La Croix-Rouge canadienne insiste sur la nécessité de protéger le personnel humanitaire après un nombre record de décès en 2024

OTTAWA, Ontario, 08 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la Journée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne appelle à la protection du personnel humanitaire dans le monde entier. Déjà, cette année, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement) déplore la perte de dix collègues. Ces décès s’ajoutent au lourd bilan de 2024, le pire enregistré à ce jour, puisque 379 travailleuses et travailleurs humanitaires, dont 32 membres du Mouvement, ont été tués partout dans le monde. Ces pertes de vie n’étaient pas une conséquence inévitable du conflit armé, et la Croix-Rouge canadienne réitère que le personnel humanitaire ne doit en aucun cas être pris pour cible.

En tant que membre du Mouvement, la Croix-Rouge canadienne a la responsabilité de faire connaître le droit international humanitaire (DIH) et d’en assurer le respect en travaillant avec ses partenaires du Mouvement et avec les différents gouvernements. La plus récente perte de nos collègues de la Société du Croissant-Rouge palestinien en mars dernier marque l’un des jours les plus mortels jamais connus par une Société nationale et ses bénévoles.

L’érosion du DIH constitue une grave menace pour les travailleuses et travailleurs humanitaires et crée un précédent terrifiant dans notre secteur. Le fait de s’en prendre à ces personnes a également des conséquences considérables sur les populations civiles, dont la situation humanitaire se détériore lorsqu’il est impossible de leur faire parvenir une aide en toute sécurité.

« Au cours des trois dernières années, la Croix-Rouge canadienne a constaté une augmentation du nombre de travailleuses et travailleurs humanitaires tués dans la réalisation de leur mission d’acheminer de l’aide humanitaire partout dans le monde, explique Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne. Le personnel humanitaire doit être protégé et respecté dans l’exercice de ses fonctions essentielles, qui consistent à venir en aide aux personnes dans le besoin. »

Même si le droit international humanitaire laisse place à une certaine interprétation, les principes suivants sont immuables :

Les personnes qui offrent de l’aide humanitaire ou médicale aux personnes touchées par un conflit armé ne doivent en aucun cas être prises pour cible.

Les bâtiments, les ambulances et les autres véhicules qui servent à la prestation d’aide humanitaire ou médicale ne doivent en aucun cas être pris pour cible.

Les personnes qui arborent l’un des emblèmes protecteurs ne doivent en aucun cas être prises pour cible.

Seules les personnes qui participent directement aux hostilités peuvent être considérées comme des cibles.

Les personnes qui offrent de l’aide médicale à l’une ou l’autre des parties à un conflit ne doivent pas être considérées comme participant directement aux hostilités.



Ces principes à la base du DIH ont été négociés et acceptés par des gouvernements du monde entier. Y porter atteinte est inadmissible.

La Croix-Rouge canadienne milite en faveur de ses collègues du Mouvement et travaille à influencer les décisionnaires qui ont la responsabilité de se conformer au DIH et d’en faire assurer le respect. Pour en savoir davantage sur le DIH et le travail de la Croix-Rouge canadienne dans ce domaine, veuillez consulter notre site Web.

Nous pleurons la perte et honorons la mémoire de nos confrères et consœurs du milieu humanitaire, et saluons ceux et celles qui continuent de risquer leur vie pour apporter aide et soutien aux personnes dans le besoin.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

@croixrougecanada.bsky.social | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

Demandes de renseignements sur les dons : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111



À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’appuyer les personnes et les collectivités du Canada et du monde entier en cas de besoin et de les aider à renforcer leur résilience.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS :

En français et au Québec : communication@croixrouge.ca ou 1 888 418-9111

En anglais : media@redcross.ca ou 1 877 599-9602

