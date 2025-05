Lancement de campagne de prévention au tabagisme chez les jeunes âgé·es de 11 à 15 ans : Laisse pas ta vie partir en fumée

MONTRÉAL, 12 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) lance Laisse pas ta vie partir en fumée, une campagne annuelle de prévention à l’initiation du tabagisme visant à sensibiliser les jeunes âgés de 11 à 15 ans. Elle vise à informer et à dissuader les jeunes de commencer à fumer en exposant les effets néfastes de la nicotine sur leur santé. Comme l’âge moyen d’initiation au tabac se situe à 13,3 ans, ce groupe constitue celui qui est le plus à risque de s’initier aux produits du tabac.

Les adolescents et adolescentes accordent une grande importance aux liens sociaux et aux moments partagés avec leurs ami·es. Notre campagne Laisse pas ta vie partir en fumée s’appuie sur cette réalité pour sensibiliser les jeunes aux conséquences des produits de nicotine, qu’il s’agisse de cigarettes, de vapoteuses ou d’autres formes de consommation. En mettant l’accent sur l’impact social de la dépendance, elle illustre comment celle-ci peut isoler et faire rater des moments précieux.

La campagne publicitaire, qui se déroulera du 12 mai au 9 juin 2025, sera diffusée à la télévision, en affichage et sur le Web.

Pour visionner la vidéo : Laisse pas ta vie partir en fumée





D'une durée de quatre semaines, celle-ci sera déployée dans les médias suivants :

À la télévision ; Sur le Web et en télé streaming Web ; Sur les médias sociaux ; Sur des abribus et des panobus ; En affichage dans tous les établissements d'enseignement du secondaire.



Visite le site Commencepasafumer.ca

À propos du RSEQ :

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) contribue à la persévérance et à la réussite éducative ainsi qu’au développement de la personne par la promotion de la santé, la pratique du sport et de l’activité physique en milieu étudiant.

Source : Stéphane Boudreau - Directeur général

sboudreau@rseq.ca

T : 514 252-3300 #3532



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1fa9411b-b1a9-447d-8e91-07804dd25f62/fr

Laisse pas ta vie partir en fumée Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) lance Laisse pas ta vie partir en fumée, une campagne annuelle de prévention à l’initiation du tabagisme visant à sensibiliser les jeunes âgés de 11 à 15 ans. Elle vise à informer et à dissuader les jeunes de commencer à fumer en exposant les effets néfastes de la nicotine sur leur santé. Comme l’âge moyen d’initiation au tabac se situe à 13,3 ans, ce groupe constitue celui qui est le plus à risque de s’initier aux produits du tabac.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.