PositiveSingles startet deutschsprachige Plattform für Unterstützung und Dating bei STI

GERMANY, May 11, 2025 / EINPresswire.com / -- PositiveSingles , die weltweit größte Online-Community für Dating und Unterstützung von Menschen mit Herpes, HIV/AIDS, HPV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI), hat den Start ihrer deutschsprachigen Webseite bekannt gegeben. Damit bringt PositiveSingles seine vertraulichen Dating- und Unterstützungsangebote nun auch zu deutschsprachigen Nutzern. Die lokalisierte Plattform bietet Mitgliederprofile, Partnervorschläge, Chatrooms, Foren sowie eine Bibliothek mit Gesundheits- und Lifestyle-Artikeln – alles angepasst an deutsche Sprache und Kultur.Durch das Angebot in deutscher Sprache will PositiveSingles den „besonderen Bedürfnissen“ lokaler Nutzer gerecht werden – unter anderem durch den Abbau von Stigmatisierung und die Vernetzung von Menschen mit ähnlichen Erfahrungen. Der Launch unterstreicht das Engagement von PositiveSingles für mehr Zugänglichkeit – und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Experten einen Anstieg sexuell übertragbarer Infektionen in Europa beobachten. Das macht sichere, stigmafreie Online-Communities wichtiger denn je.Dani Johnson, Produktverantwortliche bei PositiveSingles, erklärt:„Wir wissen, dass viele Menschen in Deutschland mit einer Geschlechtskrankheit sich stigmatisiert oder isoliert fühlen. Unser Ziel ist es, diese Barrieren zu durchbrechen – in der Sprache und Kultur, die ihnen vertraut ist. Mit der deutschen Plattform möchten wir sowohl soziale als auch gesundheitliche Bedürfnisse unterstützen – von der Partnersuche bis hin zum Zugang zu hilfreichen Informationen – und das in einem geschützten, respektvollen Rahmen. Niemand sollte damit allein sein müssen, und PositiveSingles steht ihnen als verlässliche Community zur Seite.“Dani betont weiter, dass die Mission des Unternehmens darin besteht, einen warmen, unterstützenden Raum zu schaffen:„Wir sind stolz darauf, Menschen dabei zu helfen, nach einer Diagnose Liebe und Unterstützung zu finden – und mit der deutschen Seite geben wir dieses Versprechen an ein wichtiges neues Publikum weiter.“Deutschland blickt auf eine lange Geschichte von Aufklärungskampagnen im Bereich Geschlechtskrankheiten zurück. Die Kampagne „Gib AIDS keine Chance“ beispielsweise genießt mit einer Reichweite von etwa 90 % der Bevölkerung hohe Bekanntheit. Dennoch zeigen aktuelle Studien: Die Zahl der STI-Fälle steigt, und stigmatisierende Haltungen gegenüber Betroffenen sind weiterhin „verbreitet“.Diese Entwicklungen unterstreichen den wachsenden Bedarf an vertraulichen, sicheren Netzwerken. Der Start von PositiveSingles in Deutschland kommt genau zur rechten Zeit – in einer Phase, in der digitale Communities entscheidend dabei helfen können, Menschen zu vernetzen, Erfahrungen zu teilen und Betroffene zu ermutigen, Hilfe zu suchen, ohne Angst vor Ausgrenzung.Wichtige Funktionen der deutschen PositiveSingles:● Privatsphäre & Anonymität: Nutzer können Profile erstellen, ohne persönliche Daten preiszugeben; sie bestimmen selbst, wer welche Inhalte sieht.● Lokalisierte Inhalte: Alle Seiten, Foren und Inhalte sind auf Deutsch verfügbar – direkt zugänglich und kulturell relevant.● Dating & Freundschaft: Chatrooms, Suchfunktionen und Matching helfen dabei, romantische Kontakte, Freundschaften oder Brieffreundschaften mit Verständnis für STI zu finden.● Gesundheit & Stigma: Ein deutschsprachiger Blogbereich bietet Informationen zum Leben mit STI sowie Ratschläge von anderen Mitgliedern.Mit diesen Angeboten verfolgt PositiveSingles konsequent seine Mission: Menschen mit STI in neuen Märkten Privatsphäre, Unterstützung und soziale Verbindung zu bieten. Die deutschsprachige Seite ist ab sofort verfügbar – ein weiterer Schritt hin zu einer sicheren und respektvollen Umgebung, in der Betroffene weltweit Liebe, Verständnis und Austausch finden können.

