MADD Canada et la GRC présentent la troisième remise annuelle des prix Constable Heidi Stevenson’s Watch

DARTMOUTH, Nouvelle-Écosse, 12 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des policiers de la Nouvelle-Écosse seront reconnus lors de la troisième cérémonie annuelle de remise des prix Constable Heidi Stevenson’s Watch de MADD Canada pour leurs efforts exceptionnels consacrés au retrait de conducteurs aux capacités affaiblies des routes, des cours d’eau et des sentiers de la province.

Le programme des prix a été nommé en l’honneur de la constable Heidi Stevenson, vétérante de la GRC qui comptait plus de 23 années de service. La constable Stevenson adorait sa carrière qu’elle a exercée en grande partie en Nouvelle-Écosse. Elle a occupé différents rôles au cours de ces années, notamment celui d’experte en reconnaissance de drogues. La constable Stevenson était particulièrement fière de son expertise dans ce domaine et était profondément dévouée à rendre les routes de la Nouvelle-Écosse plus sécuritaires. La constable Stevenson fait partie des 22 personnes assassinées par un tireur en avril 2020 en Nouvelle-Écosse. Elle a reçu la récompense commémorative Terry Ryan pour l’excellence en services de police de MADD Canada à titre posthume pour son travail acharné en prévention de la conduite avec capacités affaiblies.

« MADD Canada se réjouit d’avoir cette occasion de rendre hommage à la constable Heidi Stevenson et de remercier ces policiers qui se dévouent de manière exceptionnelle pour prévenir les collisions, les décès et les blessures causées par la conduite avec capacités affaiblies en Nouvelle-Écosse », dit Steve Sullivan, chef de la direction de MADD Canada. « Chacun des conducteurs avec capacités affaiblies qui sont retirés des routes sauve possiblement une vie. Ces policiers ne font pas que faire respecter la loi, ils protègent des familles et des communautés. »

La cérémonie de remise des prix aujourd’hui au Quartier général de la GRC en Nouvelle-Écosse à Dartmouth coïncide avec la Semaine nationale de la police (11 au 17 mai) pour célébrer le dévouement des policières et des policiers, et ce, tout juste après la fête des Mères en reconnaissance du plus important rôle de Heidi à titre de maman. Parmi les personnes qui se joindront à MADD Canada pour la cérémonie : L’honorable Barbara Adams, vice-première ministre et ministre des Aînés et des Soins de longue durée; Dennis Daley, commissaire adjoint et commandant divisionnaire, GRC en Nouvelle-Écosse; et Chef Mark Kane de la Nova Scotia Chiefs of Police Association.

« L’engagement de Heidi contre la conduite avec capacités affaiblies a donné un puissant exemple et contribué à rendre les routes de la Nouvelle-Écosse plus sécuritaires pour tous. Cette distinction et la collaboration qui en est à l’origine perpétuent son héritage et célèbrent le dévouement des policiers qui poursuivent ce travail vital », a souligné Dennis Daley, commissaire adjoint et commandant divisionnaire, GRC en Nouvelle-Écosse.

Cette année, 13 policiers sont reconnus pour leurs efforts dans la répression de la conduite avec capacités affaiblies en 2024. Le Prix Agent le plus performant est présenté à la policière ou au policier qui a retiré le plus grand nombre de conducteurs aux capacités affaiblies des routes, des cours d’eau et des sentiers. Les prix Médaillon d’or sont remis aux policières et policiers ayant retiré 24 personnes et plus au volant avec les capacités affaiblies. Les prix Médaillon d’argent quant à eux soulignent le retrait de 15 à 23 conducteurs aux capacités affaiblies, tandis que les prix Médaillon de bronze sont remis à plusieurs autres policières et policiers ayant retiré des routes 6 à 14 conducteurs aux capacités affaiblies. Ces prix leur seront remis sous forme d’un certificat de reconnaissance spécial par leurs détachements respectifs.

Lauréats 2024 des prix Constable Heidi Stevenson’s Watch

Agent le plus performant – Médaillon de platine

Constable Troy Redden, détachement régional de la GRC Halifax

Médaillon d’or

Constable Jordan Bruce, détachement West Hants de la GRC

Constable Liam Campbell, Service de police régional de Halifax

Constable Christopher Graham, Services de circulation sud-est de la GRC

Constable Kristopher Hansen, Service de police régional de Halifax

Constable Filip Kedzierski, détachement régional de la GRC Halifax

Constable Nael Orabi, Service de police régional de Halifax

Médaillon d’argent

Constable William Devine, détachement régional de la GRC Halifax

Constable Nicholas Dorrington, division J d’Oromocto de la GRC

Constable Kristin Katrinardottir, Service de police régional de Halifax

Constable Jordan Neilan, Service de police régional de Halifax

Constable Donald Shaw, Services de de circulation nord-est du Cap Breton

Constable Tyler Shipley, Service de police de Truro



À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

