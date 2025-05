Groupe Colabor Inc. publie le résultat des votes des actionnaires

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 08 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») a tenu son assemblée annuelle des actionnaires (l’«Assemblée») le 8 mai 2025. Un total de 61 043 516 actions ordinaires, représentant 59,84% des actions émises et en circulation de la Société étaient représentées en personne ou par procuration à l’Assemblée.

Lors de l’Assemblée, les résolutions suivantes ont été approuvées :

Élection des administrateurs

Les sept candidats présentés à titre d’administrateurs ont été dûment élus au conseil d’administration de Colabor par une majorité des voix comme suit :

NOMS POUR CONTRE Nombre % Nombre % Marc Beauchamp 59 172 581 99,33 % 398 710 0,67 % Danièle Bergeron 57 675 606 96,82 % 1 895 685 3,18 % Laurie Gauthier 59 147 514 99,29 % 423 777 0,71 % Robert B. Johnston 59 170 111 99,33 % 401 180 0,67 % Denis Mathieu 59 172 636 99,33 % 398 655 0,67 % François R. Roy 59 034 832 99,10 % 536 459 0,90 % Warren J. White 59 172 181 99,33 % 399 110 0,67 %

Nomination de l’auditeur

La résolution nommant PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. pour agir à titre d’auditeur de la Société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son successeur, et autorisant le conseil d’administration de la Société à déterminer sa rémunération a été approuvée dans une proportion de 100,00%.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l’hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

Pour plus d’informations :

Pierre Blanchette

Premier vice-président et chef de la direction financière

Groupe Colabor Inc.

450-449-4911 poste 1308

investors@colabor.com Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

Relations avec les investisseurs

Tél : 450-449-0026 poste 1180





