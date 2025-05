Deutschlands und Österreichs erste sichere und kosteneffiziente Möglichkeit, in Krypto – Perpetual Futures zu investieren jetzt für Privatanleger in Europa verfügbar

Der regulierte Handelsplatz One Trading startet EU-Onshore für Retail-Investoren.

Zum ersten Mal können qualifizierende Privatanleger aus Deutschland und Österreich Long und Short in bar abgerechneten Bitcoin- und Ethereum-Perpetual Futures traden.

One Trading ist eine regulierte Wertpapierfirma mit MiFID II-Zulassung für multilateralen Handel in der EU.

Renditen erzielen ohne Gebühren von CFD-Anbietern.

Die vertikal integrierte Plattform von One Trading bietet 24/7-Abwicklung und Orderausführung bei niedrigen Latenzen, ohne die Kosten traditioneller Clearing-Modelle.



AMSTERDAM, May 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- One Trading, eine führende europäische Trading-Plattform, kündigt heute die Erweiterung ihres regulierten Perpetual-Futures-Trading-Angebots auf qualifizierende Privatanleger in Deutschland, Österreich und den Niederlanden an. Nach dem institutionellen Start im vergangenen Monat ist One Trading nun die erste nach MiFID II regulierte Derivate-Exchange in Europa, die Krypto-Perpetual Futures sowohl für institutionelle als auch für qualifizierende Retail-Kund:innen anbietet.

Ein Markt bereit für Disruption

Krypto-Derivate werden derzeit vor allem von Anbietern dominiert, die lokal Spot-Trading ermöglichen, Derivate aber ausschließlich über nicht regulierte Offshore-Handelsplätze. Mit dem Marktstart von One Trading sind diese Produkte nun zum ersten Mal vollständig reguliert und sicher für qualifizierende Privatanleger in Europa zugänglich. Privatkunden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden können jetzt BTC/EUR- und ETH/EUR-Perpetual Futures über einen vollständig regulierten, Onshore Handelsplatz traden – und so die hohen Kosten und regulatorischen Risiken unregulierter Offshore-Plattformen vermeiden.

One Trading operiert unter einer MiFID II OTF-Lizenz (Organised Trading Facility), erteilt von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM), womit die höchste regulatorische Compliance gewährleistet wird.

Das schnellste regulierte Trading-Erlebnis im Krypto-Markt

Die Plattform bietet 24/7-Abwicklung im Minutentakt und ermöglicht qualifizierenden Kund:innen den Zugang zu Produkten mit bis zu 10-fachem Hebel. Durch die vertikale Integration von Produktdesign und Trading entfällt die Notwendigkeit externer Clearingstellen – für ein vereinfachtes, kosteneffizientes und transparentes Trading-Erlebnis. One Trading ermöglicht es Anleger:innen aller Kategorien, ihre Ideen in Trades umzusetzen – Long oder Short, mit jedem Asset – und durch den gezielten Einsatz von Hebelwirkung höhere Renditen im Portfolio zu erzielen. Die Plattform bietet eine regulierte, transparente und kosteneffiziente Alternative zu traditionellen Derivaten.

Retail-Zugang ist jetzt live – mit lokalisierter Plattform und Support für Deutschland und Österreich

Die Plattform steht ab sofort für Retail-Kund:innen zur Verfügung – mit lokalisierten Plattformen und deutschsprachigem Support für Kund:innen in Deutschland und Österreich sowie einem maßgeschneiderten Onboarding-Prozess, der eine sichere und regelkonforme Nutzererfahrung gewährleistet.

Joshua Barraclough, CEO von One Trading, kommentiert:

„Privatanleger mussten bislang entweder extrem hohe Gebühren bei Brokern akzeptieren oder auf unsicheren, unregulierten Offshore-Plattformen traden. One Trading löst beide Herausforderungen: Jetzt können qualifizierte Privatanleger in der EU Krypto-Perpetual Futures traden – reguliert, sicher und effizient. Das ist ein großer Schritt in Richtung eines erweiterten Zugangs zu fortschrittlichen Trading-Tools – mit derselben Ausführungsqualität und demselben Schutz, wie ihn institutionelle Anleger genießen. Unsere Mission ist es, die zugänglichste, effizienteste und bestregulierte Trading-Plattform für Derivate weltweit zu schaffen. Dieser Launch bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher.“

Über One Trading:



One Trading ist eine europäische Trading-Plattform mit Hauptsitz in den Niederlanden und der erste Handelsplatz für Krypto-Perpetual Futures in der EU. Das Unternehmen bietet eine sichere, schnelle und skalierbare Infrastruktur für das Trading von Krypto-Assets und Derivaten. Mit Fokus auf Innovation und regulatorische Konformität setzt One Trading neue Standards in der Branche und bietet seinen Kund:innen Services auf institutionellem Niveau. Weitere Informationen finden Sie unter One Trading.

