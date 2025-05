Norsk Hydro: Protokoll fra ordinær generalforsamling 2025

Ordinær generalforsamling i Norsk Hydro ASA ble avholdt 9. mai 2025.

Generalforsamlingen godkjente alle styrets forslag på agendaen, jf. innkallingen til generalforsamlingen som ble offentligjort 14. april 2025, herunder forslaget om utbetaling av utbytte på 2,25 kroner per aksje. Det ble videre fattet vedtak om kapitalnedsettelse gjennom sletting av selskapets egne aksjer og innløsing av aksjer eid av staten.

Utbyttet utbetales 20. mai 2025 til aksjonærer per 9. mai 2025 som er registrert som aksjonærer i Verdipapirsentralen (VPS) per 13. mai 2025. Aksjene handles eksklusive rett til utbytte fra og med 12. mai 2025.

To akjonærforslag var til avstemming. Aksjeeiers begrunnelser og styrets respons er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Ingen av aksjonærforslagene ble vedtatt.

Generalforsamlingens protokoll er vedlagt og er også tilgjengelig på hydro.com/generalforsamling.





Investorkontakt:

Elitsa Blessi

+47 91775472

Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediakontakt:

Anders Vindegg

+47 93864271

Anders.Vindegg@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

