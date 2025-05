DP World signe un accord à 760 millions de dollars pour développer un port et une zone de libre-échange en République dominicaine

Un projet reposant sur l’expansion de la capacité de fret, le potentiel de 3,9 milliards de dollars d’IDE, et l’ambition de faire de la République dominicaine un centre régional de commerce et de nearshoring

SAINT-DOMINGUE, République dominicaine, 12 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DP World a signé un protocole d’accord majeur d’une valeur de 760 millions USD avec le gouvernement dominicain, en vue d’agrandir le port de Caucedo et sa zone de libre-échange — une étape vers la transformation du pays en hub industriel et logistique majeur pour les Amériques.

Ce protocole, conclu avec le ministère de l’Industrie, du Commerce et des MPME (ou MICM, de l’espagnol Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes), marque l’ouverture de négociations pour augmenter la capacité du port de 2,5 à 3,1 millions d’EVP et libérer 225 hectares destinés à la zone de libre-échange.

Pour Sultan Ahmed ben Sulayem, président et PDG du groupe DP World : « Cet accord marque une avancée majeure dans notre vision, commune à nos partenaires locaux et parties prenantes, visant à renforcer la compétitivité et la connectivité à l’échelle nationale dans l’objectif de proposer davantage d’opportunités aux collectivités et entreprises locales. »

« En révisant à la hausse la capacité de la zone portuaire de Caucedo, et en facilitant des opportunités de nearshoring, nous ferons d’elle la plateforme logistique la plus avancée des Caraïbes. Au-delà de solidifier la chaîne d’approvisionnement aux Amériques, ce projet s’entend comme un puissant moteur de croissance économique et de création d’emplois en République dominicaine. Nous sommes fiers de consolider notre partenariat avec le gouvernement et la population dynamique locale et de bâtir un avenir où le commerce fonctionne mieux pour tous. » poursuit-il.

DP World est présente en République dominicaine depuis plus de 25 ans, et gère actuellement le terminal maritime du port de Caucedo, ainsi qu’un parc de zone franche de 86 hectares. Depuis 2003, l’entreprise a investi plus de 700 millions de dollars, augmentant sa capacité de 900 000 à 2,5 millions d’EVP grâce à des investissements continus et une stratégie de modernisation. Ces infrastructures renforcent le rôle de la République dominicaine comme facilitateur du commerce et de la logistique dans les Caraïbes.

Répartition des investissements

Répartis équitablement, les 760 millions de dollars financeront :

380 millions de dollars sont destinés au port, y compris l’agrandissement du quai et de la digue en vue d’accueillir les navires nouvelle génération et les opérations de fret général, de nouvelles grues portiques, des équipements de parc, des systèmes de surveillance avancés et des infrastructures de sécurité. Des améliorations seront également apportées à la zone portuaire, à ses routes et à ses systèmes d’automatisation.

380 millions de dollars visent la zone de libre-échange, y compris un nouveau réseau routier, des services publics, un centre commercial et de marketing pour attirer des résidents internationaux, mais aussi des entrepôts préconstruits.

Un sésame pour les Amériques

DP World prévoit que ce projet augmentera le trafic annuel de fret de 300 000 EVP, attirera 3,9 milliards USD d’investissements étrangers directs et générera 4 milliards USD de valeur industrielle, créant des milliers d’emplois.

Morten Johansen, directeur d’exploitation de DP World Amériques en témoigne : « Il s’agit d’un investissement transformateur, qui ne se limite pas aux infrastructures, mais qui s’étend à l’avenir de l’économie dominicaine. Le développement envisagé devrait représenter des milliards d’investissements étrangers, créer des milliers de nouveaux emplois et conforter la position de la République dominicaine comme lieu de choix pour le nearshoring et le commerce international. Nous sommes fiers de contribuer à révéler le plein potentiel du pays et de bâtir les fondations d’une prospérité durable. »

Avec sa proximité des marchés nord-américains et un accès en franchise de droits, la République dominicaine offre un environnement attrayant pour les industries et la logistique, soutenu par des incitations fiscales et des coûts compétitifs. Déjà plaque tournante du transbordement et de la logistique, Caucedo consolidera sa position de tremplin vers le commerce mondial.

Contact média DP WORLD Americas :

Melina Vissat, Responsable de la communication

Portable : (+1) 704-605-6159

E-mail : melina.vissat@dpworld.com

