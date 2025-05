Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) : « Le fruit est mûr, M. le ministre »

MONTRÉAL, 08 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) a été étonnée d’apprendre qu’une réflexion serait en cours au gouvernement du Québec quant à une éventuelle réforme de la loi sur l’accès à l’information.

À l’occasion de l’étude des crédits budgétaires, le ministre responsable de l’accès à l’information, Jean-François Roberge, a affirmé, mardi, que des réflexions sont en cours quant à une éventuelle réforme de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, mieux connue comme la Loi sur l’accès à l’information.

« Je vous témoigne qu’il y a des réflexions sur ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien et que, en continu, il y a des travaux qui se font », a déclaré le ministre Roberge en guise de réponse à une question du député de Matapédia, Pascal Bérubé.

Le ministre a aussi ajouté « qu’il y avait des consultations » à ce sujet.

En mai 2023, la FPJQ a pourtant sollicité une rencontre avec le ministre Roberge pour discuter de cet enjeu. Nous attendons depuis deux ans une réponse à notre demande.

« S’il y a véritablement des consultations, la moindre des choses serait que la FPJQ soit consultée sur cette question de l’accès à l’information, souligne son président, Éric-Pierre Champagne. Et s’il y a des réflexions en cours au Ministère, on aimerait bien connaître la nature de ces réflexions. Nous en avons nous aussi, et elles ne datent pas d’hier ! »

Rappelons qu’au moment de l’adoption de cette loi en 1982, le Québec était à l’avant-garde en matière de transparence. Malheureusement, 43 ans plus tard, c’est plutôt le contraire : la province est maintenant un cancre en matière de transparence et d’accès à l’information.

Signalons que la Commission d’accès à l’information du Québec réclame elle aussi une réforme de la loi qu’elle supervise. « Le système craque de partout et les exemples des ratés de cette loi sont documentés presque quotidiennement par des journalistes partout au Québec. L’accès à l’information est devenu une farce monumentale. Le fruit est mûr pour passer à l’action, M. le ministre », déclare Éric-Pierre Champagne.

« Le gouvernement du Québec aurait tort de croire que cet enjeu ne préoccupe pas la population. Les demandes d’accès augmentent d’année en année, preuve de l’importance accordée par les citoyens et les journalistes à cet outil censé assurer la transparence de nos institutions publiques. Comme ministre responsable de l’accès à l’information, le ministre Roberge est en quelque sorte le gardien d’un outil essentiel dans une saine démocratie. Nous l’invitons à se distinguer de ses prédécesseurs, qui ont tous échoué à assumer pleinement cette responsabilité par le passé », ajoute M. Champagne.

Pour voir la déclaration du ministre Roberge :

https://www.youtube.com/watch?v=lCvpFk3MUDI

Pour entrevue:

Éric-Pierre Champagne, président

echampagne@lapresse.ca

