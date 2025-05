CGTN: ¿Cómo contribuyen los lazos estables entre China y Rusia a un mundo turbulento?

BEIJING, May 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un gasoducto de gas natural que se extiende 3.000 kilómetros en Rusia y 5.111 kilómetros en China inició operaciones en diciembre del año pasado, beneficiando a unos 450 millones de personas a lo largo de su ruta.

El gasoducto de gas natural de la ruta este China-Rusia es un proyecto histórico de cooperación energética entre los dos países, más aún, los lazos entre las dos naciones vecinas van mucho más allá.

En 2024, el comercio bilateral aumentó a $ 244.8 mil millones, convirtiendo a China en el mayor socio comercial de Rusia durante 15 años consecutivos. A nivel de liderazgo, los dos jefes de Estado se han reunido más de 40 veces en varias ocasiones a lo largo de los años.

Ante los cambios globales sin precedentes, China y Rusia han profundizado continuamente la confianza política mutua y la coordinación estratégica, han mantenido una estrecha cooperación en los asuntos internacionales y han aportado una valiosa estabilidad y energía positiva en un mundo turbulento, dijo el jueves el presidente chino Xi Jinping a su homólogo ruso Vladimir Putin, durante su visita a Moscú este jueves.

Xi llegó a Rusia el miércoles para una visita de estado y para asistir a las celebraciones del octogésimo aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética.

Un pilar de estabilidad

Xi instó a China y Rusia a defender resueltamente los derechos e intereses de los dos países y el gran número de países en desarrollo frente a la contracorriente del unilateralismo y los actos de política de poder y la intimidación en el mundo.

Hizo un llamado a un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, señalando que esta es también una opción inevitable para que ambas partes logren el éxito mutuo y promuevan su propio desarrollo y revitalización.

China trabajará con Rusia para asumir la responsabilidad especial como principales países del mundo y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, agregó Xi.

Feng Shaolei, director del Centro de Estudios Rusos de la Universidad Normal del Este de China en Shanghai, señaló que la visita del presidente Xi, al igual que sus viajes anteriores a Rusia, tiene como objetivo fortalecer la amistad y la alianza estratégica de larga data entre los dos países, y ayudar a mantener la paz y la estabilidad tanto en la región como en el resto del mundo.

Feng enfatizó que ambos países abogan por un enfoque independiente y autónomo para gestionar sus asuntos internos y externos, y cree que la relación China-Rusia sirve como un ancla estabilizadora en medio de la transformación global.

Wang Yong, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Pekín, dijo que el mundo se encuentra en un momento crítico, y que China y Rusia deberían intensificar la cooperación bajo plataformas multilaterales para guiar la gobernanza global en la dirección correcta y hacer retroceder el unilateralismo y la intimidación.

Para China y Rusia, unir fuerzas para construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y aportar mayor estabilidad y energía positiva a la comunidad internacional es mucho más sabio y significativo que participar en la geopolítica, agregó Wang.

Relaciones resilientes

Al elogiar la amistad de buena vecindad a largo plazo y la cooperación mutuamente beneficiosa como rasgos distintivos de los vínculos bilaterales, el presidente Xi señaló que las relaciones entre China y Rusia se han vuelto más seguras, estables y resilientes en la nueva era. Putin se hizo eco del sentimiento, diciendo que la relación se basa en el respeto mutuo y la igualdad y no está influenciada por circunstancias externas.

El jueves, los dos presidentes presenciaron la firma e intercambio de más de 20 documentos de cooperación bilateral, que abarcan áreas como la estabilidad estratégica global, la defensa de la autoridad del derecho internacional, la protección de inversiones, la economía digital, la cuarentena y la cooperación cinematográfica.

El profesor Feng enfatizó que la cooperación pragmática sigue siendo el motor interno más fuerte de la alianza China-Rusia. Si bien los sectores tradicionales como energía, industria aeroespacial e infraestructuras continúan siendo pilares fundamentales, ambos países están ampliando su cooperación a sectores emergentes, como economía digital, biomedicina y desarrollo ecológico.

Los intercambios culturales y entre pueblos también han cobrado impulso. En 2023, los dos líderes acordaron hacer de 2024 y 2025 los Años de Cultura China-Rusia, lanzando cientos de actividades de intercambio como exposiciones, proyecciones de películas y colaboraciones académicas.

Además de eso, las dos partes han logrado avances impresionantes en la cooperación educativa. Más de 200 universidades rusas ofrecen ahora cursos del idioma chino, con unos 90.000 estudiantes estudiando el idioma. Mientras tanto, más de 40.000 estudiantes chinos cursan estudios en Rusia.

