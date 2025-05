Escuela de Alergia de Hong Kong 2025 de la EAACI: un hito en la educación mundial sobre alergias

ZÚRICH, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI, por sus siglas en inglés), en colaboración con el Instituto de Alergia de Hong Kong (HKIA), se enorgullece de anunciar la inauguración de la Escuela de Alergias de Hong Kong de la EAACI. Este importante hito se desarrollará en Hong Kong, la Ciudad Mundial de Asia, un centro dinámico en el que Oriente confluye con Occidente, la innovación con la tradición y las mentes globales convergen.

Bajo el lema “Oriente confluye con Occidente”, la edición 2025 de la Escuela de Alergia marca un paso audaz en el fomento de la colaboración intercontinental en alergia e inmunología clínica. Este evento emblemático, que reúne a los principales expertos mundiales, tiene como objetivo enriquecer el intercambio de conocimientos, hacer avanzar las prácticas clínicas e inspirar soluciones innovadoras para la atención de la alergia en todo el mundo.

Los participantes se beneficiarán de un programa científico intenso e interdisciplinar, con profesores internacionales de prestigio y temas de vanguardia en todo el espectro de la alergia y la inmunología. Se ofrecerá un tema especial en chino, que favorecerá la inclusión y una mayor accesibilidad para los profesionales de habla china.

Los asistentes también presentarán sus investigaciones a través de sesiones orales y de pósteres, se pondrán en contacto con líderes del sector y entablarán colaboraciones duraderas dentro de la comunidad mundial de la alergia. Se otorgarán premios a los mejores resúmenes seleccionados por el panel internacional de expertos de la EAACI.

Para celebrar este hito, la EAACI ofrece ventajas exclusivas:

Inscripción con descuento para los miembros actuales de la EAACI

Un año de membresía gratuita de la EAACI para los delegados inscritos que no sean miembros de la EAACI

Le invitamos a que envíe sus resúmenes y aproveche la inscripción anticipada, disponible a partir de este momento. El plazo para presentar los resúmenes finaliza el 31 de mayo de 2025.

Para aprovechar que nos reunimos para celebrar la innovación, la colaboración y el progreso, le invitamos a conocer la vibrante ciudad de Hong Kong: su icónico horizonte, su variada gastronomía y su riqueza cultural, el escenario perfecto para este intercambio mundial.

Únase a nosotros para dar forma al futuro de la ciencia y los cuidados de la alergia. Su participación ayudará a construir una red próspera e interconectada de profesionales dedicados a obtener mejores resultados para los pacientes de todo el mundo.

Descubra el programa, inscríbase y planifique su visita en:

https://eaaci.org/other_events/eaaci-hong-kong-allergy-school-2025/

Acerca de EAACI

La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) es la principal organización profesional dedicada a la excelencia en alergias e inmunología. Obtenga más información en https://eaaci.org.

Contacto: communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.