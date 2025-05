École d’allergologie de l’EAACI à Hong Kong 2025 : un modèle pour l’enseignement mondial de l’allergologie

ZURICH, 09 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Académie européenne d’allergologie et d’immunologie clinique (The European Academy of Allergy & Clinical Immunology, EAACI), en partenariat avec l’Institut d’allergologie de Hong Kong (Hong Kong Institute of Allergy, HKIA), est fière d’annoncer l’inauguration de l’école d’allergologie de l’EAACI à Hong Kong. Cet événement majeur se déroulera à Hong Kong, la ville la plus cosmopolite d’Asie et un centre dynamique où l’Orient rencontre l’Occident, où l’innovation rencontre la tradition, et où convergent les talents du monde entier.

Axée sur le thème « L’Orient rencontre l’Occident », l’édition 2025 de l’École d’allergologie marque une étape importante dans la promotion de la collaboration intercontinentale dans le domaine de l’allergologie et de l’immunologie clinique. En réunissant des experts mondiaux réputés, cet événement phare contribuera à enrichir l’échange de connaissances, à faire progresser les pratiques cliniques et à susciter l’inspiration pour découvrir des solutions innovantes en matière de traitement des allergies dans le monde entier.

Les participants suivront un programme scientifique complet et interdisciplinaire, réunissant des professeurs internationaux de renom et abordant des sujets de pointe dans le domaine de l’allergologie et de l’immunologie. Une session spéciale en chinois sera disponible, afin de promouvoir l’inclusion et une meilleure accessibilité pour les professionnels sinophones.

Les participants exposeront également leurs travaux de recherche lors de sessions orales et de présentations de posters scientifiques, rencontreront des leaders du secteur et établiront des collaborations durables au sein de la communauté mondiale des allergologues. Des prix seront décernés aux meilleurs résumés, sélectionnés par le panel international d’experts de l’EAACI.

Pour célébrer cet événement marquant, l’EAACI offre des avantages exclusifs :

Une réduction sur les frais d’inscription pour les membres actuels de l’EAACI

Une adhésion gratuite d’un an à l’EAACI pour les délégués inscrits qui ne sont pas membres de l’EAACI

Nous vous invitons à soumettre vos résumés et à profiter de l’inscription anticipée, disponible dès maintenant. La date limite de soumission des résumés est fixée au 31 mai 2025.

Alors que nous nous réunissons pour célébrer l’innovation, la collaboration et le progrès, nous vous invitons à découvrir la ville animée de Hong Kong, son paysage urbain emblématique, la diversité de sa cuisine et la richesse de sa culture, qui se prêtent parfaitement à cet échange mondial.

Rejoignez-nous pour construire l’avenir de la science et des soins en allergologie. Votre participation contribuera à développer un réseau dynamique et interconnecté de professionnels dédiés à l’amélioration des résultats pour les patients partout dans le monde.

Pour découvrir le programme, vous inscrire et planifier votre visite, rendez-vous sur :

https://eaaci.org/other_events/eaaci-hong-kong-allergy-school-2025/

À propos de l’EAACI

L’European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) est la principale organisation professionnelle dédiée à l’excellence en matière d’allergologie et d’immunologie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://eaaci.org.

