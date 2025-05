Los Esfuerzos para Combatir la Inseguridad Alimentaria en el Condado de Montgomery será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, August 5 - ROCKVILLE, Md., 8 de mayo del 2025—Los invitados del programa de esta semana En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Juan Cruz, analista de datos y gestión de la Oficina de Resiliencia de los Sistemas Alimentarios del Condado de Montgomery, y Edith Lozada, especialista en comunicaciones en español y oficial de información pública de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS). El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 9 de mayo a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. La edición de esta semana de En Sintonía presentará a la Oficina de Resiliencia de los Sistemas Alimentarios del Condado de Montgomery (OFSR, por sus siglas en inglés), la cual lidera esfuerzos interinstitucionales para desarrollar e implementar estrategias presupuestarias, regulatorias y operativas con el objetivo de crear un sistema alimentario más equitativo, eficiente, y sostenible en el condado. Su visión es construir una comunidad donde todos los residentes tengan acceso a alimentos saludables, nutritivos y culturalmente apropiados, sin sufrir dificultades económicas, y un sistema alimentario local capaz de adaptarse ante cambios y disrupciones. El Sr. Cruz hablará sobre las iniciativas y programas actuales de la oficina. El programa radial concluirá con información sobre la Escuela de Verano y el período de inscripción, que ya está abierto para los estudiantes de MCPS. La Escuela de Verano del 2025 se enfocará principalmente en los estudiantes de secundaria que necesitan obtener créditos para graduarse. Este año se ofrecerán programas tanto presenciales como virtuales para estudiantes de secundaria. También habrán oportunidades adicionales para cursos sin crédito en las escuelas secundarias locales. Además, habrá programación de verano disponible para estudiantes de K–12 que reciben servicios de educación especial y califican para el programa de Año Escolar Extendido (ESY, por sus siglas en inglés), así como para estudiantes de escuelas primarias y secundarias intermedias de Título 1. La Sra. Lozada compartirá detalles sobre el proceso de inscripción y la asistencia financiera disponible para los estudiantes elegibles. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.