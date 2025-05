EAACI Hong Kong Allergy School 2025: Mercu Tanda dalam Pendidikan Alergi Global

ZURICH, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Academy of Allergy & Clinical Immunology (EAACI), dengan kerjasama Hong Kong Institute of Allergy (HKIA), dengan bangganya mengumumkan pelancaran pertama EAACI Hong Kong Allergy School. Pencapaian penting ini akan berlangsung di Hong Kong – Kota Dunia Asia – sebuah pusat dinamik yang mana Timur bertemu Barat, inovasi bertemu tradisi dan minda global bersatu.

Di bawah tema "East Meets West", Sekolah Alergi edisi 2025 mewakili langkah berani dalam memupuk kerjasama merentas benua dalam alahan dan imunologi klinikal. Dengan menghimpunkan pakar terkemuka dari seluruh dunia, acara utama ini bertujuan untuk memperkayakan pertukaran pengetahuan, memajukan amalan klinikal dan memberi inspirasi kepada penyelesaian inovatif untuk penjagaan alahan di seluruh dunia.

Peserta akan mendapat manfaat daripada program saintifik antara disiplin yang kaya, yang menampilkan fakulti antarabangsa yang terkenal dan topik canggih merentasi spektrum alahan dan imunologi. Trek berbahasa Cina khusus yang khas akan disediakan, menggalakkan keterangkuman dan kebolehcapaian yang lebih besar untuk profesional berbahasa Cina.

Para hadirin juga akan membentangkan penyelidikan mereka melalui sesi lisan dan poster, berhubung dengan pemimpin industri dan membina kerjasama yang berkekalan dalam komuniti alahan global. Hadiah akan diberikan kepada abstrak terbaik yang akan dipilih oleh panel pakar antarabangsa EAACI.

Untuk meraikan pencapaian ini, EAACI menawarkan manfaat eksklusif:

Pendaftaran dengan diskaun untuk ahli EAACI semasa

Keahlian EAACI 1 tahun percuma untuk perwakilan berdaftar yang bukan ahli EAACI

Kami menjemput anda untuk menyerahkan abstrak anda dan memanfaatkan pendaftaran awal, yang tersedia sekarang. Tarikh akhir penyerahan abstrak ialah 31 Mei 2025.

Semasa kami berkumpul untuk meraikan inovasi, kerjasama dan kemajuan, kami juga menjemput anda untuk menikmati keindahan Hong Kong yang meriah – latar langit ikoniknya, masakan yang pelbagai dan kekayaan budayanya – suasana yang sempurna untuk pertukaran global ini.

Sertai kami dalam membentuk masa depan sains alergi dan penjagaannya. Penyertaan anda akan membantu membina rangkaian profesional yang berkembang dan saling berhubung, yang berdedikasi untuk mencapai natijah yang lebih baik bagi pesakit di seluruh dunia.

Terokai program, daftar dan rancang lawatan anda di:

https://eaaci.org/other_events/eaaci-hong-kong-allergy-school-2025/

Perihal EAACI

European Academy of Allergy & Clinical Immunology (EAACI) merupakan organisasi profesional terkemuka yang berdedikasi untuk kecemerlangan dalam alahan dan imunologi. Ketahui lebih lanjut di https://eaaci.org.

Hubungi: communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.