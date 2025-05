Falcon étoffe sa flotte avec l’acquisition de deux nouveaux jets Legacy 650

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 08 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon, filiale d’Alex Group Investment, est fière d’annoncer l’ajout de deux jets Embraer Legacy 650 à sa flotte.

Grâce à leurs cabines spacieuses, conçues pour garantir confort et intimité, ces appareils sont idéaux pour les voyages d’affaires comme de loisirs. Dotés d’une autonomie remarquable, ils peuvent relier sans escale des villes comme Londres et New York, Paris et Dubaï, ou encore Sydney et Singapour — offrant ainsi à leurs passagers des trajets longue distance tout en simplicité.

Les Legacy 650 disposent également de l’un des plus grands compartiments à bagages de leur catégorie, pouvant accueillir jusqu’à 20 valises. Un atout de taille pour les clients qui souhaitent voyager confortablement tout en emportant de nombreux bagages.

M. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fondateur et président d’Alex Group Investment, a déclaré : « L’acquisition de ces deux appareils constitue une avancée majeure pour Falcon. Nous nous engageons à offrir le meilleur de l’aviation privée dans le cadre du développement continu de nos activités. Notre objectif est d’offrir aux voyageurs bien plus qu’un simple vol ; nous souhaitons leur offrir un service personnalisé qui répond exactement à leurs besoins. Grâce à la diversité de notre flotte, nous garantissons à chaque passager un voyage confortable, efficace et mémorable. »

Pour obtenir de plus amples informations sur la flotte de Falcon, veuillez consulter Falcon Luxe | Notre flotte - Falcon

À propos de Falcon

Falcon est un prestataire de services aériens de premier plan, proposant une solution complète pour répondre à tous vos besoins en aviation. Avec Falcon Luxe, profitez d’une flotte moderne de jets privés disponibles à la location dans le monde entier, offrant confort et intimité à chaque voyage. Grâce à son terminal privé exclusif (FBO), Falcon Elite vous offre un service haut de gamme et une expérience inoubliable dès votre arrivée à l’aéroport. Falcon Technic assure une maintenance, des réparations et des révisions (MRO) 24h/24 et 7j/7, aussi bien pour sa propre flotte que pour des appareils tiers. De plus, Falcon Flight Support s’engage à simplifier votre voyage en vous offrant un accompagnement personnalisé depuis votre départ jusqu’à votre arrivée. Avec Falcon, tous vos besoins en matière de transport aérien sont pris en charge par une seule et même entité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur flyfalcon.com, Instagram et LinkedIn.

Demandes des médias

Ines Nacerddine

Directrice du marketing – Aviation

Alex Group Investment

Email : ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d7381e7-95ab-4fa2-8562-3a4314606d4d

