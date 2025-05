Communiqué de presse

Eviden remporte le contrat du service des achats du ministère fédéral de l'Intérieur pour le projet « Kaufhaus des Bundes - Next Generation »

En collaboration avec veenion, Eviden repense la plateforme achat et approvisionnement « KdB NG » pour plus de 480 autorités et institutions fédérales

Berlin, Allemagne, et Paris, France – 12 mai 2025 – Eviden , la ligne d’activités du groupe Atos leader dans les domaines du digital, du cloud, du big data et de la sécurité, et son partenaire informatique veenion GmbH annoncent la signature d'un contrat pour le projet de modernisation « Kaufhaus des Bundes - Next Generation (KdB NG) ». Le KdB NG remplacera le système existant et créera un portail achat et approvisionnement pratique et moderne. Cette nouvelle plateforme numérisera entièrement les marchés électroniques pour plus de 480 autorités et institutions fédérales en Allemagne, améliorant ainsi considérablement le système existant à plusieurs niveaux pertinents. La plateforme permettra à environ 22 000 utilisateurs enregistrés d'acheter rapidement et en toute sécurité des biens et des services en ligne, ce qui constitue une nouvelle étape dans la numérisation de l'administration publique.

Une technologie innovante pour des processus à l'épreuve du temps

Le « Kaufhaus des Bundes » est devenu une plate-forme complète de passation de marchés pour l'administration publique. En regroupant de manière centralisée les besoins d'approvisionnement des autorités fédérales, elle offre une large gamme de biens et de services, allant des fournitures de bureau et des services informatiques aux véhicules et bien plus encore.

La nouvelle solution, basée sur le logiciel standardisé « open ordering » de veenion, constitue la base de l'optimisation des processus à partir des flux de travail. Cela permet une expérience d'approvisionnement moderne et transparente grâce à la mise en œuvre d'une chaîne de processus numérisée de bout en bout entre l'autorité adjudicatrice, le fournisseur et le transporteur de la demande.

La mise en œuvre se déroule en trois phases successives :

Première phase : mise en place du système de base avec les fonctionnalités essentielles pour le fonctionnement des tests.

Deuxième phase : Extension de l'ensemble du système avec le déploiement de toutes les fonctionnalités, jusqu'au pilotage.

Troisième phase : Soutien de la phase pilote jusqu'à la mise en service de la solution complète à la fin de l'année 2025.





En plus de fournir la solution logicielle, Eviden et veenion continueront à développer et à adapter la solution aux exigences spécifiques de l'administration fédérale au fur et à mesure de ses évolutions.

La collaboration à long terme comme facteur de succès

Eviden soutient le « Kaufhaus des Bundes » depuis 2001. Cette longue expérience et le savoir-faire approfondi d'Eviden dans le secteur public et les solutions destinées aux marchés publics constituent les fondations de ce nouveau projet. La collaboration entre Eviden et BeschA a permis de développer une solution sur mesure qui correspond précisément aux besoins des administrations publiques. Le nouveau « Kaufhaus des Bundes » établit les normes d'une solution d'approvisionnement moderne, sûre et efficace.

Depuis plus de 25 ans, la société veenion GmbH est spécialisée dans les solutions d'achat et approvisionnement pour les villes, les autorités et les instituts de recherche. En collaboration avec Eviden, veenion à déjà mis en œuvre avec succès de nombreux projets et crée des réseaux efficaces grâce à des solutions d'e-procurement qui rassemblent les porteurs de demande, les acheteurs et les fournisseurs, depuis l'émergence de la demande jusqu‘au paiement final.

Valeur ajoutée durable pour l'administration publique

La nouvelle solution d'achat et approvisionnement offre de nombreux avantages aux administrations publiques :

Efficacité maximale : L'utilisation de catalogues électroniques et d'options de libre-service accélère considérablement les processus d'approvisionnement numérique et réduit la charge de travail.

L'utilisation de catalogues électroniques et d'options de libre-service accélère considérablement les processus d'approvisionnement numérique et réduit la charge de travail. Haute sécurité : Des processus d'approbation configurables individuellement et une documentation sans faille garantissent une transparence et une sécurité maximales.

Des processus d'approbation configurables individuellement et une documentation sans faille garantissent une transparence et une sécurité maximales. Facilité d’utilisation : L'interface utilisateur intuitive permet aux utilisateurs d'accéder plus facilement à toutes les fonctions et informations pertinentes.

L'interface utilisateur intuitive permet aux utilisateurs d'accéder plus facilement à toutes les fonctions et informations pertinentes. Pérennité : Les développements continus et l'intégration de technologies de pointe garantissent que le système reste à jour, répond aux exigences actuelles et futures des clients et garantit l'utilisation à long terme de la plateforme.

Les développements continus et l'intégration de technologies de pointe garantissent que le système reste à jour, répond aux exigences actuelles et futures des clients et garantit l'utilisation à long terme de la plateforme. Durabilité : Les labels de durabilité présents dans l'aperçu du catalogue de produits fournissent des conseils transparents pour les offres économiques, écologiques et sociales responsables.





« Avec la nouvelle solution d'achat et approvisionnement pour le Kaufhaus des Bundes, nous pouvons faire progresser de manière significative le processus de numérisation dans l'administration publique », déclare Boris Hecker, directeur général d'Eviden Deutschland GmbH, Atos Group. « Notre longue expérience dans la mise en œuvre de projets informatiques pour le secteur public constitue la base de développement d'une plateforme d'approvisionnement durable et à l'épreuve du temps, qui répond aux exigences spécifiques des autorités. »

« Notre étroite collaboration avec Eviden nous a permis de développer une solution sur mesure qui peut s'adapter de manière flexible aux besoins individuels des autorités publiques », explique Manuel Delvo, directeur général de veenion GmbH. « Nous sommes ravis de faire entrer le 'Kaufhaus des Bundes' dans la prochaine génération avec notre technologie et d'élever l'approvisionnement à un niveau supérieur. »

« Le Kaufhaus des Bundes est la plateforme centrale d'approvisionnement qui permet depuis des années aux autorités fédérales de passer des marchés efficaces et sûrs. Avec cette nouvelle solution, nous veillons à ce que toutes les exigences d'un Kaufhaus des Bundes moderne et convivial continuent d'être satisfaites à l'avenir », explique Frank Schmitz, chef du département Z de l'Office des marchés publics du ministère fédéral de l'Intérieur. La nouvelle solution d‘achat fera progresser de manière cohérente la numérisation du processus de commande du secteur public et établira une base à l'épreuve du temps."

