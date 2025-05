ELECQ presenta la sua soluzione di ricarica domestica intelligente e di gestione dell'energia in occasione del Power2Drive 2025

MONACO, Germania, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In occasione della giornata di apertura di Power2Drive Europe 2025 presso il Messe München, lo specialista dei sistemi di ricarica intelligente e di gestione energetica ELECQ ha presentato la sua avanzata soluzione di gestione dell'energia domestica, composta dal caricatore domestico di tipo 2 e dall'ELECQ Power Monitor. Questo sistema offre bilanciamento intelligente del carico, ricarica a energia solare e ampia compatibilità, consentendo alle famiglie europee di accelerare la transizione verso l'energia sostenibile. Inoltre, ELECQ ha presentato anche suoi prodotti commerciali noti, come ELECQ Biz, DC Station 60 ed ELECQ Ready, che favoriscono un'implementazione più rapida delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in tutta Europa.

Punti salienti

Monitoraggio e gestione da remoto: la tecnologia cloud e l'app di ELECQ consentono di eseguire il monitoraggio, la diagnostica dei guasti e l'analisi dei dati in remoto delle stazioni di ricarica, compreso il monitoraggio in tempo reale dello stato di ricarica.

Esperienza utente: la tecnologia Wi-SUN garantisce raggio di comunicazione, penetrazione delle pareti e resistenza alle interferenze maggiori, migliorando la stabilità e l'esperienza dell'utente.

Gestione attiva del carico: l'ELECQ Power Monitor misura continuamente l'utilizzo dell'energia domestica e trasmette i dati in modalità wireless al caricatore EV tramite Wi-SUN. Il caricatore EV regola quindi automaticamente la potenza per proteggere la rete e garantire prestazioni di ricarica ottimali, senza sovraccaricare il sistema elettrico domestico.

Caricatore domestico di tipo 2: soluzione di ricarica residenziale ad alte prestazioni che offre fino a 22 kW di potenza, progettata per offrire un'installazione facile e un'affidabilità costante. È dotato di protezioni di sicurezza multilivello (sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento, cortocircuito) e di una chiara interfaccia a LED. L'app ELECQ consente agli utenti di gestire a distanza i programmi di ricarica, di tenere traccia dei consumi energetici e di visualizzare le fatture.

Protocollo OCPP diretto avanzato: i caricabatterie ELECQ supportano la connessione diretta OCPP alle piattaforme CSMS. Già integrato in piattaforme come EVPLUG, ElectriEASE, EVCC; sono in corso ulteriori integrazioni.

Integrazione solare: supporta tre modalità di ricarica solare: solo solare, priorità solare e modalità illimitata, consentendo di massimizzare l'uso dell'elettricità verde autoprodotta.

Conformità e certificazioni solide: i prodotti ELECQ soddisfano rigorosi standard internazionali ed europei come ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, possiedono certificazioni come CE, CB, RED e hanno ottenuto la conformità alle direttive RoHS, REACH e WEEE.

Innovazione della ricarica rapida con distribuzione flessibile dell'energia

DC Station 60 ridefinisce la ricarica rapida con la distribuzione di energia a granularità zero, consentendo una condivisione dell'energia completamente flessibile ed efficiente tra i veicoli. Supporta la ricarica simultanea e la distribuzione dell'energia in modalità autonoma o tra stazioni, ideale per diversi utilizzi.

Ecosistema software completo

Le soluzioni ELECQ vanno oltre l'hardware, offrendo un ecosistema digitale che comprende l'app ELECQ per gli utenti privati, l'app Partner per i clienti aziendali e la piattaforma SaaS ELECQ Cloud basata sul cloud. Insieme, questi strumenti forniscono monitoraggio in tempo reale, diagnostica remota e gestione avanzata dell'energia, comprese la tecnologia vehicle-to-grid (V2G) e l'ottimizzazione delle energie rinnovabili.

Unisciti a ELECQ per guidare il futuro

Con oltre l'80% di ricercatori e ingegneri, più di un decennio di esperienza e oltre 30 brevetti globali, ELECQ sta stringendo nuove partnership in tutta Europa. Visitate il padiglione C6, stand 674, e seguiteci su https://www.linkedin.com/company/elecq/ per saperne di più sui nostri prodotti e sulle opportunità nel settore della ricarica EV.

