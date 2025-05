ELECQ presenteert slimme laadoplossing en energiebeheer voor thuis op Power2Drive 2025

MÜNCHEN, Duitsland, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Op de openingsdag van Power2Drive Europe 2025 in Messe München heeft ELECQ, specialist in slimme laadoplossingen en energiebeheer, zijn geavanceerde Home Energy Management Solution gepresenteerd, bestaande uit de Type 2 Home Charger en de ELECQ Power Monitor. Dit systeem biedt intelligente load balancing, opladen via zonne-energie en brede compatibiliteit, waardoor Europese huishoudens de overstap naar duurzame energie kunnen versnellen. Daarnaast presenteerde ELECQ ook de populaire commerciële producten van het bedrijf: ELECQ Biz, DC Station 60 en ELECQ Ready, die een snellere uitrol van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in heel Europa ondersteunen.

Belangrijkste hoogtepunten

Monitoring en beheer op afstand: via de cloud en een app maakt ELECQ monitoring op afstand, de diagnose van storingen en gegevensanalyse van laadstations mogelijk, inclusief realtime tracking van de laadstatus.

Gebruikerservaring: de Wi-SUN-technologie zorgt voor een groter communicatiebereik, betere muurpenetratie en weerstand tegen interferentie, wat de stabiliteit en gebruikerservaring verbetert.

Actieve load management: de ELECQ Power Monitor meet continu het stroomverbruik in huis en verzendt gegevens draadloos naar de EV-lader via Wi-SUN. De EV-lader past vervolgens automatisch het uitgangsvermogen aan om het elektriciteitsnet te beschermen en optimale laadprestaties te garanderen zonder het thuisnetwerk te overbelasten.

Type 2-thuislader: een krachtige lader voor thuisgebruik met een uitgangsvermogen tot 22 kW, die gemakkelijk is te installeren en ontworpen voor dagelijkse betrouwbaarheid. Het beschikt over meerlaagse beveiligingssystemen (overstroom, overspanning, oververhitting, kortsluiting) en een duidelijke LED-interface. Met de ELECQ-app kunnen gebruikers op afstand laadschema's beheren, het energieverbruik bijhouden en de facturen van individuele gebruikers bekijken.

Geavanceerd direct OCPP-protocol: ELECQ-laders ondersteunen directe OCPP-verbindingen met CSMS-platforms. Ze zijn al geïntegreerd met platforms als EVPLUG, ElectriEASE, EVCC en er wordt actief gewerkt aan verdere integraties.

Integratie met zonne-energie: ondersteunt drie oplaadmodi op zonne-energie, alleen zonne-energie, prioriteit aan zonne-energie en onbeperkte modus. Zo kunnen gebruikers het gebruik van zelf opgewekte groene stroom maximaliseren.

Robuuste naleving en certificeringen: ELECQ-producten voldoen aan strenge internationale en Europese normen, waaronder ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001, beschikken over certificeringen zoals CE, CB en RED, en zijn volledig getest op de naleving van RoHS, REACH en WEEE.

Snelle laadinnovatie met flexibele stroomverdeling

Het DC Station 60 herdefinieert snelladen met een uiterst nauwkeurige stroomverdeling, waardoor volledig flexibele en efficiënte energiedeling tussen voertuigen mogelijk wordt. Het ondersteunt gelijktijdig opladen en zowel stand-alone als cross-station stroomtoewijzing, ideaal voor gevarieerd gebruik.

Een compleet software-ecosysteem

De oplossingen van ELECQ gaan verder dan hardware en bieden een digitaal ecosysteem, inclusief de ELECQ-app voor particuliere gebruikers, de Partner-app voor zakelijke klanten en het cloudgebaseerde ELECQ Cloud SaaS-platform. Samen bieden deze tools realtime monitoring, diagnose op afstand en geavanceerd energiebeheer, inclusief vehicle-to-grid (V2G)-functionaliteit en optimalisatie van hernieuwbare energie.

Rijd de toekomst in met ELECQ

Ondersteund door meer dan 80% van de onderzoekers en ingenieurs, meer dan tien jaar expertise en meer dan 30 wereldwijde patenten verwelkomt ELECQ nu nieuwe partners in heel Europa. Bezoek hal C6, stand 674 en volg ons op https://www.linkedin.com/company/elecq/ om meer te weten te komen over onze producten en mogelijkheden in de EV-laadsector.

De foto's bij dit persbericht zijn beschikbaar op

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dfd1df85-c99c-4b2f-8b0a-5c61ffb9aaea

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/739cc0e8-5c3a-4fef-8e2f-666d5a2d0cb2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ebad8712-c9cc-401a-a5b1-53d5252969a2

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.