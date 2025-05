阿联酋主办里程碑式峰会，开启新兴科技治理新纪元

来自 20 多个国家和地区的 2,000 多名与会者齐聚阿布扎比,参加了为期两天的高级别讨论



阿联酋阿布扎比, May 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 新兴技术治理峰会 (GETS 2025) 本周在阿布扎比圆满落幕。期间,与会各方强烈呼吁全球共同行动,推动治理那些重塑社会格局的技术。 本次峰会由先进技术研究委员会 (Advanced Technology Research Council) 与阿联酋检察机关 (UAE Public Prosecution) 战略合作主办,汇聚了来自 20 多个国家和地区的政策制定者、技术专家、法律人士、学者和青年领袖,共同打造了一个多元化交流平台。

在 Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan 殿下的支持下,这场为期两天的峰会搭建了一个聚焦法律、创新与公共政策的交流平台,旨在促进各方展开有意义的对话。 共有 70 多位演讲嘉宾在会上发言,讨论了日益增长的需求——将新兴技术与面向未来、包容性强且国际一致的伦理标准和治理结构相结合。

阿联酋检察机关的战略合作伙伴关系是本次峰会的愿景和实施过程的核心所在。 作为致力于加强法治建设的机构,阿联酋检察机关确保了峰会的讨论以法律诚信和责任明确为基础展开,同时积极推动司法体系创新。

Faisal Al Bannai 阁下表示:“GETS 2025 展现了阿联酋在引领先进技术的同时,塑造全球技术治理格局的宏伟愿景。 能够汇聚如此多元的观点,推动多方对话,以塑造未来赖以依存的政策与制度,我们深感自豪。”

作为本次峰会的战略合作伙伴,阿联酋检察机关在引导讨论聚焦法治、透明与制度问责方面发挥了关键作用。 本次峰会开幕时传递出一个明确的信息:创新与治理密不可分,无法独立存在。 随着人工智能、量子计算和 Web3 应用在全球加速发展,GETS 2025 强调,政府和业界领袖应共同承担责任,制定既能推动进步又能保障权利的原则、政策和基础设施。 会议议程涵盖人工智能监管、跨境数据流动、合成内容与深度伪造、数字身份系统、量子安全、医疗、教育改革,以及自治系统在民防中的应用等关键议题。

阿联酋检察机关发布其《2025–2030 年人工智能战略》,成为本次峰会的一个重要里程碑。 该战略提出以积极主动和价值导向的方式将人工智能融入阿联酋司法体系。 其目标是提升公众获取司法公正的能力、缩短办案时间,构建一个具备前瞻性、能够主动应对挑战的法律体系。

阿联酋总检察长 Hamad Saif Al Shamsi 博士阁下表示:“我们发布的这项战略是一份明确的目标声明。 我们已做好准备,依托透明、效率和伦理原则,运用人工智能服务司法。 这并非单纯为了追求技术的应用。 这还关系到构建一个能够预见挑战、保障权利,并为全民更高效实现司法公正的法律体系。 同时,本次峰会充分证明,国际对话并非可有可无,而是必要之举。 阿联酋倍感荣幸,能够搭建这一全球化平台,并与世界各地的合作伙伴携手构建负责任、合乎伦理的技术治理共同框架。”

本次峰会还见证了两项合作协议的签署:一项是 TRENDS Research and Advisory 与 ExHub 之间签署的协议,另一项是阿联酋检察机关与 MBZUAI 之间的协议。

其他重要演讲嘉宾包括阿联酋人工智能、数字经济和远程工作应用国务部长 Omar Sultan Al Olama 阁下、阿联酋教育部长 Sarah bint Yousef Al Amiri 阁下、Binance 创始人 Changpeng Zhao、TII 首席执行官 Najwa Aaraj 博士、阿联酋内阁秘书长 Maryam Al Hammadi 阁下和司法培训学院院长 Mohammed Al Kaabi 博士法官。 来自迪拜、富查伊拉、乌姆阿尔奎温和阿尔达夫拉的青年委员会积极参与了对话,分享了他们对人工智能素养及代际政策制定之未来的独到见解。

GETS 2025 得到了多个合作伙伴的鼎力支持,其中包括技术创新研究院 (Technology Innovation Institute)、ASPIRE、TRENDS Research and Advisory、阿联酋太空局 (UAE Space Agency)、网络安全委员会 (Cybersecurity Council)、穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学 (Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence),以及 Microsoft、Cisco、Honeywell、BP、Byteplus、PwC、OECD、INTERPOL 和 UNODC 等领先机构。

