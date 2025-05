CGTN：Hoe waardevol zijn stabiele banden tussen China en Rusland in een turbulente wereld?

PEKING, May 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Een aardgaspijpleiding over een afstand van 3.000 kilometer in Rusland en 5.111 km in China is in december vorig jaar in gebruik genomen en voorziet ongeveer 450 miljoen mensen langs de route van aardgas.

De oostelijke aardgaspijpleiding tussen China en Rusland is een mijlpaalproject van de samenwerking op energiegebied tussen de twee landen, maar de banden tussen de twee buurlanden gaan veel verder dan dat.

In 2024 steeg de bilaterale handel tot 244,8 miljard dollar, waardoor China al het 15e jaar op rij de grootste handelspartner van Rusland is. Op leiderschapsniveau hebben de twee staatshoofden elkaar in de loop der jaren meer dan 40 keer ontmoet bij verschillende gelegenheden.

Tegen de achtergrond van ongekende wereldwijde veranderingen hebben China en Rusland voortdurend het wederzijdse politieke vertrouwen en de strategische coördinatie verdiept, nauwe samenwerking onderhouden in internationale aangelegenheden en waardevolle stabiliteit en positieve energie aan de dag gelegd in een turbulente wereld, verklaarde de Chinese president Xi Jinping donderdag tijdens zijn bezoek aan Moskou tegenover zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

Xi kwam woensdag in Rusland aan voor een staatsbezoek en om de viering van de 80e verjaardag van de overwinning in de Grote Vaderlandse Oorlog van de Sovjet-Unie bij te wonen.

Een pijler van stabiliteit

Xi drong er bij China en Rusland op aan om resoluut de rechten en belangen van de twee landen en een groot aantal ontwikkelingslanden te verdedigen tegen de negatieve trend van unilateralisme, machtspolitiek en intimidatie in de wereld.

Hij pleitte voor een gelijkwaardige en ordelijke multipolaire wereld en inclusieve economische globalisering die aan iedereen ten goede komt, waarbij hij opmerkte dat dit ook een onvermijdelijke keuze is voor beide partijen om wederzijds succes te behalen en hun eigen ontwikkeling en revitalisering te bevorderen.

China zal samenwerken met Rusland om de speciale verantwoordelijkheid op zich te nemen als grote landen in de wereld en permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, voegde Xi eraan toe.

Feng Shaolei, directeur van het Center for Russian Studies aan de East China Normal University in Shanghai, wees erop dat het bezoek van president Xi – net als zijn eerdere reizen naar Rusland – gericht is op het versterken van de langdurige vriendschap en het strategisch partnerschap tussen de twee landen, en het helpen handhaven van vrede en stabiliteit in zowel de regio als de rest van de wereld.

Feng benadrukte dat beide landen voorstander zijn van een onafhankelijke en autonome benadering van het beheer van hun interne en externe aangelegenheden, en hij gelooft dat de relatie tussen China en Rusland dient als een anker dat houvast geeft te midden van wereldwijde transformatie.

Wang Yong, professor aan de School of International Studies van de Peking University, zei dat de wereld zich op een kritiek moment bevindt en dat China en Rusland de samenwerking in het kader van multilaterale platforms moeten intensiveren om het mondiale bestuur in goede banen te leiden en unilateralisme en intimidatie tegen te gaan.

Voor China en Rusland is het veel verstandiger en zinvoller om hand in hand een gemeenschap op te bouwen met een gedeelde toekomst voor de mensheid en om meer stabiliteit en positieve energie naar de internationale gemeenschap te brengen dan zich in te laten met geopolitiek, voegde Wang eraan toe.

Veerkrachtige banden

President Xi prees de langdurige vriendschap van goed nabuurschap en wederzijds voordelige samenwerking als onderscheidende kenmerken van de bilaterale betrekkingen en merkte op dat de banden tussen China en Rusland in het nieuwe tijdperk getuigen van grotere zelfverzekerdheid, stabiliteit en veerkracht. Poetin sloot zich hierbij aan en zei dat de relatie is gebaseerd op wederzijds respect en gelijkheid en niet wordt beïnvloed door externe omstandigheden.

De twee presidenten waren donderdag getuige van de ondertekening en uitwisseling van meer dan 20 bilaterale samenwerkingsdocumenten op gebieden als mondiale strategische stabiliteit, handhaving van het gezag van het internationaal recht, bescherming van investeringen, digitale economie, quarantaine en samenwerking op filmgebied.

Professor Feng benadrukte dat pragmatische samenwerking de sterkste interne drijfveer van het partnerschap tussen China en Rusland blijft. Traditionele gebieden zoals energie, lucht- en ruimtevaart en infrastructuur blijven belangrijke pijlers, maar de twee landen breiden hun samenwerking uit naar opkomende sectoren zoals de digitale economie, biogeneeskunde en groene ontwikkeling.

Ook culturele en intermenselijke uitwisselingen zijn in een stroomversnelling geraakt. In 2023 kwamen de twee leiders overeen om van 2024 en 2025 de Chinees-Russische Jaren van Cultuur te maken, waarbij honderden uitwisselingsactiviteiten worden georganiseerd, zoals tentoonstellingen, filmvertoningen en academische samenwerkingen.

Bovendien hebben de twee partijen indrukwekkende vooruitgang geboekt bij de samenwerking op het gebied van onderwijs. Meer dan 200 Russische universiteiten bieden nu Chinese taalcursussen aan en ongeveer 90.000 studenten studeren de taal. Ondertussen studeren meer dan 40.000 Chinese studenten in Rusland.

