Merus participera à la conférence BofA Securities 2025 sur les soins de santé

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, État du Massachussets, 08 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS), entreprise spécialisée en oncologie développant des anticorps de pleine longueur multispécifiques (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd’hui que le Dr Bill Lundberg, Président et PDG de Merus, participera à une discussion informelle lors de la conférence BofA Securities 2025 sur les soins de santé, qui se tiendra le mardi 15 mai 2025 à 8h40 heure du Pacifique et à 11h40 heure de l’Est.

Le webcast de la présentation sera accessible simultanément sur la page dédiée aux investisseurs du site Internet de la Société. À l’issue de l’événement, la présentation archivée sera également disponible pour une durée limitée.

À propos de Merus

Merus est une société dʼoncologie qui développe des traitements innovants à base d’anticorps humains bispécifiques et trispécifiques pleine longueur appelés Multiclonics ® . Les anticorps Multiclonics® sont conçus selon les procédés standards de l’industrie de la bioproduction. Leur observation lors d’études précliniques et cliniques révèle plusieurs des mêmes caractéristiques que les anticorps monoclonaux humains traditionnels, notamment une demi-vie prolongée et une faible immunogénicité. Pour en savoir plus, consultez le site Internet de Merus et la page LinkedIn de Merus.

Multiclonics®, Biclonics® et Triclonics® sont des marques déposées de Merus N.V.

Demandes de renseignements — investisseurs et médias : Sherri Spear Merus N.V. Vice-présidente principale en charge des relations avec les investisseurs et de la communication stratégique 617-821-3246 s.spear@merus.nl Kathleen Farren Merus N.V. Directrice associée relations investisseurs/communications d’entreprise 617-230-4165 k.farren@merus.nl

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.