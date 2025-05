Valour lance les ETP Curve DAO (CRV) et Litecoin (LTC) sur le marché boursier Spotlight, étend sa présence dans les pays nordiques et présente de nouveaux produits dans le cadre dʼune campagne visant à atteindre les 100 ETP

Valour lance les ETP CRV et LTC sur Spotlight : Valour, une filiale de DeFi Technologies, a introduit les ETP Valour Curve DAO (CRV) et Valour Litecoin (LTC) SEK sur le marché boursier suédois Spotlight, élargissant ainsi sa présence dans les pays nordiques.

Valour, une filiale de DeFi Technologies, a introduit les ETP Valour Curve DAO (CRV) et Valour Litecoin (LTC) SEK sur le marché boursier suédois Spotlight, élargissant ainsi sa présence dans les pays nordiques. Exposition complète aux actifs numériques : avec plus de 65 ETP en ligne, Valour poursuit son objectif de 100 ETP avec de nouveaux produits à actif unique, à panier thématique et à effet de levier, y compris les cotations à venir pour Tron (TRX), Stellar (XLM), BTC 2x, et ETH 2x.

avec plus de 65 ETP en ligne, Valour poursuit son objectif de 100 ETP avec de nouveaux produits à actif unique, à panier thématique et à effet de levier, y compris les cotations à venir pour Tron (TRX), Stellar (XLM), BTC 2x, et ETH 2x. Continuité de lʼinnovation produit en Europe : Le portefeuille croissant d’ETP réglementés de Valour conforte sa position de leader en Europe, en facilitant l’accès des investisseurs aux actifs blockchain par des produits familiers et sécurisés.

TORONTO, 08 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF), une société spécialisée dans le secteur des technologies financières axée sur la convergence des marchés financiers traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (« DeFi »), a le plaisir dʼannoncer que sa filiale, Valour Inc. (« Valour »), un émetteur de premier plan de produits négociés en bourse (« ETP ») offrant un accès simplifié aux actifs numériques, a lancé deux nouveaux ETP sur le marché boursier Spotlight en Suède : lʼETP Valour Curve DAO (CRV) SEK (ISIN : CH1108679064) et lʼETP Valour Litecoin (LTC) SEK (ISIN : CH1108679072).

Ces nouvelles cotations renforcent la présence de Valour dans les pays nordiques et consolident sa stratégie visant à proposer des produits dʼinvestissement dʼactifs numériques réglementés et faciles dʼaccès à lʼéchelle mondiale.

ETP Valour Curve DAO (CRV)

Curve est une bourse décentralisée (« DEX ») conçue pour le trading de stablecoins et de low-slippage. Le jeton CRV régit le Curve DAO et joue un rôle central dans lʼinfrastructure DeFi par lʼapport de liquidités, la gouvernance et les mécanismes dʼincitation. L’ETP CRV offre une exposition directe à ce protocole, sans les contraintes techniques de l’autodétention. Curve (CRV) a une capitalisation boursière de 940 millions de dollars américains et se classe parmi les 75 premiers actifs numériques mondiaux.

ETP Valour Litecoin (LTC)

Litecoin est lʼune des crypto-monnaies les plus répandues et constitue une blockchain fondamentale de premier plan. Connue pour ses délais de règlement rapides et ses faibles coûts de transaction, elle a longtemps été considérée comme le complément « argent numérique » du bitcoin. LʼETP LTC propose aux investisseurs un accès direct au Litecoin par le biais dʼun fonds sécurisé et négocié en bourse. Litecoin (LTC) affiche une capitalisation boursière de 6,6 milliards de dollars et occupe la 25e place parmi les actifs numériques mondiaux.

Chaque produit applique une commission de gestion de 1,9 % et est accessible via des comptes de courtage traditionnels.

Johanna Belitz, responsable des pays nordiques chez Valour, a déclaré :

« Les investisseurs nordiques recherchent de plus en plus des moyens réglementés et transparents dʼaccéder au marché des actifs numériques. La région dispose dʼune communauté de trading mature et engagée qui, au-delà du Bitcoin et de l’Ethereum, s’intéresse aussi aux altcoins présentant des cas d’usage concrets. En lançant des ETP sur Curve et Litecoin sur le marché boursier Spotlight, nous répondons à cette demande et élargissons lʼaccès à une gamme plus large dʼactifs numériques. Ces nouvelles acquisitions reflètent notre engagement à être à la pointe de lʼinnovation en matière de produits et à rester à lʼécoute des besoins des investisseurs. »

Elaine Buehler, responsable produit, a ajouté :

« Lorsque nous développons de nouveaux ETP, nous nous concentrons sur les actifs alliant fondamentaux solides et utilité réelle. Curve et Litecoin répondent tous deux à ces critères : lʼun est un moteur dʼinnovation dans le domaine de la finance décentralisée, lʼautre a fait ses preuves depuis plus de dix ans comme réseau de paiement rapide et efficace. Ces ETP sont conçus pour donner aux investisseurs un accès simple et réglementé à ces actifs par le biais de plateformes auxquelles ils font déjà confiance, sʼalignant ainsi sur lʼobjectif de Valour de rendre lʼinvestissement dans les actifs numériques plus facile. »

Grâce à ces nouvelles acquisitions, Valour propose désormais plus de 65 ETP dʼactifs numériques uniques, soit la gamme la plus complète de sa catégorie à lʼéchelle mondiale. Cette expansion marque un progrès continu vers lʼobjectif stratégique de Valour visant à lancer 100 ETP dʼici fin 2025, avec des déploiements de produits prévus non seulement sur des places européennes comme Spotlight, Börse Frankfurt et Euronext, ainsi que dans des juridictions émergentes au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

Prochaines versions de produits

Valour poursuit sa mission visant à assurer une exposition sécurisée, réglementée et diversifiée aux actifs numériques par le biais de lʼinfrastructure financière traditionnelle. Dans le cadre de sa feuille de route stratégique visant à lancer 100 ETP dʼici à la fin de lʼannée 2025, la société développe activement une série de nouvelles solutions, notamment :

ETP à actif unique prévus

ETP Valour Tron (TRX)

Tron est une blockchain à haut débit optimisée pour les applications décentralisées. Il se classe régulièrement parmi les actifs numériques les plus performants en termes de capitalisation boursière et de volume de transactions, ce qui en fait un atout stratégique pour la gamme croissante de Valour.

Tron est une blockchain à haut débit optimisée pour les applications décentralisées. Il se classe régulièrement parmi les actifs numériques les plus performants en termes de capitalisation boursière et de volume de transactions, ce qui en fait un atout stratégique pour la gamme croissante de Valour. ETP Valour Stellar (XLM)

Stellar garantit des paiements transfrontaliers et des transferts dʼactifs rapides et à faible coût. Sa forte adoption dans l’infrastructure financière, suscite l’intérêt des investisseurs institutionnels comme particuliers.

Stellar garantit des paiements transfrontaliers et des transferts dʼactifs rapides et à faible coût. Sa forte adoption dans l’infrastructure financière, suscite l’intérêt des investisseurs institutionnels comme particuliers. ETP Valour OM SEK, MOVE SEK, et MOVE EUR

Ces prochaines cotations dʼactifs uniques proposeront une exposition aux actifs numériques émergents MANTRA (OM) et Move (MOVE), dans les deux dénominations SEK et EUR.



ETP à panier thématique en cours de développement

Panier dʼactifs du monde réel (RWA) et de tokenisation

Ce panier comprendra des projets de premier plan axés sur la tokenisation d’actifs et l’infrastructure financière on-chain, tels que Mantra, Ondo, Paxos Gold (PAXG), Tether Gold (XAUt), BUIDL, Centrifuge, Maple, et Polymesh.

Ce panier comprendra des projets de premier plan axés sur la tokenisation d’actifs et l’infrastructure financière on-chain, tels que Mantra, Ondo, Paxos Gold (PAXG), Tether Gold (XAUt), BUIDL, Centrifuge, Maple, et Polymesh. Panier dʼor numérique

Combinant les actifs traditionnels et numériques de réserve de valeur, ce produit inclura Bitcoin (BTC), Paxos Gold (PAXG), et Tether Gold (XAUt), proposant aux investisseurs une couverture diversifiée contre lʼinflation et la dévaluation des monnaies.

Combinant les actifs traditionnels et numériques de réserve de valeur, ce produit inclura Bitcoin (BTC), Paxos Gold (PAXG), et Tether Gold (XAUt), proposant aux investisseurs une couverture diversifiée contre lʼinflation et la dévaluation des monnaies. Panier de catégorie 1 de la sphère institutionnelle

Ce panier mettra en avant les blockchains ayant des partenariats solides avec le secteur public ou des entreprises, y compris Avalanche, Algorand, Hedera, Polkadot, Sei, et BUIDL.



ETP à effet de levier

ETP Valour BTC 2x et ETH 2x

Ces produits à effet de levier sont conçus pour offrir une exposition journalière double aux variations du Bitcoin et de l’Ethereum. Ils sʼadressent aux investisseurs poursuivant des stratégies de trading tactiques ou à forte conviction.



Poursuite de lʼinnovation en matière de produits

Outre ces prochains déploiements, Valour travaille activement à lʼélaboration de produits complémentaires couvrant un large éventail dʼactifs numériques. Cette innovation continue souligne la position de Valour en tant que pionnier sur le marché européen des ETP dʼactifs numériques et lui permet de progresser vers son objectif de 100 ETP d’ici fin 2025.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF) est une société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralised Finance). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir aux investisseurs un accès généralisé à l’univers de la finance de demain. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et forts d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec un écosystème financier en constante mutation. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et X/Twitter, et pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits indiciels cotés (des « ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder de manière simple et sécurisée aux actifs numériques via leur compte bancaire traditionnel. Valour appartient au segment Gestion des actifs de DeFi Technologies, Inc. (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF). Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, consultez le site valour.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la cotation de l’ETP Valour Curve DAO (CRV) et de lʼETP Valour Litecoin (LTC) ; le développement des blockchains Curve DAO et Litecoin ; le déploiement dʼETP complémentaires et le nombre dʼETP anticipés dʼici la fin de lʼannée 2025 ; la confiance des investisseurs dans les ETP de Valour ; lʼintérêt et la confiance des investisseurs dans les actifs numériques ; lʼenvironnement réglementaire en matière de maturité et dʼadoption des principes de la finance décentralisée ; la poursuite dʼopportunités commerciales par la Société et ses filiales ; et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent entre autres, lʼacceptation des ETP de Valour par les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; la réglementation applicable à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Olivier Roussy Newton

Président-directeur général

ir@defi.tech

(323) 537-7681

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.