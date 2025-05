Les Émirats Arabes Unis organisent un sommet marquant, augurant une nouvelle ère en matière de gouvernance pour les technologies émergentes

Plus de 2000 participants issus de 20 pays se sont réunis à Abou Dhabi pour 2 jours remplis de discussions de haut niveau

ABOU DHABI, Émirats Arabes Unis, 12 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Sommet sur la Gouvernance des Technologies Émergentes (GETS 2025) s’est clôturé cette semaine à Abou Dhabi par un appel à mobiliser la collaboration mondiale sur la gouvernance des technologies émergentes qui façonnent nos sociétés. Organisé par le Conseil de Recherche sur les Technologies Avancées (ATRC), en collaboration avec le Ministère Public des Émirats Arabes Unis comme partenaire stratégique, le sommet a rassemblé un large éventail de décideurs politiques mondiaux et des géants de la technologie, ainsi que des experts juridiques, des universitaires et de jeunes leaders de plus de 20 pays.

Le sommet de deux jours, placé sous le patronage de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, a servi de plateforme pour favoriser les échanges significatifs dans les domaines du droit, de l'innovation et des politiques publiques. Les discussions, modérées par plus de 70 intervenants, ont souligné le besoin pressant et croissant d'aligner les technologies émergentes avec des normes éthiques et des structures de gouvernance prêtes pour l'avenir, inclusives et cohérentes à l'échelle internationale.

Le partenariat stratégique avec le Ministère Public des Émirats Arabes Unis (EAU) a été au cœur de la vision du sommet et de sa mise en œuvre. En tant qu'institution engagée à promouvoir l’état de droit, le parquet des EAU a contribué à fonder les discussions sur l'intégrité juridique et la responsabilité, tout en appelant à cultiver l'innovation au sein du système judiciaire.

S.E. Faisal Al Bannai a déclaré : « GETS 2025 reflète la vision ambitieuse des Émirats Arabes Unis non seulement d'être leader mondial en matière des technologies de pointe, mais aussi de façonner la gouvernance mondiale de ces technologies. Nous sommes fiers d'avoir pu réunir une telle panoplie de points de vue et d'avoir pu susciter des conversations intéressantes qui façonneront les politiques et les systèmes dont dépend notre avenir. »

Le partenariat stratégique du ministère public des Émirats Arabes Unis (EAU) a permis d'ancrer le débat sur l'État de droit, la transparence et la responsabilité institutionnelle. Le sommet a démarré avec un message clair : l'innovation ne peut pas exister sans la gouvernance. Compte tenu de la croissance rapide de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les applications Web3 à l'échelle mondiale, GETS 2025 a souligné la responsabilité commune des gouvernements et des leaders de l'industrie dans l’élaboration des principes, des politiques et des infrastructures qui permettent de protéger les droits tout en favorisant le progrès. Les thèmes abordés à l'ordre du jour du sommet comprenaient la réglementation de l'IA, les flux de données transfrontaliers, les "deepfakes" et autres médias synthétiques, les systèmes d'identité numérique, la sécurité quantique, les soins de santé, la réforme de l'éducation et l'utilisation de systèmes d’armes autonomes dans la défense civile.

Le sommet a été marqué par une étape majeure, avec le lancement par le parquet des Émirats Arabes Unis de sa Stratégie pour l'Intelligence Artificielle (IA) 2025-2030, qui met en lumière une approche proactive et axée sur les valeurs pour prôner l’intégration de l'IA dans les systèmes judiciaires du pays. Cette stratégie vise à améliorer l'accès à la justice, à réduire les délais de traitement des affaires judiciaires et à façonner un système juridique capable d'anticiper les enjeux juridiques plutôt que de simplement y remédier.

S.E. le Chancelier Dr Hamad Saif Al Shamsi, Procureur Général des Émirats Arabes Unis, a déclaré : « Cette stratégie que nous avons lancée constitue une déclaration d'intention. Nous sommes prêts à mettre l'IA au service de la justice, en privilégiant la transparence, l'efficacité et l'éthique. La transformationne consiste pas à adopter des technologies pour elles-mêmes, mais de créer un système juridique capable d'anticiper les enjeux, de protéger les droits et d’octroyer une justice équitable pour tous. D’ailleurs, ce sommet a également prouvé que le dialogue international n'est pas facultatif mais impératif. Les Émirats Arabes Unis se réjouissent d'accueillir cette plateforme mondiale et de collaborer avec des partenaires du monde entier pour élaborer des cadres communs et nécessaires pour assurer une gouvernance technologique responsable et éthique. »

Le sommet a également vu la signature de deux accords de coopération bilatérale entre TRENDS Research and Advisory et ExHub Holding, et entre le Ministère Public des Émirats Arabes Unis (EAU) et l’université MBZUAI.

Parmi les autres intervenants figuraient S.E. Omar Sultan Al Olama, ministre d'État des EAU chargé de l'Intelligence Artificielle, de l'Économie Numérique et des Applications de Télétravail ; S.E. Sarah bint Yousef Al Amiri, ministre de l'Éducation des EAU ; Changpeng Zhao, fondateur de Binance, et Najwa Aaraj, PDG du Technology Innovation Institute (TII) ; ainsi que S.E. Maryam Al Hammadi, secrétaire générale du Conseil des Ministres des EAU, et le juge Dr. Mohammed Al Kaabi, Directeur de l'Institut de Formation Judiciaire (Judicial Training Institute). Des conseils de la Jeunesse de Doubaï, Fujairah, Umm Al Quwain et Al Dhafra ont contribué au dialogue, offrant de nouvelles perspectives sur l'avenir de la littératie en matière de l’IA et l'élaboration de politiques intergénérationnelles.

GETS 2025 a été soutenu par des partenaires, notamment le Technology Innovation Institute (TII), ASPIRE, TRENDS Research and Advisory, la UAE Space Agency, le Conseil de Cybersécurité (Cybersecurity Council), la Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence et une panoplie d’institutions de premier plan telles que Microsoft, Cisco, Honeywell, BP, Byteplus, PwC, OCDE, INTERPOL et l'ONUDC.

