide et précise du métal en fusion. Cette innovation aide les producteurs à optimiser l’efficacité, à réduire les pertes et à améliorer la sécurité, tout en diminuant l’impact environnemental des opérations.

Pour plus d’informations :

Patrice Côté

Président, Dynamic Concept

patrice.cote@dynamicconcept.com

+1 (418) 820-6384

