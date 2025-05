Bitget Blockchain4Youth inspiruje inovaci v oblasti Web3 a AI na hackathonu „Build with AI“ pořádaném skupinou Google Developer Group

VICTORIA, Seychely, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, měla významný dopad na nedávný hackathon „Build with AI“ pořádaný skupinou Google Developer Group, který probíhal ve dnech od 2. do 5. května 2025 na Constructor University. Iniciativa Blockchain4Youth společnosti Bitget se neomezila pouze na sponzorství, ale aktivně se zapojila do spolupráce s více než 130 nadanými studenty a zkoumala možnosti propojení blockchainu a umělé inteligence v dynamickém prostředí univerzity, která je známá svým zaměřením na inovativní řešení, široké vzdělávání a osobní rozvoj.

Akce, kterou na pozemku kampusu uspořádala skupina Google Developer Groups (GDG), nabídla společnosti Bitget dynamické prostředí, ve kterém mohla přímo oslovit novou generaci technologických inovátorů. Během speciální prezentace byl představen program Blockchain4Youth Builder demonstrující závazek společnosti Bitget podpořit mladé talenty v oblasti Web3. Tato účast podtrhuje promyšlený přístup společnosti Bitget k integraci vzdělávání na téma blockchainu v nově vznikajících oblastech, jako je umělá inteligence, ale také potvrzuje jejich společný potenciál.

Zatímco se studenti zabývali tvorbou modelů řízených umělou inteligencí a produktů v rané fázi s využitím pokročilých nástrojů od společnosti Google, přítomnost společnosti Bitget přinesla jedinečný pohled na to, jak lze blockchain modernizovat a integrovat s využitím umělé inteligence. Tato interakce v reálném světě přinesla studentům cenné poznatky a překonala propast mezi teoretickými znalostmi a praktickým uplatněním v rychle se vyvíjejícím prostředí technologií.

„Vzdělávání zůstává základním pilířem našeho konání a prostřednictvím iniciativ, jako je Blockchain4Youth, se snažíme zajistit nové generaci schopnost se v tomto dynamickém odvětví nejen orientovat, ale umět ho i aktivně formovat,“ vypráví Vugar Usi Zade, COO ve společnosti Bitget. „Spolupráce s komunitami, jako je Google Developer Group, nabízí cennou příležitost být v kontaktu s šikovnými jednotlivci a podpořit je při hledání efektivních řešení pro blockchain. Blockchain4Youth bude i nadále rozšiřovat svůj dosah a podporovat kariéru budoucích lídrů v oblasti Web3, kteří tak mohou využívat skvělé příležitosti, jež tato technologie nabízí.“

Účast na hackathonu „Build with AI“ skupiny GDG je klíčovou součástí komplexního programu Blockchain4Youth společnosti Bitget, tedy iniciativy zaměřené na společenskou odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility, CSR). Tento program se snaží podpořit další generace lídrů v oblasti Web3 zajištěním vzdělávacích příležitostí a praktických zkušeností.

Mezi nedávné kroky programu Blockchain4Youth patří zahájení absolventského programu společnosti Bitget, který si klade za cíl nábor nejlepších absolventů vysokých škol do oblasti blockchainu a Web3. Rozšíření programu Builders Program navíc slibným jednotlivcům poskytuje zkušenosti v oblasti Web3 z první ruky prostřednictvím offline aktivit, vzdělávacích programů a strategického růstu komunity.

Aktivní role společnosti Bitget na událostech, jako je hackathon „Build with AI“ od společnosti Google, ukazuje její záměr podpořit inovaci a vybavit osoby začínající v technické kariéře dovednostmi a kontakty, které jim pomohou utvářet budoucnost Web3 a souvisejících špičkových technologií.

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3 založená v roce 2018.

Platforma Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství.

