ELECQ dévoile une solution de gestion de l’énergie et de recharge intelligente pour la maison à l’occasion du salon Power2Drive 2025

MUNICH, Allemagne, 08 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors de la journée d’ouverture du salon Power2Drive Europe 2025 à Messe München, le spécialiste de la recharge intelligente et de la gestion de l’énergie ELECQ a dévoilé sa solution avancée de gestion de l’énergie domestique, composée du Chargeur domestique de Type 2 et du Moniteur d’énergie ELECQ. Ce système offre un équilibrage intelligent de la recharge, une recharge solaire prioritaire et une large compatibilité, ce qui permet aux foyers européens d’accélérer leur transition vers l’énergie durable. ELECQ a également présenté ses produits commerciaux les plus prisés : ELECQ Biz, DC Station 60 et ELECQ Ready, qui participent à l’accélération du déploiement de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques dans toute l’Europe.

Principaux atouts

Surveillance et gestion à distance : grâce au cloud et à une application, ELECQ facilite la surveillance à distance, le diagnostic des pannes et l’analyse des données des bornes de recharge, y compris le suivi en temps réel de l’état de la charge.

Expérience utilisateur : la technologie Wi-SUN garantit une plus grande portée de communication, une meilleure pénétration des murs et une résistance accrue aux interférences, ce qui améliore la stabilité et l’expérience utilisateur.



Gestion active de la recharge : le Moniteur d’alimentation ELECQ mesure en continu la consommation électrique du foyer et transmet des données sans fil au Chargeur de véhicule électrique via Wi-SUN. Ensuite, le Chargeur ajuste automatiquement sa puissance pour protéger le réseau et garantir des performances de charge optimales sans surcharger le système électrique domestique.

Chargeur domestique de type 2 : une option de recharge résidentielle haute performance offrant une puissance de sortie allant jusqu’à 22 kW, conçue pour une installation facile et une fiabilité absolue au quotidien. Il est doté de protections de sécurité multicouches (surintensité, surtension, surchauffe, court-circuit) et d’une interface LED intuitive. L’application ELECQ permet aux utilisateurs de gérer à distance les programmes de recharge, de suivre la consommation d’énergie et d’afficher les factures individuelles des utilisateurs.

Protocole OCPP direct avancé : les chargeurs ELECQ prennent en charge la connexion OCPP directe aux plateformes CSMS. De plus, ils sont déjà intégrés à des plateformes telles que EVPLUG, ElectriEASE, EVCC ; et d’autres intégrations sont en cours.

Intégration solaire : prend en charge trois modes de recharge solaire : solaire uniquement, priorité au solaire et mode sans restriction afin d’aider les utilisateurs à optimiser l’utilisation de l’électricité verte autoproduite.

Conformité et certifications : les produits ELECQ répondent à des normes internationales et européennes strictes, notamment ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, détiennent les certifications CE, CB et RED, et ont passé tous les tests relatifs aux directives RoHS, REACH et WEEE.

Innovation en matière de recharge rapide avec distribution d’énergie flexible

La DC Station 60 redéfinit la recharge rapide avec une distribution d’énergie à granularité nulle, permettant un partage d’énergie entièrement flexible et efficace entre les véhicules. Elle prend en charge la recharge simultanée et l’allocation d’énergie autonome et inter-stations, ce qui est idéal pour des utilisations variées.

Un écosystème logiciel complet

Au-delà de solutions matérielles, ELECQ offre un véritable écosystème numérique qui comprend l’application ELECQ pour les utilisateurs privés, l’application partenaire pour les clients professionnels et la plateforme SaaS basée sur le cloud ELECQ Cloud. Ensemble, ces outils offrent une surveillance en temps réel, des diagnostics à distance et une gestion avancée de l’énergie, y compris la fonctionnalité véhicule-réseau (V2G) et l’optimisation des énergies renouvelables.

Rejoignez ELECQ pour écrire l’avenir

Forte de plus de 80 % de chercheurs et d’ingénieurs, de plus d’une décennie d’expertise et de plus de 30 brevets mondiaux, ELECQ accueille désormais de nouveaux partenaires à travers l’Europe. Rendez-vous dans le Hall C6, au Stand 674, et suivez-nous sur https://www.linkedin.com/company/elecq/ pour en savoir plus sur nos produits et opportunités dans le secteur de la recharge de véhicules électriques.

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dfd1df85-c99c-4b2f-8b0a-5c61ffb9aaea

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/739cc0e8-5c3a-4fef-8e2f-666d5a2d0cb2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ebad8712-c9cc-401a-a5b1-53d5252969a2

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.