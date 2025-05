CGTN：Hvordan bidrager stabile bånd mellem Kina og Rusland til en turbulent verden?

BEIJING, May 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En naturgasrørledning, der strækker sig over 3.000 km i Rusland og 5.111 km i Kina, blev taget i brug i december sidste år til gavn for omkring 450 millioner mennesker langs ruten.

Den kinesisk-russiske østlige naturgasrørledning er et skelsættende projekt for energisamarbejdet mellem de to lande, men båndene mellem de to nabolande rækker langt videre end det.

I 2024 steg den bilaterale handel til 244,8 milliarder dollars, hvilket gjorde Kina til Ruslands største handelspartner i 15 år i træk. På lederniveau er de to statsoverhoveder mødtes mere end 40 gange ved forskellige lejligheder i årenes løb.

I lyset af hidtil usete globale forandringer har Kina og Rusland løbende uddybet den politiske gensidige tillid og strategiske koordinering, opretholdt et tæt samarbejde om internationale anliggender og tilført værdifuld stabilitet og positiv energi til en turbulent verden, fortalte den besøgende kinesiske præsident Xi Jinping sin russiske modpart Vladimir Putin i Moskva torsdag.

Xi ankom til Rusland onsdag på statsbesøg og for at deltage i festlighederne i anledning af 80-året for sejren i Sovjetunionens Store Fædrelandskrig.

En søjle af stabilitet

Xi opfordrede Kina og Rusland til resolut at forsvare de to landes og det store antal udviklingslandes rettigheder og interesser over for modstrømmen af unilateralisme og magtpolitiske handlinger og mobning i verden.

Han opfordrede til en lige og velordnet multipolær verden og en universelt gavnlig og inkluderende økonomisk globalisering og bemærkede, at dette også er et uundgåeligt valg for begge sider for at opnå gensidig succes og fremme egen udvikling og revitalisering.

Kina vil samarbejde med Rusland om at påtage sig det særlige ansvar som verdens største lande og permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, tilføjede Xi.

Feng Shaolei, direktøren for Center for Russian Studies ved East China Normal University i Shanghai, påpegede, at præsident Xis besøg – ligesom hans tidligere rejser til Rusland – har til formål at styrke det mangeårige venskab og strategiske partnerskab mellem de to lande og hjælpe med at opretholde fred og stabilitet i både regionen og resten af verden.

Feng understregede, at begge lande er tilhængere af en uafhængig og selvstændig tilgang til at styre deres interne og eksterne anliggender, og han mener, at forholdet mellem Kina og Rusland fungerer som et stabiliserende anker midt i den globale transformation.

Wang Yong, professor ved Peking University's School of International Studies, sagde, at verden befinder sig i et kritisk øjeblik, og at Kina og Rusland bør intensivere samarbejdet i henhold til multilaterale platforme for at lede den globale styring i den rigtige retning og skubbe på mod unilateralisme og mobning.

Ifølge Kina og Rusland er det langt klogere og mere meningsfuldt at gå sammen om at opbygge et samfund med en fælles fremtid for menneskeheden og bidrage med mere stabilitet og positiv energi til det internationale samfund end at engagere sig i geopolitik, tilføjede Wang.

Robuste bånd

Præsident Xi hyldede det langvarige venskab mellem naboer og det gensidigt fordelagtige samarbejde som særlige kendetegn ved de bilaterale bånd og bemærkede, at forholdet mellem Kina og Rusland er blevet mere tillidsfuldt, stabilt og modstandsdygtigt i den nye æra. Putin var enig og sagde, at forholdet bygger på gensidig respekt og lighed og ikke påvirkes af ydre omstændigheder.

De to præsidenter var torsdag vidne til underskrivelsen og udvekslingen af over 20 bilaterale samarbejdsdokumenter, der dækker områder som global strategisk stabilitet, opretholdelse af hjemmel i folkeretten, beskyttelse af investeringer, digital økonomi, karantæne og filmsamarbejde.

Professor Feng understregede, at pragmatisk samarbejde fortsat er den stærkeste interne drivkraft i det kinesisk-russiske partnerskab. Mens traditionelle områder som energi, rumfart og infrastruktur fortsat er vigtige søjler, udvider de to lande samarbejdet til nye sektorer, herunder den digitale økonomi, biomedicin og grøn udvikling.

Man har også kunnet notere fremgang angående kulturelle og mellemfolkelige udvekslinger. I 2023 blev de to ledere enige om at gøre 2024 og 2025 til de kinesisk-russiske kulturår og iværksætte hundredvis af udvekslingsaktiviteter som udstillinger, filmforevisninger og akademisk samarbejde.

Derudover har de to parter gjort imponerende fremskridt inden for uddannelsessamarbejde. Mere end 200 russiske universiteter tilbyder nu kurser i kinesisk, og omkring 90.000 studerende studerer sproget. I mellemtiden følger over 40.000 kinesiske studerende undervisning i Rusland.

